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"Че сиськи такие маленькие?" Евгения Медведева пожаловалась на сексуализацию фигуристок

"Че сиськи такие маленькие?" Евгения Медведева пожаловалась на сексуализацию фигуристок

Автор:
01 февраля 2024 23:25
Сообщество : Спорт
Метки: Евгения Медведева   Спорт   внешность   сиськи   фигуристка   фигурное катание   чемпионка   шоу   
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"Я - фигуристка и всю жизнь сталкивалась с этим. Я чемпионаты Мира, чемпионаты Европы выигрывала в трусах и прозрачной юбке. И элементы у нас там - жопой кверху!" Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева в своем ютьюб-шоу «БеС комментариев» рассказала, что в фигурном катании не поможет никакое мастерство, если подвели внешние данные...

Евгения Медведева, которой сейчас 24 года, в интервью озвучила проблему, которая всегда существовала в фигурном катании, хотя зрители о ней, возможно, и не догадываются: "Нас очень сильно сексуализируют!"

Даже какие-то мужчины-тренеры могут сказать: „Че, похудела? Че-то сиськи меньше стали“. <...> То есть, я выросла в той сфере, где это от мужчины даже иногда слышать нормально. Типа: „Че сиськи такие маленькие? Компоненты маленькие будут. Нужно, чтобы сексуальная форма была“. И мы такие: „Да-да, пойду пуш-ап надену“

, — рассказала она.

В нашей сфере фигуристка равно красота, равно оцениванию женской красоты.

Спортсменка добавила, что в юном возрасте девочкам кажется такое обращение нормальным, но с возрастом приходит осознание, что это не так.

Тебе 14-15-16 лет. Тебе такое говорят, и ты такая „А, оценки меньше будут? Хорошо, я пойду пуш-ап надену“. Ты надеваешь пуш-ап, и тебе норм, тебя никто не оскорбил. И только потом, мне вот сейчас 24, и я понимаю, что как бы... дядь, ну... сиси маленькие в 15 лет, ну извините, блин, я ребенок», — добавила спортсменка.

Женя Медведева начала заниматься фигурным катанием в раннем детстве, а в 14 лет стала выступать на международных соревнованиях для юниоров.

Фигурное катание о всем мире переживает нелегкие времена. Ранее в СМИ появились сообщения, что избавившись от российских фигуристов, Международный союз конькобежцев задумался об упрощении правил фигурного катания
В одиночном – количество прыжковых элементов предлагается сократить с семи до шести. Кроме того, трижды можно повторить один прыжок. По нынешним правилам такое допустимо лишь дважды. Вместо трёх каскадов теперь хотят сделать два, а вращение заменить хореографическим элементом. Таким образом выступлению якобы желают придать артистизма.
Причина такого решения – снижение общемирового уровня фигурного катания. Это показал, к примеру, прошедший недавно чемпионат Европы в Литве. Частой стала практика, когда спортсменам к финалу программы не хватает сил доехать.

Впрочем, деградирует не только фигурное катание. На днях Сейм Латвии пошел ещё дальше, законодательно запретив своим сборным соревноваться с российскими и белорусскими спортсменами, даже выступающими в нейтральном статусе.

Очень удобно. Теперь они не смогут проиграть русским.

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Метки: Евгения Медведева   Спорт   внешность   сиськи   фигуристка   фигурное катание   чемпионка   шоу   
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17  комментариев
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391
Кристина 2 часа назад
Бред какой-то. Большие сомнения по поводу того, что в спорте тренеры думают об объёме сисек у спортсменок. Может хватит уподобляться либеральному пиндосранскому дерьму? Неужели это ещё никого не задрало?
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2k
truent 15 минут назад
наверно она права! Женщин и пары смотрят больше, сем мужчин-одиночек.
Так и в инете фото "девочек" полно, а мужиков единицы.
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10k
soar Полчаса назад
Ну, если русских выгнали, надо требования снижать. Хотя вряд ли это вернет заполняемость стадионов.
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13k
добрыйдух 36 минут назад
этого она у себя, в Канаде, набралась?
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−1
10k
Garpia121 44 минуты назад
У женщины должны быть сиськи, если и в 24 их нет это печально. И это женское фигурное катание, а не гендерно нейтральное. Не удивительно, что должны присутствовать атрибуты женской привлекательности.
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38k
albedo 54 минуты назад
Так многие смотрят на танцы, включая фигурное катание, потому что в них есть элемент эротизма.

Ну не нравится кому то из фигуристов обоих полов, что их рассматривают с точки зрения эротичности - пусть идут в метатели молота или штангу тягают.
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11k
kaboza 58 минут назад
Литва..Латвия...Эстония как всегда на ручнике?
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4k
iovan2011 Час назад
Жаловаться у армян модно, пашинян тоже жалуется
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5k
Горожанин 2 часа назад
Не от большого ума Медведева сходит с ума.
От Медведевой души только струпья и вши.
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15k
Александр 2 часа назад
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6k
Трям 2 часа назад
Ну тебе уже 24, а сиськи где?
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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92071



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