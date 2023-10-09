Детишкам о такой "Спящей красавице" узнавать не стоит

Известно, что большинство известных сказочников не сами выдумали свои произведения, а ловко пересказали и адаптировали. Ну а зачем выдумывать что-то, если уже всё давным-давно написано? Так вышло и со "Спящей красавицей".
В 1634 году в сборнике "Пентамерон" вышла сказка "Солнце, Луна и Талия". Сборник был авторства итальянского поэта Джамбаттиста Базиле. Он был что-то вроде Шарля Перро того времени. Базиле собрал огромное количество историй и талантливо их пересказал.
Изначальная версия сказки была такой: когда у одного могущественного лорда родилась дочь, то он собрал самых умных своих верноподданных, чтобы они предсказали будущее красавицы-принцессы. Звездочёты собрались и единогласно сказали: принцесса умрёт от льняного семени. Категоричный лорд немедленно приказывает убрать из королевства всё, что относится ко льну.
Принцесса Талия росла и как-то раз, гуляя, она наткнулась на старуху, что пряла у себя в доме. Девушка решила помочь и случайно загнала себе под ноготь льняное семечко. Талия рухнула замертво и оглушённый горем отец нарядил доченьку во всё самое красивое, посадил в кресло и покинул дворец навсегда.
Прошло, как водится много-много лет и как-то раз в заброшенный замок заглянул другой король, проезжавший мимо. Дело было в том, что его охотничий сокол залетел внутрь и ему пришлось сначала долго стучать в дверь, а потом вскарабкаться по стенам, чтобы влезть в окно.
В целом, сюжет пока мало отличается от всемирно известной версии Шарля Перро. Ну разве что принца заменили на короля. Но вот дальше уже пошла какая-то жуть.
Король побродил по замку, протаптывая в пыли себе дорожки, пока не набрёл на светёлку почивавшей Талии, которая так и продолжала сидеть в своём красивом наряде. Разбудить её король так и не смог и решил воспользоваться моментом. Нет-нет, речь не про возвышенный спасительный поцелуй, а про самое настоящее изнасилование спящей девушки. После чего король встал, застегнул штаны и поехал в себе домой, забыв о своём "романе" (так прямо в сказке и пишут - "роман").
Спящая Талия забеременела. Родила она также во сне, а о родившихся двойняшках заботились феи, как раньше они заботились о самой принцессе. Где они были, пока с ней развлекался король - история умалчивает.
В один из дней феи принесли грудничков к маме, чтобы покормить. Один малыш случайно перепутал грудь Талии с её пальцем и высосал из-под её ногтя семечко. Талия тут же просыпается и если на секунду забыть, что это сказка, то можно только представить её реакцию на то что она лежит в пыли, в одиночестве, у неё уже два младенца и вообще, где папа?
А король, тем временем, через небольшое время, соскучился по коитусу с малоподвижными женщинами и решил наведаться в замок Талии снова. Там его ждал сюрприз в виде вполне себе функционирующей Талии да ещё и с двумя младенцами, которых она назвала Солнце и Луна, потому что никак не смогла понять, как такое с ней приключилось. Король поспешил просветить Талию как всё случилось и параллельно признался ей в любви. Неизбалованная девушка как-то проигнорировала факт надругательства над ней и прониклась ответными чувствами к отцу своих незаконнорожденных детей. И вот тут-то бы и должно прозвучать "жили они долго и счастливо", но вот загвоздка - король женат. И жена его уже начала подозревать неладное, потому что муженёк имел слабость трепаться во сне. В одну из ночей он и выболтал имя Талии и её (их) детей.
Королева взяла слугу в оборот и он рассказал обо всём. Разгневанная королева отправила своего повара в замок, чтобы тот похитил младенцев и прикончил их. А почему повар? А потому что обманутые женщины в гневе страшны: она приказала сварить детей Талии, приготовить из них блюдо и подать его мужу на обед. Саму же любовницу короля она задумала сжечь на костре. Банально конечно, видать вся фантазия на детей ушла.
Обалдевшая от такой смены событий Талия пыталась ей объяснить, что вообще-то она тут жертва насилия и что она была без сознания, когда король над ней надругался, но королеву это не интересовало. Действительно, а нечего разлёживаться в замках там, где приличные короли ходят.
Дальше происходит какой-то странный эротический момент: Талия попросила, чтобы ей позволили полностью обнажиться, прежде чем взойти на костёр. Ровно в этот самый момент во двор влетел король, оценил ситуацию и вместо Талии в огонь пошла королева и слуга, разболтавший про его похождения. Очень здравая и уравновешенная семья.
Повару, кстати, повезло: он оказался один там нормальный и вместо того, чтобы приготовить из малышни жаркое, он спрятал их от разъярённой королевы. За что получил всяческие награды и его даже назначили камергером.
Король же женился на Талии, пока она в себя не пришла окончательно после всех приключений и жили они долго и счастливо.
Чудная сказка, не находите? То, что надо ребёночку на ночь.
Источник:
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Жили-были мужик да баба, и была у них дочь, девка молодая. Пошла она бороновать огород; бороновала, бороновала, только и позвали ее в избу блины есть. Она пошла, а лошадь совсем с бороною оставила в огороде:
Пущай постоит, пока ворочусь.
Только у ихнего соседа был сын парень глупой. Давно хотелось ему поддеть эту девку, а как, не придумает. Увидал он лошадь с бороною, перелез через изгороду, выпряг коня и завел его в свой огород. Борону хоть и оставил
на старом месте, да оглобли-то просунул сквозь изгороду к себе и запряг опять лошадь-то. Девка пришла и далась диву:
Что бы это такое борона на одной стороне забора, а лошадь на другой?
