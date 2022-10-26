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14 чудаковатых находок, обнаруженных людьми в лесу совершенно случайно

14 чудаковатых находок, обнаруженных людьми в лесу совершенно случайно

Автор:
26 октября 2022 21:29
Метки: в лесу   интересно   находки   находки в лесу   нашли в лесу   прикольно   фото   
1361
15

Отправляясь в лес, герои нашей подборки явно не рассчитывали увидеть нечто неожиданное или пугающее. Однако лес - такое место, где может произойти реально что-угодно.

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А что самое необычное вы находили, когда оказывались в лесу?

Источник:

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Метки: в лесу   интересно   находки   находки в лесу   нашли в лесу   прикольно   фото   
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6  комментариев
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Сергей Семенов 50 минут назад
Древняя традиция состояла в том, что бы преподнести дар лесным богам, исполняющим желания. Вот и шел народ со своей нуждой к волшебным деревьям, чтобы забить в древесину монетку. Одни просили богатства, другие – здоровья. Так или иначе, но некоторые деревья оказались настолько плотно «нашпигованы» подношениями, что их кора напоминает кольчугу рыцарей средневековья.
https://bigpicture.ru/15-monetnyx-derevev-ili-koshmarnye-sny-numizmatov/https://bigpicture.ru/15-monetnyx-derevev-ili-koshmarnye-sny-numizmatov/
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5k
salim777 10 минут назад
По-моему, кто-то выбросил вчерашнюю пшёную кашу...
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1
martin129 24 минуты назад
шел и нашел ботинок- офигеть!!!а еще бункер..
но собакен шикарный...
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Спелая кукурузинка

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