Сказки братьев Гримм, которые противопоказаны детям

Братья, ставшие одними из самых известных сказочников, славились своими захватывающими историями. Вот только их частенько переписывали, чтобы несколько смягчить ту жесть, которая была в оригинале.
Братьев, кстати, звали Якоб и Вильгельм и они, в основном, занимались лингвистикой, составляли немецкий словарь и собирали не только сказки, но и разные поговорки и идиоматические выражения.
За основу своих сказок они брали средневековые сказания, где трупы можно было укладывать штабелями. Работа братьев вылилась в один из самых известных сборников детских сказок. Они старались записать сказания как есть, не смягчая сюжетные повороты и диалектные тонкости. Детей в те времена готовили к суровой реальности, а не к жизни в волшебном мире.
Тут вообще все хороши.
Родной отец, по велению злобной мачехи, отвёл своих малолетних детей в лес, чтобы они там умерли. Причина? Кормить нечем.
Детишки оказываются в плену у злой ведьмы, любительницы поесть человечины и она приказывает Гретель откормить Гензеля пожирнее, чтобы попозже его съесть. Поначалу детей жалко, но потом становится ясно, что они недалеко ушли от своей тюремщицы: Гретель обманывает ведьму и заталкивает старуху в печь, где та горит заживо. После чего дети спокойненько обносят дом ведьмы и возвращаются к отцу, чтобы жить-поживать на это добро.
Мачеха, кстати, внезапно и скоропостижно умирает. Детишки, видимо, и тут подсуетились.
Некоему мальчугану не повезло устроиться на работу к очень скупому хозяину. За месяц практически ежедневной работы тот заплатил мальчику всего-то три грошика. Грустный мальчик идёт домой, встречает нищего и, как это обычно бывает, отдаёт ему все свои гроши. Нищий не остался в долгу и подарил щедрому мальчишке дудочку, в которую стоит только заиграть, то все мгновенно начнут танцевать до полного изнеможения.
Через пару дней главный герой сказки встретил мужчину, уронившего в колючий терновый куст свой кошелёк. Мальчик-то был добрый и полез в колючки, чтобы достать кошелёк, который мужчина отдал ему в качестве награды за доброту и смелость. Вот только через несколько дней добряка вызывают в суд, где этот самый мужчина обвинил его в краже, мол, ни в жизни бы он не отдал свои деньги.
Мальчик понял, что хватит уже быть терпилой, достал дудочку и все стали танцевать как сумасшедшие, а обвинителя он заставил отплясывать на шипах терновника. Не выдержав долгой пытки, мужик признался, что мальчик не только ничего не крал, а что он сам своровал кошелёк у прохожего.
Ну и, как водится, дальше последовала публичная казнь лгуна.
Скорее всего именно от этой сказки пошёл образ страшного карлика в хоррорах.
Король попросил некую юную деву сплести золотую нить из соломы. Девушка подчинилась, а пока плела, исколола себе руки в кровь, пока не появился какой-то маленький человечек и не предложил помочь. Но не безвозмездно, конечно - она должна будет отдать ему своего первенца, когда выйдет замуж.
Золотая нить была сплетена, а король, которого похоже было очень просто удивить, решил взять в жёны такую мастерицу. Вскоре у них родился ребёнок и человечек пришёл за своей наградой. Девушка молила его оставить ей малыша и человечек сказал, что так уж и быть, но пусть королева угадает его имя в течение трёх дней.
На третий день королева уже не знала как уберечь своё дитя, но один из гонцов королевства случайно подслушал, как радостный человечек напевает песенку:
Нынче пеку, завтра пиво варю,
У королевы дитя отберу;
Ах, хорошо, что никто не знает,
Что Румпельштильцхен меня называют!
Когда королева назвала имя человечка, то он от злости разорвал себя пополам.
Служанка, озлобленная на весь свет, методично изводит принцессу и, в итоге, забирает её одежду, лошадь и меняется с ней местами. Пока она выдаёт себя за владелицу замка (и почему-то ей все верят, но допустим), принцесса убирает во дворе за гусями.
Но правда через несколько дней выходит наружу и тут важно, как наказали лгунью.
Четвертовать служанку было бы слишком просто, поэтому её запихнули в бочку с острыми гвоздями, привязали к коням и пустили их в галоп. Выжить после такой экзекуции просто невозможно.
