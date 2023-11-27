Почему осуждали "жён декабристов"

А вот 12 женщин отправились вслед за своими близкими: это были девять жён, одна сестра и две невесты. Общество страшно осудило их.

Вся проблема была в том, что эти женщины не могли брать с собой своих детей, сколько бы им не было лет и месяцев. Женщины должны были отдать ребёнка на попечение родных, но ведь даже бабушки и дедушки никак не могут полноценно заменить маму.