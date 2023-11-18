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Сравнение известных персонажей, которые были и в фильмах, и в видеоиграх

Сравнение известных персонажей, которые были и в фильмах, и в видеоиграх

Автор:
18 ноября 2023 08:49
Сообщество : Игромир
Метки: вильм   геймер   игра   кино   сравнение   фото   
715
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Видеоигры — это то, что ещё давным-давно стало не только детским развлечением. Очень классно после тяжёлого рабочего дня поиграть в какой-нибудь мощный файтинг, выплёскивая накопившуюся ярость на виртуальном ринге.

Некоторые же игры стали настолько крутыми (и дело не только в визуале, а скорее в отличной сюжетной линии), что стали вдохновением для создания киноэкранизаций. Сегодня мы хотим показать вам, как выглядят персонажи в играх и в фильмах, снятых по их мотивам.

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Предводителя клана орков Дуротана в киноадаптации «Варкрафт», которая вышла в 2016 году, сыграл английский актёр Тоби Кеббелл.

А вот Льва Азерота, великого военачальника Андуина, сыграл известный «викинг» Трэвис Фиммел.

Интересный факт: изначально прототипом Элис, которую сыграла Милла Йовович во франшизе «Обитель зла», первый фильм которой вышел в 2002 году, послужил игровой персонаж Ада Вонг. Хотя сюжетных совпадений между Элис и Адой нет — это абсолютно два разных персонажа. Просто Элис достались харизма, динамика, черты характера и красное платье Ады 🙂

Тем не менее в фильме «Обитель зла: Возмездие» Ада всё-таки появилась, здесь её роль близка к игровому сюжету.

Если уж совсем жёстко утрировать, то получается, что Ада и Элис — это одна личность. Хотя, конечно же, кинопроизводители и не планировали вот такой поворот событий

10 февраля 2022 года на большой экран вышла экранизация игры Uncharted — «Анчартед: На картах не значится». Главного героя сыграл «паучок» Том Холланд.

Отважную правохранительницу Сибил сыграла Лори Холден в одноимённом фильме «Сайлент Хилл», вышедшем в 2006 году.

Роль несчастной Алессы сыграла канадская актриса Джодель Ферланд. На самом деле, Джодель сыграла сразу три роли в «Сайлент Хилле»: Шэрон (светлую часть), сожжённую и страдающую Алессу и демоническое воплощение (Тёмную Алессу). На момент съёмок актрисе было всего 10 лет.

В 2019 году на экраны вышла экранизация серии игр «Pokémon» под названием «Покемон. Детектив Пикачу». Свой голос и мимику пушистому детективу подарил знаменитый Райан Рейнольдс.

Роль главного героя фильма «Фар Край», который вышел в далёком 2008 году, сыграл немецкий красавчик Тиль Швайгер.

В киноадаптации «Один в темноте» роль Эдвард Карнби исполнил Кристиан Слейтер.

Зрелищный файтинг «Dead or Alive» в 2006 году был превращён в не менее зрелищный боевик «DOA: Живым или мёртвым». Роль Касуми исполнила Девон Аоки.

А вот роль яркой Аянэ досталась Натасии Мальте. На самом деле, сходство просто поразительное!

В 2007 году мир увидел фильм «Постал», снятый по одноимённой игре. Несмотря на то, что фильм является чёрной комедией и боевиком, он получил довольно низкую оценку — всего 4,6 на IMDb. А всё из-за своей чрезмерной жестокости. Роль главного героя Чувака, сыграл Зак Уорд.

Мощную красотку Чунь-Ли в киноадаптации «Уличный боец», вышедшей в 2009 году, сыграла невероятно нежная и женственная Кристин Кройк.


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Метки: вильм   геймер   игра   кино   сравнение   фото   
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Dmitry N 22 минуты назад
Где Last of us?
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