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15 раз люди нашли нечто невероятное во время лесных прогулок

15 раз люди нашли нечто невероятное во время лесных прогулок

Автор:
02 марта 2023 08:53
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   интересно   красота   лес   находка   удивительно   фото   
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Лес таит в себе удивительные тайны и много вкусностей.

Собирать ягоды, грибы и растения — это особый вид удовольствия. Люди занимались этим тысячелетиями, но последние поколения забывают об этой практике, и совершенно зря. Ведь это чудесный опыт: отыскать для себя что-нибудь на обед, при этом общаясь с природой, а не с супермаркетом. Иногда такой поход в лес оборачивается чем-то невероятным: люди находят удивительные грибы, похожие на маленькие галактики, встречают неизвестные им растения, замечают совершенно сказочные полянки и просто получают огромное удовольствие от созерцания окружающего мира.


Калифорнийские тритоны наслаждаются пиром

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Желуди, которые превратились в муку, а затем в печенье в форме желудей

Самое невероятное место для гриба

Полянка среди камней: тут могли бы жить феи

Мухомор необычной формы: вот что будет, если совместить Pac-Man и Марио

Кому-то посчастливилось найти трюфели

Маленький мир на сосновой шишке

Удивительное рядом, стоит быть лишь немного внимательнее

Гриб лаковица аметистовая космической красоты

Совершенно идеальная лисичка

Даже грибок может быть красивым: на фото кортициум синий

Когда гриб притворился розой

Сезон черемши и соус песто из нее

Стена из грибов, которую повстречали в индийском штате Керала

Тебя приветствует гриб

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Метки: в мире   интересно   красота   лес   находка   удивительно   фото   
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