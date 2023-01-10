35 диковинных и неожиданных находок в лесу

Лес всегда таит какую-то загадку. Кто знает, что можно встретить в его глубине, на какие неожиданности наткнуться? Эта фотоподборка — отличное тому подтверждение!

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1. Лесная охотница 0 Источник:

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2. Лось-альбинос 0 Источник:

3. Дерево, в котором есть немного волшебства 0 Источник:

4. "Наткнулся на динозавров в лесу" 0 Источник:

5. "Я нашел эту вырезанную лису внутри пня в лесу рядом с моим домом" 0 Источник:

6. "Да, наша собака нашла гигантский гриб в лесу. Нет, она его не ела, она просто всегда сумасшедшая" 0 Источник:

7. Изумрудный дракон. Скульптура из веток и шпагата, автор Ники Льюис (Ванкувер) 0 Источник:

8. "Мой приятель нашел этого динозавра во время похода в лес" 0 Источник:

9. Лесная гостиная 0 Источник:

10. Старый пиджак, в кармане которого птица свила гнездо 0 Источник:

11. "Эта башня, которую мы нашли в ирландском лесу, выглядит как башня из сказки" 0 Источник:

12. Люстра. Неожиданно, но красиво 0 Источник:

13. Деревянный трон в английском лесу 0 Источник:

14. "Найдено на прогулке посреди леса" 0 Источник:

15. "Заброшенный санаторий, найден в лесу в Германии" 0 Источник:

16. "Нашла в лесу маленькую волшебную дверь" 0 Источник:

17. Хранительница леса 0 Источник:

18. "В бельгийсках лесах растут витражи" 0 Источник:

19. Жутковатый гуманоид 0 Источник:

20. Брошенный корабль посреди леса 0 Источник:

21. "Одинокая новогодняя елочка, украшенная и с гирляндой. Питание от мини-панелей солнечных батарей 0 Источник:

22. "Найдено в чаще леса, в часе от дороги, на высоте 6 метров" 0 Источник:

23. "Катался сегодня на велосипеде по лесу и встретил заблудившегося робота-доставщика" 0 Источник:

24. Лестница в никуда 0 Источник:

25. "Я нашел самодельный «желудь», висящий посреди леса" 0 Источник:

26. Скала в форме черепа посреди леса 0 Источник:

27. Природная картинная галерея 0 Источник:

28. "Этот парень ростом примерно 3,5 метра" 0 Источник:

29. Паровой двигатель, брошенный в лесу. Онтарио, Канада 0 Источник:

30. Череп пумы 0 Источник:

31. "Гулял по лесу и наткнулся на это" 0 Источник:

32. Деревушка гномов 0 Источник:

33. Пианино посреди леса 0 Источник:

34. Странная семейка из папье-маше 0 Источник: