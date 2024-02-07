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Сказки братьев Гримм, которые противопоказаны детям

Сказки братьев Гримм, которые противопоказаны детям

Автор:
07 февраля 2024 19:46
Сообщество : Истории
Метки: БРАТЬЯ ГРИММ   Страшное   дети   интересное   история   сказки   страх   
7190
8

Братья, ставшие одними из самых известных сказочников, славились своими захватывающими историями. Вот только их частенько переписывали, чтобы несколько смягчить ту жесть, которая была в оригинале.

Братьев, кстати, звали Якоб и Вильгельм и они, в основном, занимались лингвистикой, составляли немецкий словарь и собирали не только сказки, но и разные поговорки и идиоматические выражения.

За основу своих сказок они брали средневековые сказания, где трупы можно было укладывать штабелями. Работа братьев вылилась в один из самых известных сборников детских сказок. Они старались записать сказания как есть, не смягчая сюжетные повороты и диалектные тонкости. Детей в те времена готовили к суровой реальности, а не к жизни в волшебном мире.

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Тут вообще все хороши.
Родной отец, по велению злобной мачехи, отвёл своих малолетних детей в лес, чтобы они там умерли. Причина? Кормить нечем.
Детишки оказываются в плену у злой ведьмы, любительницы поесть человечины и она приказывает Гретель откормить Гензеля пожирнее, чтобы попозже его съесть. Поначалу детей жалко, но потом становится ясно, что они недалеко ушли от своей тюремщицы: Гретель обманывает ведьму и заталкивает старуху в печь, где та горит заживо. После чего дети спокойненько обносят дом ведьмы и возвращаются к отцу, чтобы жить-поживать на это добро.
Мачеха, кстати, внезапно и скоропостижно умирает. Детишки, видимо, и тут подсуетились.

Некоему мальчугану не повезло устроиться на работу к очень скупому хозяину. За месяц практически ежедневной работы тот заплатил мальчику всего-то три грошика. Грустный мальчик идёт домой, встречает нищего и, как это обычно бывает, отдаёт ему все свои гроши. Нищий не остался в долгу и подарил щедрому мальчишке дудочку, в которую стоит только заиграть, то все мгновенно начнут танцевать до полного изнеможения.
Через пару дней главный герой сказки встретил мужчину, уронившего в колючий терновый куст свой кошелёк. Мальчик-то был добрый и полез в колючки, чтобы достать кошелёк, который мужчина отдал ему в качестве награды за доброту и смелость. Вот только через несколько дней добряка вызывают в суд, где этот самый мужчина обвинил его в краже, мол, ни в жизни бы он не отдал свои деньги.

Мальчик понял, что хватит уже быть терпилой, достал дудочку и все стали танцевать как сумасшедшие, а обвинителя он заставил отплясывать на шипах терновника. Не выдержав долгой пытки, мужик признался, что мальчик не только ничего не крал, а что он сам своровал кошелёк у прохожего.
Ну и, как водится, дальше последовала публичная казнь лгуна.


Скорее всего именно от этой сказки пошёл образ страшного карлика в хоррорах.

Король попросил некую юную деву сплести золотую нить из соломы. Девушка подчинилась, а пока плела, исколола себе руки в кровь, пока не появился какой-то маленький человечек и не предложил помочь. Но не безвозмездно, конечно - она должна будет отдать ему своего первенца, когда выйдет замуж.

Золотая нить была сплетена, а король, которого похоже было очень просто удивить, решил взять в жёны такую мастерицу. Вскоре у них родился ребёнок и человечек пришёл за своей наградой. Девушка молила его оставить ей малыша и человечек сказал, что так уж и быть, но пусть королева угадает его имя в течение трёх дней.
На третий день королева уже не знала как уберечь своё дитя, но один из гонцов королевства случайно подслушал, как радостный человечек напевает песенку:

Нынче пеку, завтра пиво варю,

У королевы дитя отберу;

Ах, хорошо, что никто не знает,

Что Румпельштильцхен меня называют!
Когда королева назвала имя человечка, то он от злости разорвал себя пополам.


Служанка, озлобленная на весь свет, методично изводит принцессу и, в итоге, забирает её одежду, лошадь и меняется с ней местами. Пока она выдаёт себя за владелицу замка (и почему-то ей все верят, но допустим), принцесса убирает во дворе за гусями.
Но правда через несколько дней выходит наружу и тут важно, как наказали лгунью.
Четвертовать служанку было бы слишком просто, поэтому её запихнули в бочку с острыми гвоздями, привязали к коням и пустили их в галоп. Выжить после такой экзекуции просто невозможно.

