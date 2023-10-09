Бельгиец, заработавший миллионы на игре в онлайн-покер играет из грязного чулана

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Вот этот скромный парень, считается одним из лучших онлайн-игроков по покеру в мире.
Последний его куш на мировом турнире составил 2,5 млн евро. Всего за свою карьеру он выиграл около 10 млн евро.
Недавно Берт Стивенс показал комнату, в которой играет в покер и зарабатывает миллионы. Это маленькая каморка на чердаке, вся заваленная мусором.
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