Мачеха-королева безумно ревнует своего мужа к пасынку, ведь он напоминает ей о бывшей жене короля. Жена, кстати, умерла в родах и была просто чудеснейшей женщиной.
Мачеха решает угостить мальчика яблочком, а, как мы помним, в сказках взять из чьих-то рук это фрукт всё равно, что помочь Буффало Биллу затащить диван в его фургончик. Мальчик наклоняется над сундуком, где лежит яблоко и мачеха в этот момент захлопывает крышку, таким образом отрубив ребёнку голову. Потом она возвращает голову королевского сына на место, украсив шею платком, чтобы скрыть шрам и удержать её на месте.
У королевы и короля была также общая дочь, которая вечером случайно касается тела мальчика и его голова отваливается. Перепуганная девушка мчится к матери, чтобы рассказать, какую оплошность она совершила и дамы решили подойти к вопросу креативно. Они делают из тела ребёнка пудинг (!) и угощают им вечером короля.
Но душа-то мальчика не исчезла просто так, она переселилась в птицу, которая сбрасывает королеве на голову здоровенный камень. Всё как мы любим: человечина на ужин, мозги по стенам, сложные семейные отношения.
Живёт себе мельник и уж очень хочет уже спровадить собственную дочь замуж. Наконец-то находится жених ей под стать, но интуитивно мельникова дочь понимает, что с ним что-то не то.
Жених сказал, что перед свадьбой ей стоило бы познакомиться с его родичами. Он любезно не стал сопровождать невесту, а отправил её одну в чащу леса, насыпав дорожку из золы, чтобы ненаглядная не заблудилась.
Когда девушка наконец дошла, то увидела весьма безрадостный дом, где сидела старушка, оперативно спрятавшая её в погреб, завалив гостью бочками. И в ту же секунду в дом ворвались разбойники с предводителем в виде мельникова зятя. На руках у них была очаровательная девушка.
Компашка раздевает пленницу, тут же рубит её тело на куски и обильно посыпает их солью. Закуска отличная, что уж.
Перепуганная дочь мельника в ужасе несётся к своему папе, рассказывает ему о женихе-каннибале. Папенька всё-таки созвал народ на свадьбу в свой дом, где всем и рассказал мерзкую правду о женихе. Власти казнили разбойника. Что стало с его дружками - неизвестно.
Бедного пастушка, бывшего сиротой, было решено отправить в богатый дом на воспитание. Но приёмные родители, как водится, оказались жадными и злобными: они его постоянно избивали и кормили чуть ли не корками хлеба.
И вот, как-то раз, мальчик услышал, что хозяйка дома рассказала кому-то, что спрятала под своей кроватью горшочек с отравой. Она сказала это специально, потому что на самом деле в горшочке был мёд, чтобы никто не покусился на сладкое (видимо, мёд тогда был дорогим деликатесом).
Измученный житьём со своими "родителями", пастушок забрался под кровать и слопал всё, что было в горшке, сказав, что смерть его была не горькой, а сладкой. Потом он уселся на скамеечку и приготовился умереть. Но он только получил прилив энергии от еды.
Пацан был настойчив и вспомнил, как один крестьянин рассказывал, что в шкафу хранит мушиную отраву. Подумав, что уж тут-то ему точно повезёт, он вылакал всю бутылку, но там была не отрава, а вино. Отметив, что и эта отрава на вкус сладенькая, мальчик захмелел и подумал, что вот она, смерть. Пошёл на кладбище, раскопал себе могилу и улёгся туда, впав в пьяное беспамятство.
Холод свежевыкопанной ночью земли и беспробудный сон сделал своё дело - ребёнок так и не проснулся, навсегда оставшись в могиле, которую сам себе же и выкопал.
Источник:
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Гримм. История лишних колбочек в сетчатке глаза.
Страшилки ничем не хуже нашего Бабайки. Рассказываются детям, чтобы на первых порах нос свой куда не надо не совали.
Как могли учили осмотрительности.
Это, даже зная имя, невозможно выговорить не через три дня, ни через тридцать.
мифы Древней Греции, например, почитайте в полном варианте.
или те же "народные сказки".
местами просто жуть
в курсе, что в сказке по теме "жил-был пёс", в одном из прибалтийских вариантов, пёс волка догнал и разорвал?
то, что не шевелится - шевелили и убивали.
е..ля походу их интересовала в свободное от мокрухи время.
Пивом запивали..."