Фигуристку Камилу Валиеву лишили золотой медали чемпионата России 2022

В конце декабря 2021 года Камила Валиева заняла первое место на ЧР в Санкт-Петербурге с превышением мирового рекорда. Позже стало известно, что допинг-проба спортсменки, взятая в тот день, оказалась положительной.

Ранее в пятницу РУСАДА заявило о невиновности Валиевой касательно антидопинговых правил.

WADA не удовлетворило решение РУСАДА оправдать Валиеву. Всемирное агентство запросило копию полного мотивированного решения, планируя рассмотреть его вместе с материалами дела, чтобы выяснить, соответствует ли решение положениям Всемирного антидопингового кодекса.

При этом WADA отметило, что на основании уже имеющихся материалов дела, агентство обеспокоено выводом об «отсутствии вины или халатности» и намерено воспользоваться правом на апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

К вечеру пятницы стало известно о том, что РУСАДА решило аннулировать результат Камилы Валиевой на чемпионате России в 2022 году, когда она завоевала золотую медаль, установив новый мировой рекорд.

Второе место на чемпионате России 2022 года заняла Александра Трусова, третье – Анна Щербакова, четвертое – Аделия Петросян.