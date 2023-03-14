15 примеров странного антиквариата, которые покажут прошлое с неожиданной стороны

Прошлое может быть не только туманным или тяжёлым, иногда оно бывает просто… странным.
Подписчики сообщества во ВКонтакте «Музей упоротого антиквариата» присылают маленькие кусочки странного прошлого, которые случайно нашли дома, увидели в музеях или наткнулись на барахолках. У каждой найденной статуэтки, игрушки или ещё бог знает чего своя история. Но как же так вышло, что все они настолько нелепые, странные или упоротые?
Щётка-свинопанк
Серебряная перочистка, с клеймом Бирмингема и серебряных дел мастеров Levi & Salaman, Англия, 1924 год.
Немецкие курящие ёжики
Ёжики, не ходите больше к этому мастеру по бровям
Музыкальный автоматон «Чаепитие кошек»
Франция, около 1892 г. Работа автора Harry Dacre.
У кошечек были тяжелые времена. Мы не осуждаем вас, кошечки. Пейте свой чаёк на здоровье.
Статуэтка свиньи, продающей говядину
Английская гипсовая рекламная свинья в униформе на мраморном постаменте, датируемая эдвардианским периодом, примерно 1910 год.
Очаровательный котик
Как будто меня с утра сфотографировали.
Сосуд в форме трофейной головы
180 г. до н. э. — 500 г. н. э., Наска, Перу. Чикагский институт искусств.
Хочу такой будильник. Зазвонил — бац по голове!)
Свинья в шлеме, ничего необычного
Курительная трубка в виде свиньи в шлеме. Европа, начало ХХ века.
Свинья в кайзеровском шлеме, значит, сделано в Франции или Великобритании)
Чебурашка с крокодилом Геной
В чёрном-чёрном городе…
Чёрт в шароварах
Жутковатое божество
Фигура божества с Гавайев. Выставлена в Лувре.
Кубок для настоящего победителя
Греческий кубок, Крито-Микенская культура ок. 1000 г. до н. э.
Портрет моего бывшего
Человек-глобус
Игрушка-символ Лейпцигской ярмарки, ГДР 1960-х годов.
Бросай курить! А то потом озоновые дыры лечить замаешься…
Чудо-юдо рыба-кит
Эта рыба уже эволюционировала — вон лапки какие отрастила.
Заводная обезьянка-музыкант
Заводная игрушка фирмы Schuco, Германия, 1930-1940-е годы.
Когда не хочешь ходить в музыкалку, но родители заставляют.
Поросёнок для специй
Ориентировочно 1970-е, СССР.
Синий поросёнок с 7 ноздрями. Постапокалипсис какой-то.
Источник:
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