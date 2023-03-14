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15 примеров странного антиквариата, которые покажут прошлое с неожиданной стороны

15 примеров странного антиквариата, которые покажут прошлое с неожиданной стороны

Автор:
14 марта 2023 08:25
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   Прошлое   антиквариат   забавно   интересно   странное   фото   
1186
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Прошлое может быть не только туманным или тяжёлым, иногда оно бывает просто… странным.

Подписчики сообщества во ВКонтакте «Музей упоротого антиквариата» присылают маленькие кусочки странного прошлого, которые случайно нашли дома, увидели в музеях или наткнулись на барахолках. У каждой найденной статуэтки, игрушки или ещё бог знает чего своя история. Но как же так вышло, что все они настолько нелепые, странные или упоротые?


Щётка-свинопанк

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Серебряная перочистка, с клеймом Бирмингема и серебряных дел мастеров Levi & Salaman, Англия, 1924 год.


Немецкие курящие ёжики


Ёжики, не ходите больше к этому мастеру по бровям


Музыкальный автоматон «Чаепитие кошек»

Франция, около 1892 г. Работа автора Harry Dacre.

У кошечек были тяжелые времена. Мы не осуждаем вас, кошечки. Пейте свой чаёк на здоровье.


Статуэтка свиньи, продающей говядину

Английская гипсовая рекламная свинья в униформе на мраморном постаменте, датируемая эдвардианским периодом, примерно 1910 год.


Очаровательный котик


Как будто меня с утра сфотографировали.


Сосуд в форме трофейной головы


180 г. до н. э. — 500 г. н. э., Наска, Перу. Чикагский институт искусств.

Хочу такой будильник. Зазвонил — бац по голове!)


Свинья в шлеме, ничего необычного


Курительная трубка в виде свиньи в шлеме. Европа, начало ХХ века.

Свинья в кайзеровском шлеме, значит, сделано в Франции или Великобритании)


Чебурашка с крокодилом Геной

В чёрном-чёрном городе…


Чёрт в шароварах

Жутковатое божество

Фигура божества с Гавайев. Выставлена в Лувре.


Кубок для настоящего победителя

Греческий кубок, Крито-Микенская культура ок. 1000 г. до н. э. 


Портрет моего бывшего


Человек-глобус

Игрушка-символ Лейпцигской ярмарки, ГДР 1960-х годов.


Бросай курить! А то потом озоновые дыры лечить замаешься…


Чудо-юдо рыба-кит


Эта рыба уже эволюционировала — вон лапки какие отрастила.


Заводная обезьянка-музыкант

Заводная игрушка фирмы Schuco, Германия, 1930-1940-е годы.


Когда не хочешь ходить в музыкалку, но родители заставляют.


Поросёнок для специй

Ориентировочно 1970-е, СССР.


Синий поросёнок с 7 ноздрями. Постапокалипсис какой-то.


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Метки: Вещи   Прошлое   антиквариат   забавно   интересно   странное   фото   
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8  комментариев
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Похабыч Час назад
Курящих ёжиков в 70х годах продавали, запах до сих пор помню.
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452
Руслан 19 минут назад
ААААААА!!!! Эти французские кошки за чаепитием мне теперь в кошмарах сниться будут по ночам!
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808
ProFanas 51 минуту назад
у это у немцев йожыки, а у нас казак курящий был... Но чёт у него быстро сигарки заканчивались ...
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133
темная_мышь Час назад
Свинья в германском шлеме и чёрт в шароварах - до сих пор актуальные произведения искусства.
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