"Че сиськи такие маленькие?" Евгения Медведева пожаловалась на сексуализацию фигуристок

"Я - фигуристка и всю жизнь сталкивалась с этим. Я чемпионаты Мира, чемпионаты Европы выигрывала в трусах и прозрачной юбке. И элементы у нас там - жопой кверху!" Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева в своем ютьюб-шоу «БеС комментариев» рассказала, что в фигурном катании не поможет никакое мастерство, если подвели внешние данные...
Евгения Медведева, которой сейчас 24 года, в интервью озвучила проблему, которая всегда существовала в фигурном катании, хотя зрители о ней, возможно, и не догадываются: "Нас очень сильно сексуализируют!"
Даже какие-то мужчины-тренеры могут сказать: „Че, похудела? Че-то сиськи меньше стали“. <...> То есть, я выросла в той сфере, где это от мужчины даже иногда слышать нормально. Типа: „Че сиськи такие маленькие? Компоненты маленькие будут. Нужно, чтобы сексуальная форма была“. И мы такие: „Да-да, пойду пуш-ап надену“
, — рассказала она.
Источник:
В нашей сфере фигуристка равно красота, равно оцениванию женской красоты.
Спортсменка добавила, что в юном возрасте девочкам кажется такое обращение нормальным, но с возрастом приходит осознание, что это не так.
Тебе 14-15-16 лет. Тебе такое говорят, и ты такая „А, оценки меньше будут? Хорошо, я пойду пуш-ап надену“. Ты надеваешь пуш-ап, и тебе норм, тебя никто не оскорбил. И только потом, мне вот сейчас 24, и я понимаю, что как бы... дядь, ну... сиси маленькие в 15 лет, ну извините, блин, я ребенок», — добавила спортсменка.
Женя Медведева начала заниматься фигурным катанием в раннем детстве, а в 14 лет стала выступать на международных соревнованиях для юниоров.
Фигурное катание о всем мире переживает нелегкие времена. Ранее в СМИ появились сообщения, что избавившись от российских фигуристов, Международный союз конькобежцев задумался об упрощении правил фигурного катания
В одиночном – количество прыжковых элементов предлагается сократить с семи до шести. Кроме того, трижды можно повторить один прыжок. По нынешним правилам такое допустимо лишь дважды. Вместо трёх каскадов теперь хотят сделать два, а вращение заменить хореографическим элементом. Таким образом выступлению якобы желают придать артистизма.
Причина такого решения – снижение общемирового уровня фигурного катания. Это показал, к примеру, прошедший недавно чемпионат Европы в Литве. Частой стала практика, когда спортсменам к финалу программы не хватает сил доехать.
Впрочем, деградирует не только фигурное катание. На днях Сейм Латвии пошел ещё дальше, законодательно запретив своим сборным соревноваться с российскими и белорусскими спортсменами, даже выступающими в нейтральном статусе.
Очень удобно. Теперь они не смогут проиграть русским.
Источник:
- Из спорта в жизнь: почему Алина Загитова завершила спортивную карьеру?
- Тренер пропавшей фигуристки рассказала, из-за чего девочка сбежала из дома
- "Тренер запрещала общаться с родными": 16-летнюю фигуристку, которую искали по всей Москве, нашли в кинотеатре
- «Лучше никак, чем так»: фигуристка Алина Загитова выступила на сцене с певицей Zivert
- Камила Валиева в Нью-Йорке. Кто "отомстил" американцам за русскую фигуристку
Так и в инете фото "девочек" полно, а мужиков единицы.
Ну не нравится кому то из фигуристов обоих полов, что их рассматривают с точки зрения эротичности - пусть идут в метатели молота или штангу тягают.
От Медведевой души только струпья и вши.