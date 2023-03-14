15 примеров странного антиквариата, которые покажут прошлое с неожиданной стороны

Подписчики сообщества во ВКонтакте «Музей упоротого антиквариата» присылают маленькие кусочки странного прошлого, которые случайно нашли дома, увидели в музеях или наткнулись на барахолках. У каждой найденной статуэтки, игрушки или ещё бог знает чего своя история. Но как же так вышло, что все они настолько нелепые, странные или упоротые?

Щётка-свинопанк