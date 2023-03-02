15 раз люди нашли нечто невероятное во время лесных прогулок

Лес таит в себе удивительные тайны и много вкусностей.
Собирать ягоды, грибы и растения — это особый вид удовольствия. Люди занимались этим тысячелетиями, но последние поколения забывают об этой практике, и совершенно зря. Ведь это чудесный опыт: отыскать для себя что-нибудь на обед, при этом общаясь с природой, а не с супермаркетом. Иногда такой поход в лес оборачивается чем-то невероятным: люди находят удивительные грибы, похожие на маленькие галактики, встречают неизвестные им растения, замечают совершенно сказочные полянки и просто получают огромное удовольствие от созерцания окружающего мира.
Калифорнийские тритоны наслаждаются пиром
Желуди, которые превратились в муку, а затем в печенье в форме желудей
Самое невероятное место для гриба
Полянка среди камней: тут могли бы жить феи
Мухомор необычной формы: вот что будет, если совместить Pac-Man и Марио
Кому-то посчастливилось найти трюфели
Маленький мир на сосновой шишке
Удивительное рядом, стоит быть лишь немного внимательнее
Гриб лаковица аметистовая космической красоты
Совершенно идеальная лисичка
Даже грибок может быть красивым: на фото кортициум синий
Когда гриб притворился розой
Сезон черемши и соус песто из нее
Стена из грибов, которую повстречали в индийском штате Керала
Тебя приветствует гриб
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