17 примеров странного и неудачного дизайна

Несколько примеров нелепого и странного дизайна, который в мыслях авторов может и был хорош, но реальность решила иначе.
Дизайн — дело тонкое. Одна малейшая ошибка — и вся задумка испорчена. А уж если дизайнер переборщит с оригинальностью, и в итоге предмет станет совершенно нефункциональным — такой дизайн уже точно можно считать провальным.
Четыре пары ног для трёх огромных тел
Ещё более нереальные стандарты красоты, которым нужно соответствовать. Блин, тяжело быть женщиной.
Перед магазином мороженого
Дизайнеры решили, что цифры по порядку — это слишком просто
Чья рука на спине девушки? И что с пальцами?
У Губки Боба два языка
Просто он билингв.
Эта изогнутая дверь в ванную позволяет видеть и слышать всё, что происходит за ней
У мишки три лапы?
— Это жутко. Мне это не нравится.
— Согласен, что сэндвич подозрительный. Все знают, что два ломтика салата — это много.
Упаковка чистящего средства в форме банки газировки
Если дизайн упаковки нуждается в дополнительной наклейке сверху с надписью «Не пить», возможно, пришло время полностью переосмыслить дизайн.
Прозрачное яйцо-сюрприз
Сюрприза не будет.
А куда идти-то?
На моих глазах парень зашёл не в тот туалет в аэропорту. Он смотрел на верхний знак.
Победитель в номинации «Самый неудачный дизайн»
Зловещая Минни Маус
Необычный манекен
Наконец-то бельё для настоящих межпространственных пустотных существ!
Реклама, которая не нуждается в комментариях
Эта была очень плохая идея
А почему у матери одна нога?
Не сработало
Он старается изо всех сил. Он молодец!
Хорошо, а зачем?
— Это же встроенная подставка для растений!
— Нет, это для кота!
Источник:
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