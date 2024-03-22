Что стало с девочкой, родившей в пятилетнем возрасте

Чем занимаются дети в пять лет? Ходят в детский садик, капризничают, бесконечно "почемучкают", играют со сверстниками в догонялки и... дочки-матери. С помощью кукол. Но вот Лина Медина, в этом возрасте, была вынуждена стать настоящей мамой...
Весь цивилизованный мир был шокирован историей маленькой девочки, родившей в том возрасте, когда даже не предполагается, что вообще можно забеременеть, выносить и родить малыша - 5 лет и семь месяцев. Семья Медины была самая обычная и там никогда не было ничего подобного. Но давайте узнаем про Лину Медину чуть побольше.
Гарантированно подтверждённых данных о том, когда и где родилась Лина, нет. Чаще всего называют Тикрапо, Антаканча и Пауранга, из чего делается вывод, что родилась Лина в Перу. С датой тоже есть вопросы: это или 9, или 23 или 27 сентября 1933 года.
Семья Медины была многодетной - у Лины было ещё восемь сестёр и братьев, что в Перу совершенно стандартная ситуация. Отец девочки, Тибурсио, собственноручно делал украшения, а мама, Виктория Лоса, взяла на себя работу по дому и занятия с детьми. Всё было также, как у многих перуанских семей ровно до тех пор, пока мама и папа не заметили, что у их пятилетней дочери начинает расти животик.
Лина никогда не говорила, что у неё что-то болит и что она как-то странно себя чувствует. Но живот рос и это явно не было следствием обычного вздутия. Виктория и Тибурсио были не на шутку напуганы и решили, что у их малышки может быть опухоль. Нужен был врач, но в городке, где они жили, даже не было медицинских пунктов, что уж говорить о больницах. Лина с папой поехала в город Писко.
В городе шокированный отец узнал о том, что причиной странного состояния дочери оказалась вовсе не смертельная опухоль, а... беременность. Доктор, осматривавший Лину был не менее шокирован, ведь подобный случай был в его практике впервые. Срок беременности был уже велик - 7 месяцев.
Родители дали согласие и Херардо Лосада, доктор, перевёз девочку в Лиму, чтобы провести дополнительное обследование и точно подтвердить беременность.
Через полтора месяца, 14 мая 1939 года, Лине Медине было проведено плановое кесарево сечение - на свет появился Херардо Александро Медина, весом 2,7 кг.
Хирурги, выполнявшие операцию, обнаружили в теле Лины полностью сформированную репродуктивную систему, что говорило о сверхраннем половом созревании. Иначе беременности просто не могло бы случиться.
Менструации у Лины начались ещё в трёхлетнем возрасте, к четырём годам у неё сформировалась грудь, а уже в пять таз был расширен, а кости преждевременно созрели. Врачи сделали вывод, что к такому преждевременному созреванию привело расстройство гормональной функции гипофиза.
Доктор медицины Курт Винер выразил мнение, что у Лины Медины было очень редкое генетическое заболевание - синдром Мак-Кьюна-Олбрайта. Помимо раннего полового созревания у Лины были характерные для синдрома пигментные пятна и изменения костей.
Однако, никакое раннее физиологическое развитие, не должно быть поводом для того, чтобы заниматься сексом с пятилетним ребёнком. Ведь морально и эмоционально она оставалась совсем маленькой. Но кто же был отцом младенца?
Лина не могла дать вразумительного ответа на этот вопрос. Но, как мы знаем, непорочное зачатие существует исключительно в мире фантастики, а Лина родила в реальном. По делу Лины Медины было заведено уголовное дело и в первую очередь арестовали отца девочки и её старшего брата, заподозрив их в инцесте. Но вскоре они были полностью оправданы за исключением улик. Остаётся только гадать, кто же именно надругался над ребёнком.
Когда Лину с сыном выписали из больницы, то воспитанием Херардо, да и самой молодой матери, занялись её родители. Херардо до девяти лет считал Лину своей сестрой и правду узнал намного позже. Доктор Херардо Лосада продолжал следить за судьбой своей уникальной подопечной и благодаря его заботе, в 1952 году, благодаря его участию, Лина смогла перебраться в Лиму, где выучилась на стенографистку. Какое-то время девушка работала в клинике доктора, а её сын жил в его семье, пока доктор не скончался в 1960 году.
В 1966 году бизнес клиники Лосада прекратил своё существование и Лина начала работать на заводе. Там она познакомилась со своим будущим мужем Раулем Хурадо. В 38 лет самая молодая мама в мире забеременела снова и родила второго сына.
В целом, раннее материнство ничего не принесло в жизнь Лины Медины, кроме всемирной известности. Жизнь женщины была вполне себе обыкновенной.
Её первенец одно время жил в семье доктора Лосада и тоже хотел стать врачом. Но после смерти своего благодетеля Херардо не смог продолжать учиться и сначала работал курьером, параллельно начал много пить, следом пытался торговать книгами, но прогорел.
В 1979 году Херардо Медина скончался от онкологии.
Лина Медина пережила своего первенца практически на 40 лет и умерла в ноябре 2015 года.
Источник:
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Это уже нонсенс.
В азии, там да , в 10 лет созревают. Но в 3 года, она только говорить разве научилась...