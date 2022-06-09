FISHKINET
Сообщество Юмор 14992 поста • 2903 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Слишком много вопросов без единого ответа: 17 удивительных стрижек

Слишком много вопросов без единого ответа: 17 удивительных стрижек

Автор:
09 июня 2022 09:32
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   волосы   забавно   люди   прическа   странно   фото   чудики   
771
18

Стрижка — обязательная часть образа каждого человека. И если, например, в Северной Корее существует всего тридцать видов возможных причёсок, то в остальном мире их невероятное множество. Дело остаётся только за выбором подходящего образа.

Предпочтения некоторых людей в плане внешности способны удивить даже опытных парикмахеров. Иногда получившиеся причёски выглядят настолько экстравагантно, что от них буквально невозможно оторвать глаз. В интернете полно фотопримеров стрижек, которые могут выступать в качестве антидепрессантов, ведь увидев их, сдержать смех смогут только единицы.


Интересно, ему не тяжело с этим ходить?

×
×

Похоже, что на этих волосах тоже есть лицо.


Когда любишь чёткие контуры

Двое из ларца

Азиатский Элвис Пресли

Возможно, парикмахер вдохновился формой зубной щётки перед созданием этих стрижек

Странная вертикальная полулысая стрижка

Что говорить, если тут и без слов всё понятно

Парень действительно выбрал эту стрижку для продвижения в социальных сетях

Я бы не доверял барберу, который носит солнцезащитные очки и не соблюдает правила пожарной безопасности.


Кажется, он доволен получившимся результатом

На стиле

Мэйси Уильямс пришла на Met Gala 2022 в таком виде

Похоже кто-то капнул сырой нефтью ей на голову.

Только что Тим Бёртон нашёл ещё одну актрису для своих фильмов.


Да что ты знаешь о стильных причёсках?

Чувствуется атмосфера из фильма «Голодные игры».

Похоже на луковые кольца… я голоден.


Такую стрижку делают в нашей местной парикмахерской

Этот парень плохо ощипанный цыплёнок или что?


Моя стрижка в старшей школе

Когда попросила парикмахера слегка подровнять бока

Кто им разрешил так выйти из дома?

Эффектная чёлка

Модная стрижка — отличная возможность заявить о себе и выделиться из толпы.


Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   волосы   забавно   люди   прическа   странно   фото   чудики   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
25k
Киры4 Час назад
Двое из ларца ипанутых слеганца.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
AccheDin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

783514



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Видно в понедельник их мама родила: пост о невезучих
Видно в понедельник их мама родила: пост о невезучих
Убойные мемы о Елизавете II – вечной королеве
Убойные мемы о Елизавете II – вечной королеве
События на Украине 8- 9 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 8- 9 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Белый русский. Как в фильме «Большой Лебовски»
Белый русский. Как в фильме «Большой Лебовски»
Авария дня. Пожилой водитель «Лады» столкнулся с «Мерседесом» в Волгограде
Авария дня. Пожилой водитель «Лады» столкнулся с «Мерседесом» в Волгограде
Рай на земле существует, и он определенно где-то здесь
Рай на земле существует, и он определенно где-то здесь
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#в мире#Разное#дтп#аварии#автомобили#Ynews#новости#природа
#Юмор#интересно#люди#история#забавно#авто аварии#Приколы#истории#СССР#вещи
#прикол#факты#подборка#интересное#картинки#автомир#сарказм#кино#Жизнь#Еда
Назад в 2000-й: самые яркие события нулевой эпохи Назад в 2000-й: самые яркие события нулевой эпохи Девушки с чувством юмора: из милашки в чудо-юдо Девушки с чувством юмора: из милашки в чудо-юдо Жизнь слишком коротка для скучных причёсок Жизнь слишком коротка для скучных причёсок Что бывает с людьми, которые уснули во время бурной вечеринки Что бывает с людьми, которые уснули во время бурной вечеринки 16 комичных фото, на которых происходит что-то странное и вызывающее замешательство 16 комичных фото, на которых происходит что-то странное и вызывающее замешательство 19 безумных нарядов с показов мод 19 безумных нарядов с показов мод

На что жалуетесь?

Вернуться