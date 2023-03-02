15 раз люди нашли нечто невероятное во время лесных прогулок

Собирать ягоды, грибы и растения — это особый вид удовольствия. Люди занимались этим тысячелетиями, но последние поколения забывают об этой практике, и совершенно зря. Ведь это чудесный опыт: отыскать для себя что-нибудь на обед, при этом общаясь с природой, а не с супермаркетом. Иногда такой поход в лес оборачивается чем-то невероятным: люди находят удивительные грибы, похожие на маленькие галактики, встречают неизвестные им растения, замечают совершенно сказочные полянки и просто получают огромное удовольствие от созерцания окружающего мира.

Калифорнийские тритоны наслаждаются пиром