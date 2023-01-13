Фигуристку Камилу Валиеву лишили золотой медали чемпионата России 2022

Дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) все же лишил фигуристку Камилу Валиеву "золота" на победном для нее чемпионате России 2022 года, сообщается на сайте Всемирного антидопингового агентства (WADA). Ранее агенстство заявило о невиновности спортсменки в нарушении антидопинговых правил.
В конце декабря 2021 года Камила Валиева заняла первое место на ЧР в Санкт-Петербурге с превышением мирового рекорда. Позже стало известно, что допинг-проба спортсменки, взятая в тот день, оказалась положительной.
Ранее в пятницу РУСАДА заявило о невиновности Валиевой касательно антидопинговых правил.
WADA не удовлетворило решение РУСАДА оправдать Валиеву. Всемирное агентство запросило копию полного мотивированного решения, планируя рассмотреть его вместе с материалами дела, чтобы выяснить, соответствует ли решение положениям Всемирного антидопингового кодекса.
При этом WADA отметило, что на основании уже имеющихся материалов дела, агентство обеспокоено выводом об «отсутствии вины или халатности» и намерено воспользоваться правом на апелляцию в Спортивный арбитражный суд.
К вечеру пятницы стало известно о том, что РУСАДА решило аннулировать результат Камилы Валиевой на чемпионате России в 2022 году, когда она завоевала золотую медаль, установив новый мировой рекорд.
Второе место на чемпионате России 2022 года заняла Александра Трусова, третье – Анна Щербакова, четвертое – Аделия Петросян.
Тем не менее, по результатм рейтинга, опубликованного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), олимпийская чемпионка 2022 года Камила Валиева была признана лучшей спортсменкой года по версии болельщиков.
Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжам Александр Большунов в рейтинге лучших спортсменов оказался на втором месте, а олимпийская чемпионка в одиночном катании Анна Щербакова в эту тройку вообще не попала.
Президент Федерации спортивных журналистов России Николай Долгополов в беседе с «Абзацем» рассказал, что, по его мнению, помогло Камиле Валиевой возглавить рейтинг ВЦИОМ:
«Любой человек, не только спортсмен, который подвергается гонениям (а Камила подвергалась именно гонениям за пока недоказанное употребление запрещённых средств), у нас в России пользуется особой любовью сердобольных граждан. На мой взгляд, это сыграло большую роль».
По его словам, ВЦИОМ проводил свой опрос среди людей, интересующихся и любящих спорт, но не так досконально в нём разбирающихся.
Источник:
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Ой-банулись совсем...
Шахматистов на глюкозу ещё проверяйте, сахар, он же на мозг как то влияет
Мало того, что кормим, так кормим откровенно нам срущих сволочей!
Только бы не злить "партнёров", так!?
Если бы это было в США, то мы бы услышали душераздирающую историю про то, что спортсменка за час до пробы пила Кока-Колу из одноразового стаканчика, но, по недосмотру Макдональдс, стаканчик упал на пол, где за час до этого лежал бомж обколотый стероидами и прочим допингом! А спортсменка здесь не при делах.
И все бы в ВАДА понимающе кивали головами.
А русское антидопинговое агентство надо вообще после такого разогнать! Они на кого работают!?
Или дегенераты, верящие в наше время в "спорт без политики", или купленные предатели или просто дураки!
А пока не произойдет признание РусАДА всеми антидопинговыми агентствами, снизить зарплату начальнику и его замам. И чиновникам от спорта. До ставки МНС. И спросить с чиновников от спорта, ведающими кадрами, за Родченко.