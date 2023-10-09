Детишкам о такой "Спящей красавице" узнавать не стоит

А король, тем временем, через небольшое время, соскучился по коитусу с малоподвижными женщинами и решил наведаться в замок Талии снова. Там его ждал сюрприз в виде вполне себе функционирующей Талии да ещё и с двумя младенцами, которых она назвала Солнце и Луна, потому что никак не смогла понять, как такое с ней приключилось. Король поспешил просветить Талию как всё случилось и параллельно признался ей в любви. Неизбалованная девушка как-то проигнорировала факт надругательства над ней и прониклась ответными чувствами к отцу своих незаконнорожденных детей. И вот тут-то бы и должно прозвучать "жили они долго и счастливо", но вот загвоздка - король женат. И жена его уже начала подозревать неладное, потому что муженёк имел слабость трепаться во сне. В одну из ночей он и выболтал имя Талии и её (их) детей.

