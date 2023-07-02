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17 примеров странного и неудачного дизайна

17 примеров странного и неудачного дизайна

Автор:
02 июля 2023 09:07
Метки: в мире   вещь   дизайн   интересно   подборка   странное   
1698
19

Несколько примеров нелепого и странного дизайна, который в мыслях авторов может и был хорош, но реальность решила иначе.

Дизайн — дело тонкое. Одна малейшая ошибка — и вся задумка испорчена. А уж если дизайнер переборщит с оригинальностью, и в итоге предмет станет совершенно нефункциональным — такой дизайн уже точно можно считать провальным.

Четыре пары ног для трёх огромных тел

×
×

Ещё более нереальные стандарты красоты, которым нужно соответствовать. Блин, тяжело быть женщиной.

Перед магазином мороженого

Дизайнеры решили, что цифры по порядку — это слишком просто


Чья рука на спине девушки? И что с пальцами?

У Губки Боба два языка

Просто он билингв.

Эта изогнутая дверь в ванную позволяет видеть и слышать всё, что происходит за ней

У мишки три лапы?

— Это жутко. Мне это не нравится.

— Согласен, что сэндвич подозрительный. Все знают, что два ломтика салата — это много.

Упаковка чистящего средства в форме банки газировки

Если дизайн упаковки нуждается в дополнительной наклейке сверху с надписью «Не пить», возможно, пришло время полностью переосмыслить дизайн.

Прозрачное яйцо-сюрприз

Сюрприза не будет.

А куда идти-то?

На моих глазах парень зашёл не в тот туалет в аэропорту. Он смотрел на верхний знак.

Победитель в номинации «Самый неудачный дизайн»

Зловещая Минни Маус


Необычный манекен

Наконец-то бельё для настоящих межпространственных пустотных существ!

Реклама, которая не нуждается в комментариях

Эта была очень плохая идея

А почему у матери одна нога?

Не сработало

Он старается изо всех сил. Он молодец!

Хорошо, а зачем?

— Это же встроенная подставка для растений!

— Нет, это для кота!

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Метки: в мире   вещь   дизайн   интересно   подборка   странное   
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Сергей 2 часа назад
гамно на раковине - перебор, а всё остальное по делу
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Sumrak58100 4 минуты назад
По поводу абонентских ящиков на почте. У нас на почте то же самое. И дело тут не в дизайне. Просто кто-то перестаёт пользоваться ящиком, а номер остался за ним. Новому пользователю выдают другой номер. А может человек сам выбирает номер для своего ящика.
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48k
turyst 46 минут назад
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