Мачеха-королева безумно ревнует своего мужа к пасынку, ведь он напоминает ей о бывшей жене короля. Жена, кстати, умерла в родах и была просто чудеснейшей женщиной.
Мачеха решает угостить мальчика яблочком, а, как мы помним, в сказках взять из чьих-то рук это фрукт всё равно, что помочь Буффало Биллу затащить диван в его фургончик. Мальчик наклоняется над сундуком, где лежит яблоко и мачеха в этот момент захлопывает крышку, таким образом отрубив ребёнку голову. Потом она возвращает голову королевского сына на место, украсив шею платком, чтобы скрыть шрам и удержать её на месте.

У королевы и короля была также общая дочь, которая вечером случайно касается тела мальчика и его голова отваливается. Перепуганная девушка мчится к матери, чтобы рассказать, какую оплошность она совершила и дамы решили подойти к вопросу креативно. Они делают из тела ребёнка пудинг (!) и угощают им вечером короля.
Но душа-то мальчика не исчезла просто так, она переселилась в птицу, которая сбрасывает королеве на голову здоровенный камень. Всё как мы любим: человечина на ужин, мозги по стенам, сложные семейные отношения.


Живёт себе мельник и уж очень хочет уже спровадить собственную дочь замуж. Наконец-то находится жених ей под стать, но интуитивно мельникова дочь понимает, что с ним что-то не то.
Жених сказал, что перед свадьбой ей стоило бы познакомиться с его родичами. Он любезно не стал сопровождать невесту, а отправил её одну в чащу леса, насыпав дорожку из золы, чтобы ненаглядная не заблудилась.
Когда девушка наконец дошла, то увидела весьма безрадостный дом, где сидела старушка, оперативно спрятавшая её в погреб, завалив гостью бочками. И в ту же секунду в дом ворвались разбойники с предводителем в виде мельникова зятя. На руках у них была очаровательная девушка.
Компашка раздевает пленницу, тут же рубит её тело на куски и обильно посыпает их солью. Закуска отличная, что уж.
Перепуганная дочь мельника в ужасе несётся к своему папе, рассказывает ему о женихе-каннибале. Папенька всё-таки созвал народ на свадьбу в свой дом, где всем и рассказал мерзкую правду о женихе. Власти казнили разбойника. Что стало с его дружками - неизвестно.

Бедного пастушка, бывшего сиротой, было решено отправить в богатый дом на воспитание. Но приёмные родители, как водится, оказались жадными и злобными: они его постоянно избивали и кормили чуть ли не корками хлеба.
И вот, как-то раз, мальчик услышал, что хозяйка дома рассказала кому-то, что спрятала под своей кроватью горшочек с отравой. Она сказала это специально, потому что на самом деле в горшочке был мёд, чтобы никто не покусился на сладкое (видимо, мёд тогда был дорогим деликатесом).
Измученный житьём со своими "родителями", пастушок забрался под кровать и слопал всё, что было в горшке, сказав, что смерть его была не горькой, а сладкой. Потом он уселся на скамеечку и приготовился умереть. Но он только получил прилив энергии от еды.
Пацан был настойчив и вспомнил, как один крестьянин рассказывал, что в шкафу хранит мушиную отраву. Подумав, что уж тут-то ему точно повезёт, он вылакал всю бутылку, но там была не отрава, а вино. Отметив, что и эта отрава на вкус сладенькая, мальчик захмелел и подумал, что вот она, смерть. Пошёл на кладбище, раскопал себе могилу и улёгся туда, впав в пьяное беспамятство.
Холод свежевыкопанной ночью земли и беспробудный сон сделал своё дело - ребёнок так и не проснулся, навсегда оставшись в могиле, которую сам себе же и выкопал.

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Метки: БРАТЬЯ ГРИММ   Страшное   дети   интересное   история   сказки   страх   
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45  комментариев
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223
ruslan d 10 часов назад
Ну в те времена это было нормой , кстати у нас тоже , вспомни хотя бы Морозко или иллюстрации к сказкам, Билибина
Хозяйка медной горы , тоже не так проста ... Я вспоминаю какие мне рассказывала сказки и пела песни Бабушка , тоже жути хватало
На самом деле огромное количество сказок претерпели большие изменения пока дошли до нас .
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34k
Юрий 16 минут назад
Сюда же и Колобок. Лиса ведь его заживо схарчила.

