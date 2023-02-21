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27 невероятных случайных открытий

27 невероятных случайных открытий

Автор:
21 февраля 2023 18:52
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Открытия   вот это да!   забавно   интересно   странное   сюрпризы   удивительное   
1557
27

Наш мир удивителен и не познаваем до конца. Даже если мы уверены, что знаем о жизни все, она непременно подкинет нам сюрприз, который поразит нас до глубины души.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Открытия   вот это да!   забавно   интересно   странное   сюрпризы   удивительное   
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13  комментариев
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65k
Татьяна Юсова Час назад
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Это не вентиляция, а отверстия для стока воды. Ведь такие пластиковые стулья обычно стоят на улице.
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6k
Leo Sun 6 минут назад
Трындец открытия
Перекличка идиотов?..
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2k
Vovan Petroff 16 минут назад
Курочке просто не хватает в питании кальция, витаминов, ну или она просто в суп захотела. В народе это называется - куры льются. В деревне случай был. Дачники ночью сношаются, а презик потом в траву швырьк! А бабка полуслепая по траве с клюкой шастается. Увидела презик и говорит - вот почему мои куры не несутся. Они льются.
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3k
S__D 38 минут назад
Комментарий к фото
с фермерского _ _ магазинное
.
И что?
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3k
S__D 39 минут назад
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холодильники, где нуждающиеся могут бесплатно взять
.
А нуждающихся в Дубае до фига, судя по тому, что холодильник давно пуст.
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2k
PbIBOK 41 минуту назад
Захотелось побывать в дальнем магазине и посмотреть на холодильники и как туда входят туши...
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3k
S__D 41 минуту назад
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3k
S__D 45 минут назад
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Дошколята познают мир?
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3k
S__D 47 минут назад
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А науя??
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25k
Егор 58 минут назад
В Дубае на улице стоят ПУСТЫЕ холодильники, где нуждающиеся могут взять воду и продукты?
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20k
Corvus Corax Час назад
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Кормить курей надо нормально...
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