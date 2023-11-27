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Почему осуждали "жён декабристов"

Почему осуждали "жён декабристов"

Автор:
27 ноября 2023 19:28
Сообщество : Исторические факты
Метки: Прошлое   Россия   восстание декабристов   дети   женщины   интересное   история   
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Со временем этот термин, известный нам и по сей день, стал в своё время ругательством. Мы помним этих женщин как самоотверженных и даже где-то отчаянных, а вот современники их критиковали.

Восстание на Сенатской площади 14 декабря 1825 года привело к тому, что на каторгу отправили 121 человека, из которых 23 были женаты. В то время разводы были практически невозможны или длились десятилетиями, но Николай I разрешил жёнам ссыльных развестись в одностороннем порядке. Этим воспользовались лишь три женщины.

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А вот 12 женщин отправились вслед за своими близкими: это были девять жён, одна сестра и две невесты. Общество страшно осудило их.
Вся проблема была в том, что эти женщины не могли брать с собой своих детей, сколько бы им не было лет и месяцев. Женщины должны были отдать ребёнка на попечение родных, но ведь даже бабушки и дедушки никак не могут полноценно заменить маму.

Тех женщин, что отправлялись в Сибирь, лишали всего - имущества, титулов и права на возвращение. Конечно же дворянские семьи были не в восторге от всего происходящего и частенько отыгрывались на детях, оставленных им матерью.

Мария Волконская оставила сына, родившегося 2 января 1826 года, а уже в декабре того же года дворянка отправилась из Петербурга в Сибирь. В марте 1828 года мальчик, к несчастью, умер. А те дети, что родились у пары в Сибири, были записаны как "казённые крестьяне".
Александра Муравьёва оставила своим родным двоих ребятишек: Елену и Михаила. Мишенька умер в два года, а Елена дожила до 46 лет, но была, как тогда говорили, "скорбна головою", то есть психически нестабильна.

Дворянок современники не считали героинями, дескать, как можно оставить родных детей ради мужа? "Жена декабриста" было обидным прозванием и общество подвергало словесному остракизму тех, кого больше никогда не увидят.

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Метки: Прошлое   Россия   восстание декабристов   дети   женщины   интересное   история   
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19  комментариев
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6k
hhwost 2 часа назад
«Я клянусь быть с тобой в радости и печали, болезни и здравии, в богатстве и бедности, любить тебя и оберегать наш союз до конца жизни».
эта клятва произносится перед лицом Бога, это не шутки.
тем более для дворянки - "честь" не пустое слово.
нынешние подали бы на развод, даже не дожидаясь утверждения приговора.
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Nero 9 минут назад
Рассказ декабриста: "Но тут приехала жена и испортила всю каторгу".
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62
Navygator 40 минут назад
Замечательный фильм "Звезда пленительного счастья".
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iskra 2 часа назад
Что-то анекдот вспомнился..
Рассказ декабриста: "Но тут приехала жена и испортила всю каторгу".
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302
iskra ... 37 минут назад
Я и не говорил, что они плохо жили. Нас в школе возили в музей декабристов в Кургане. Никаких цепей и земляных работ. Жили в приличных домах,с прислугой. Не столица, конечно,но так ссылка и не должна быть приятной во всех отношениях.
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