Сказки братьев Гримм, которые противопоказаны детям

Некоему мальчугану не повезло устроиться на работу к очень скупому хозяину. За месяц практически ежедневной работы тот заплатил мальчику всего-то три грошика. Грустный мальчик идёт домой, встречает нищего и, как это обычно бывает, отдаёт ему все свои гроши. Нищий не остался в долгу и подарил щедрому мальчишке дудочку, в которую стоит только заиграть, то все мгновенно начнут танцевать до полного изнеможения.

Через пару дней главный герой сказки встретил мужчину, уронившего в колючий терновый куст свой кошелёк. Мальчик-то был добрый и полез в колючки, чтобы достать кошелёк, который мужчина отдал ему в качестве награды за доброту и смелость. Вот только через несколько дней добряка вызывают в суд, где этот самый мужчина обвинил его в краже, мол, ни в жизни бы он не отдал свои деньги.

Мальчик понял, что хватит уже быть терпилой, достал дудочку и все стали танцевать как сумасшедшие, а обвинителя он заставил отплясывать на шипах терновника. Не выдержав долгой пытки, мужик признался, что мальчик не только ничего не крал, а что он сам своровал кошелёк у прохожего.

Ну и, как водится, дальше последовала публичная казнь лгуна.



