Сравнение известных персонажей, которые были и в фильмах, и в видеоиграх

Тем не менее в фильме «Обитель зла: Возмездие» Ада всё-таки появилась, здесь её роль близка к игровому сюжету.

Если уж совсем жёстко утрировать, то получается, что Ада и Элис — это одна личность. Хотя, конечно же, кинопроизводители и не планировали вот такой поворот событий