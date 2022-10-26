14 чудаковатых находок, обнаруженных людьми в лесу совершенно случайно

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Отправляясь в лес, герои нашей подборки явно не рассчитывали увидеть нечто неожиданное или пугающее. Однако лес - такое место, где может произойти реально что-угодно.
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А что самое необычное вы находили, когда оказывались в лесу?
Источник:
АНТИФИШКИ
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