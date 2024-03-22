Что стало с девочкой, родившей в пятилетнем возрасте

Гарантированно подтверждённых данных о том, когда и где родилась Лина, нет. Чаще всего называют Тикрапо, Антаканча и Пауранга, из чего делается вывод, что родилась Лина в Перу. С датой тоже есть вопросы: это или 9, или 23 или 27 сентября 1933 года.

Семья Медины была многодетной - у Лины было ещё восемь сестёр и братьев, что в Перу совершенно стандартная ситуация. Отец девочки, Тибурсио, собственноручно делал украшения, а мама, Виктория Лоса, взяла на себя работу по дому и занятия с детьми. Всё было также, как у многих перуанских семей ровно до тех пор, пока мама и папа не заметили, что у их пятилетней дочери начинает расти животик.