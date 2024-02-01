"Че сиськи такие маленькие?" Евгения Медведева пожаловалась на сексуализацию фигуристок

Фигурное катание о всем мире переживает нелегкие времена. Ранее в СМИ появились сообщения, что избавившись от российских фигуристов, Международный союз конькобежцев задумался об упрощении правил фигурного катания

В одиночном – количество прыжковых элементов предлагается сократить с семи до шести. Кроме того, трижды можно повторить один прыжок. По нынешним правилам такое допустимо лишь дважды. Вместо трёх каскадов теперь хотят сделать два, а вращение заменить хореографическим элементом. Таким образом выступлению якобы желают придать артистизма.

Причина такого решения – снижение общемирового уровня фигурного катания. Это показал, к примеру, прошедший недавно чемпионат Европы в Литве. Частой стала практика, когда спортсменам к финалу программы не хватает сил доехать.

Впрочем, деградирует не только фигурное катание. На днях Сейм Латвии пошел ещё дальше, законодательно запретив своим сборным соревноваться с российскими и белорусскими спортсменами, даже выступающими в нейтральном статусе.

Очень удобно. Теперь они не смогут проиграть русским.