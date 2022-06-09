Слишком много вопросов без единого ответа: 17 удивительных стрижек

Стрижка — обязательная часть образа каждого человека. И если, например, в Северной Корее существует всего тридцать видов возможных причёсок, то в остальном мире их невероятное множество. Дело остаётся только за выбором подходящего образа.
Предпочтения некоторых людей в плане внешности способны удивить даже опытных парикмахеров. Иногда получившиеся причёски выглядят настолько экстравагантно, что от них буквально невозможно оторвать глаз. В интернете полно фотопримеров стрижек, которые могут выступать в качестве антидепрессантов, ведь увидев их, сдержать смех смогут только единицы.
Интересно, ему не тяжело с этим ходить?
Похоже, что на этих волосах тоже есть лицо.
Когда любишь чёткие контуры
Двое из ларца
Азиатский Элвис Пресли
Возможно, парикмахер вдохновился формой зубной щётки перед созданием этих стрижек
Странная вертикальная полулысая стрижка
Что говорить, если тут и без слов всё понятно
Парень действительно выбрал эту стрижку для продвижения в социальных сетях
Я бы не доверял барберу, который носит солнцезащитные очки и не соблюдает правила пожарной безопасности.
Кажется, он доволен получившимся результатом
На стиле
Мэйси Уильямс пришла на Met Gala 2022 в таком виде
Похоже кто-то капнул сырой нефтью ей на голову.
Только что Тим Бёртон нашёл ещё одну актрису для своих фильмов.
Да что ты знаешь о стильных причёсках?
Чувствуется атмосфера из фильма «Голодные игры».
Похоже на луковые кольца… я голоден.
Такую стрижку делают в нашей местной парикмахерской
Этот парень плохо ощипанный цыплёнок или что?
Моя стрижка в старшей школе
Когда попросила парикмахера слегка подровнять бока
Кто им разрешил так выйти из дома?
Эффектная чёлка
Модная стрижка — отличная возможность заявить о себе и выделиться из толпы.
Источник:
АНТИФИШКИ
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