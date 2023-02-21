27 невероятных случайных открытий

Автор:
21 февраля 2023 18:52
Наш мир удивителен и не познаваем до конца. Даже если мы уверены, что знаем о жизни все, она непременно подкинет нам сюрприз, который поразит нас до глубины души.
"Я могу удерживать вещи обратным хватом"
Градирни атомных станций открыты у основания
Улитка нарисовала лицо на теплице
"В магазине обвели маркером все стебельки у апельсинов"
"У нас в городе в такси появились торговые автоматы"
Кусок льда растаял и приобрел форму акулы
"Нашел в аптеке ароматизированный кислород в баллоне"
На холодильниках в дальних магазинах помечают, сколько оленьих туш в них войдет
Оказывается, в стульях бывает вентиляция
“В нашем пабе есть темница”
"Впервые вижу на 100% полный контейнер для еды"
Нижнее левое окно на самом деле нарисованное
В Дубае на улицах можно увидеть холодильники, где нуждающиеся могут бесплатно взять еду и напитки
Внизу - яйцо с фермерского рынка, вверху - магазинное
"Мне удалось поджарить идеальный тост"
Огурцы, оказывается, бывают пустыми внутри
Яйцо засохло на дне мерного стакана, образовав художественную инсталляцию
"Я нашел игру "Джуманджи" на заброшенной стройке. Боюсь открывать"
"Сегодня увидела в ванной пчелу. Она была такой измученной, что я решила ей помочь и накормила ее медом"
Собака использует большой палец, чтобы придерживать предметы, как человек
"Иногда наши куры несут яйца с несформированной скорлупой"
"Этот апельсин меня пугает"
"Вот сколько шерсти я вычесал за один раз со своего кота"
"У меня получилась яичница в стиле "инь и янь"
В магазине продают руки-напальчники, а заодно и руки-напальчники для рук-напальчников
Источник:
— переведено специально для fishki.net
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И что?
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А нуждающихся в Дубае до фига, судя по тому, что холодильник давно пуст.