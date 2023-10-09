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Находки в лесу, которые пугают и завораживают одновременно

Находки в лесу, которые пугают и завораживают одновременно

Автор:
09 октября 2023 19:50
Сообщество : ФотоМир
Метки: в лесу   интересно   лес   находки в лесу   нашел в лесу   поход   прогулка по лесу   разные предметы   странное   
1746
16

Не зря говорят, что лес - таинственное место. Что там произошло, то там и останется во век. Во время походов в лес герои нашей подборки обнаружили то, что совсем не ожидали: тайные ходы, предметы быта, следы прошлых войн...

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Метки: в лесу   интересно   лес   находки в лесу   нашел в лесу   поход   прогулка по лесу   разные предметы   странное   
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7  комментариев
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6k
Андрей Крылов Полчаса назад
Всё херня, а вот миномётные мины, с вкрученным взрывателем, как на фото, я любому советую обойти стороной и сообщить о том "кому надо". Пусть даже в полицию, для начала. Дальше разьберутся каких сапёров вызыавть. То реально опасная находка. Даже если она лет 80 пролежала в земле, или найдена совсем свежая, где-то на Донбассе... , то лучше не трогать. Там гадские взрыватели. Может быть и протухло, а может могут от любого шевеления взорваться.ещё в 6-0-ьых -70-тых годах прошлого века регулярно пацаны- школьники на таих "эхах войны" подрывались. Чаще как раз, как раз, на вот таких миномётных минах. С тах пор мало что измеилось. Разве что стало хуже. Таких на новых территориях РФ дохрена и больше. А вот такие ржавые и старые не потеряли опасность в принципе. и теперь. елси там взпрыватель ест ь.ю Да даже если нет то тоже. Есть гадское свойство некоторых старых ВВ при ржавении вступать в дивные реакции с корпусом железным так, что даже если бы новое не рвануло. то ржавое может!
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188
iskra 49 минут назад
"Эхо войны" вполне понятно и ничуть не удивляет тех,кто живет в местах где шли бои.Даже целенаправленно будут раскапывать ещё десятки лет,а то,что без внимания осталось,будет и через сотни лет напоминать о том,что такое война..
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35k
АнтонПолднев 56 минут назад
Очень пугает и охренеть, как завораживает...
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1k
Rom Час назад
Особенно пугают и завораживают рога и слизень. Збс просто. Прям спать не смогу теперь.
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2k
rudenkov Час назад
Грибник и мины аккуратно сложил!
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Спелая кукурузинка

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