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1
Gleb Полчаса назад
Да в наших сказках тоже треша хватает ))) И мутантов ))) Колобок, змей трёхглавый ))
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−11
897
ZeroCross.ru 5 часов назад
- Ваша тетушка вся в шрамах. Кем она работала ?
- Библиотекарем...

Гримм. История лишних колбочек в сетчатке глаза.
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17k
_delphin_ 6 часов назад
Про синюю бороду забыли...
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11k
Клёст 7 часов назад
Обычное дело.
Страшилки ничем не хуже нашего Бабайки. Рассказываются детям, чтобы на первых порах нос свой куда не надо не совали.
Как могли учили осмотрительности.
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4k
Александр 7 часов назад
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7k
Андрей Крылов 7 часов назад
Да любые сказки, в из перзозданом виде, противопоказаны детям... Было время. Помню и бабушкины-дедушкины, и древнее египецкие (была такая книжка, так и называлась, "Сказки древнего Египта".) и всякие греческие древние. Вспомнить хот бы "Давнис и Хлоя"... А сказки Вьетнама (или "вьетнамские казки") ? Зелёненькая такая книжка. .. Всё и везде - страх и ужас. Хотя, в начале 80-тых "сказки древнего Египта" меня сильно впечатлилию. Мне было тогда лет 10+... Там что не сказка, то кастрация или ещё что хуже... А тирах - сотни тысячь. ...Но как- дети всех народов привыкли бояться в меру. Придумывали свои страшилки про "черный-черный гроб - отдай моё сердце". Всё перечисленное мной - издательства времён СССР брежневских и даже сталинских, даже не перестроечных (когда любую херь печатали). Вот такая был тогда "жестокая цензура".... Кто хочет, тот проверит, нагуглив озвученное. Так я о чём? Да нормально всё это. Дети всегда любили побояться. Ну а взрослые, недавние или давние дети, им в том иногда потворствовали. Так было, тысячелетиями, Так было, так есть и "так будет есть", вовеки веков! Нет ни чего плохого. Ну, если там нет пропаганды совсем уж запретных тем, по действующему законадательтву РФ :)
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23k
Слепой Пью 8 часов назад
Да, наша Баба-Яга - ну душечка и няшка по сравнению с гейропейцами!
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38k
АнтонПолднев 8 часов назад
Румпельштильцхен.
Это, даже зная имя, невозможно выговорить не через три дня, ни через тридцать.
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289
Ануар Сайфулин АнтонПолднев 7 часов назад
К логопеду Вам батенька надо...
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152
Травкин Лопух 3 8 часов назад
иллюстрации красивые, качественные
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6k
Ноутбуки Накомоде 8 часов назад
В детстве лежал в больнице, мама принесла большой сборник братьев Гримм. Капец, сейчас вспоминаю и офигеваю как советская цензура пропустила такое. Одни мертвецы, черти,людоеды и т.п.
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6k
hhwost 8 часов назад
вообще вся эта обрезанная и выкрашенная розовым херня, что нам впаривали в детстве, в полных оригинальны вариантах выглядит сильно "это другое".
мифы Древней Греции, например, почитайте в полном варианте.
или те же "народные сказки".
местами просто жуть

в курсе, что в сказке по теме "жил-был пёс", в одном из прибалтийских вариантов, пёс волка догнал и разорвал?
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58k
zloykoyot 8 часов назад
Сюда до кучи можно добавить храброго портняжку, который ночью сидел под виселицей и слушал как повешенные стучатся друг об друга, покачиваясь на ветерке.
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12k
Dmitry 8 часов назад
Прикольно. Я читал их в детстве и помню именно эти сюжеты. Нормально вырос, живу, не стал маньяком))). А сейчас, когда всех прилизывают и охраняют "тонко-ранимые" натуры, что-то я не замечаю что шизов стало меньше (скорее уж наоборот).
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17k
_Tango_ 9 часов назад
У меня друг просит рассказать оригинал "Белоснежки и семь гномов". Если можно, с иллюстрациями и ссылками на видео
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27k
Лис 9 часов назад
"Ели мясо мужики,
Пивом запивали..."
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493
Денис Веселов 9 часов назад
У меня такая была книжка , 50-х годов, жаль где-то про...... .
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29k
Е-Лена 10 часов назад
Ох уж эти сказки! Ох уж эти сказочники!(с)
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58k
Мойша 10 часов назад
"Красная Шапочка, а почему у тебя шапочка красная? Да шапочка сама серая, из шкуры волка, но только мясом наружу.
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