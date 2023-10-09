Находки в лесу, которые пугают и завораживают одновременно

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Не зря говорят, что лес - таинственное место. Что там произошло, то там и останется во век. Во время походов в лес герои нашей подборки обнаружили то, что совсем не ожидали: тайные ходы, предметы быта, следы прошлых войн...
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