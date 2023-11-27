Почему осуждали "жён декабристов"

Со временем этот термин, известный нам и по сей день, стал в своё время ругательством. Мы помним этих женщин как самоотверженных и даже где-то отчаянных, а вот современники их критиковали.
Восстание на Сенатской площади 14 декабря 1825 года привело к тому, что на каторгу отправили 121 человека, из которых 23 были женаты. В то время разводы были практически невозможны или длились десятилетиями, но Николай I разрешил жёнам ссыльных развестись в одностороннем порядке. Этим воспользовались лишь три женщины.
А вот 12 женщин отправились вслед за своими близкими: это были девять жён, одна сестра и две невесты. Общество страшно осудило их.
Вся проблема была в том, что эти женщины не могли брать с собой своих детей, сколько бы им не было лет и месяцев. Женщины должны были отдать ребёнка на попечение родных, но ведь даже бабушки и дедушки никак не могут полноценно заменить маму.
Тех женщин, что отправлялись в Сибирь, лишали всего - имущества, титулов и права на возвращение. Конечно же дворянские семьи были не в восторге от всего происходящего и частенько отыгрывались на детях, оставленных им матерью.
Мария Волконская оставила сына, родившегося 2 января 1826 года, а уже в декабре того же года дворянка отправилась из Петербурга в Сибирь. В марте 1828 года мальчик, к несчастью, умер. А те дети, что родились у пары в Сибири, были записаны как "казённые крестьяне".
Александра Муравьёва оставила своим родным двоих ребятишек: Елену и Михаила. Мишенька умер в два года, а Елена дожила до 46 лет, но была, как тогда говорили, "скорбна головою", то есть психически нестабильна.
Дворянок современники не считали героинями, дескать, как можно оставить родных детей ради мужа? "Жена декабриста" было обидным прозванием и общество подвергало словесному остракизму тех, кого больше никогда не увидят.
Источник:
- Мари Темара - высокая девушка, которая не может найти себе парня из-за роста
- Незаслуженно забытый подвиг Гертруды Вайсмюллер
эта клятва произносится перед лицом Бога, это не шутки.
тем более для дворянки - "честь" не пустое слово.
нынешние подали бы на развод, даже не дожидаясь утверждения приговора.
Рассказ декабриста: "Но тут приехала жена и испортила всю каторгу".