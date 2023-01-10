35 диковинных и неожиданных находок в лесу

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Лес всегда таит какую-то загадку. Кто знает, что можно встретить в его глубине, на какие неожиданности наткнуться? Эта фотоподборка — отличное тому подтверждение!
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6. "Да, наша собака нашла гигантский гриб в лесу. Нет, она его не ела, она просто всегда сумасшедшая"
21. "Одинокая новогодняя елочка, украшенная и с гирляндой. Питание от мини-панелей солнечных батарей
Источник: — переведено специально для fishki.net
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