И давай бить кнутом свою клячу да приговаривать:
Какой черт тебя занес! Умела втесаться, умей и вылезать: ну, ну, выноси!
А парень стоит, смотрит да посмеивается.
Хочешь, говорит, помогу, только ты дай мне…
Девка-то была воровата:
Пожалуй, говорит, а у нее на примете была старая щучья голова,
на огороде валялась, разинувши пасть. Она подняла ту голову, засунула в рукав
и говорит:
Я к тебе не полезу, да и ты сюда-то не лазь, чтоб не увидал кто, а давай-ка лучше сквозь этот тынок. Скорей просовывай кляп, а я уж тебе наставлю.
Парень вздрочил кляп и просунул его сквозь тын, а девка взяла щучью голову, раззявила ее и посадила на плешь. Он как дернет и ссадил х"й до крови. Ухватился за кляп руками и побежал домой, сел в угол и помалкивает.
Ах, мать ее так, думает про себя, да как больно п"зда -то у нее кусается! Только бы х"й зажил, а то я сроду ни у какой девки просить не стану!
Вот пришла пора: вздумали женить этого парня, сосватали его на соседской девке и женили. Живут они день, и другой, и третий, живут и неделю, другую
и третью. Парень боится и дотронуться до жены. Вот надо ехать к теще, поехали. Дорогой молодая-то и говорит мужу:
Послушай-ка, милый Данилушка! Что же ты женился, а дела со мной
не имеешь? Коли не сможешь, на что было чужой век заедать даром?
А Данило ей:
Нет, теперь ты меня не обманешь! У тебя п"зда кусается. Мой кляп с тех пор долго болел, насилу зажил.
Врешь, говорит она, это я в то время пошутила над тобою, а теперь
не бойся. На-ка попробуй хоша дорогою, самому полюбится.
Тут его взяла охота, заворотил ей подол и сказал:
Постой, Варюха, дайка-ся я тебе ноги привяжу, коли станет кусаться, так я смогу выскочить да уйти.
Отвязал он вожжи и скрутил ей голые ляжки. Струмент у него был порядочный, как надавил он Варюху-та, как она закричит благим матом,
а лошадь была молодая, испугалась и начала мыкать (сани то сюда, то туда), вывалила парня, а Варюху так с голыми ляжками и примчала на тещин двор. Теща смотрит в окно, видит: лошадь-то зятева, и подумала, верно, это он говядины к празднику привез; пошла встречать, а то ее дочка.
Ах, матушка, кричит, развяжи-ка поскорей, покедова никто не видал.
Старуха развязала ее, расспросила, что и как.
А муж-то где?
Да его лошадь вывалила!
Вот вошли в избу, смотрят в окно идет Данилка, подошел к мальчишкам, что в бабки играли, остановился и загляделся. Теща послала за ним старшую дочь.
Та приходит:
Здравствуй, Данила Иванович!
Здорово.
Иди в избу, только тебя и недостает!
А Варвара у вас?
У нас.
А кровь у нее унялась?
Та плюнула и ушла от него. Теща послала за ним сноху, эта ему угодила.
Пойдем, пойдем, Данилушка, уж кровь давно унялась.
Привела его в избу, а теща встречает и говорит:
Добро пожаловать, любезный зятюшка!
А Варвара у вас?
У нас.
А кровь у нее унялась?
Давно унялась.
Вот он вытащил свой кляп, показывает теще и говорит:
Вот, матушка, это шило все в ней было!
Ну, ну, садись, пора обедать.
Сели и стали пить и есть. Как подали яичницу, дураку и захотелось всю
ее одному съесть, вот он и придумал, да и ловко же вытащил кляп, ударил
по плеши ложкою и сказал:
Вот это шило все в Варюхе было! да и начал мешать своею ложкою яичницу.
Тут делать нечего, полезли все из-за стола вон, а он приел яичницу один
и стал благодарствовать теще за хлеб за соль.
Из сборника фольклориста А. Афанасьева "Русские заветные сказки".
Встречаю много людей разных - говорю с ними.
И НЕ ДАЙ БОГ СРЕДИ НИХ СКАЗОЧНИКОВ!
Заметил, что люди без мата двух слов связать не могут - даже в разговоре с детьми.
Идёт мамочка и кроет сына матом почём зря. Идут бабушка с дочкой (невесткой) обсуждают проблемы матерными словами... Жена с мужем ругаются матом при детях...
Да, есть плюс - деды при внуках не ругаются.
Какие тут сказки! Жизнь хуже триллера для детей сегодня.
Вот где ужасы, а эта сказка - так, лёгкая порнушка
"Меня мачеха убила, Мой отец меня же съел. Моя милая сестричка Мои косточки собрала, Во платочек их связала И под деревцем сложила. Чивик, чивик! Что я за славная птичка!" (Сказка о заколдованном дереве. Якоб и Вильгельм Гримм)... И такое у них прям рекой по бумаге ))))
Многие известные сказки в оригинале заканчиваются вовсе не счастливо. Дело в том, что в братья Гримм писали свои произведения для взрослых, поэтому сюжеты неадаптированных версий «Золушки», «Белоснежки» и многих других добрых детских сказок легко могли бы лечь в основу сценария современного фильма ужасов. Сестры Золушки обрезают себе часть ступни, чтобы влезть в хрустальную туфельку, принц из сказки про Рапунцель выкалывает себе ветками глаза, а «добрые» родители Гензеля и Гретель отрубают своим детям руки и ноги.