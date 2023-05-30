"Настоящий рептилоид": в соцсетях ужаснулись внешнему виду Пугачёвой, побывавшей на концерте "Машины времени"

Алла Борисовна, по мнению некоторых пользователей соцсетей, постепенно превратилась в "королеву ботекса". Узнать в личности с монголоидным лицом прежнюю Примадонну можно с великим трудом.
Алла Пугачёва с семейством обосновалась в Израиле, и в Россию наведывается лишь по особым поводам. Она прилетала на похороны Валентина Юдашкина, но практически сразу после них убыла назад. В Израиле Примадонна не скучает и активно посещает концерты коллег - бывших соотечественников.
Недавно Пугачёву заметили на выступлении "Машины времени". Группа отметила день рождения — музыкальному коллективу исполнилось 54 года. Алла Борисовна не могла не поддержать своих друзей. Сначала она сидела в зале, подпевая всем известные хиты, а затем вышла на сцену.
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Интернет-пользователи заметили, как сильно изменилась внешность Аллы Борисовны. По мнению некоторых, это результат неумеренной дружбы с пластической хирургией.
А может, просто возраст (артистке идёт 75-й год) плюс желание выглядеть красивой до гробовой доски.
Правда, доска уже проглядывает, а вот красота давно закончилась. Носит то, что осталось.
Пластический хирург Артур Дзотцоев считает, что необычный внешний вид Пугачёвой не слишком отличается от того, как она выглядела раньше, но за услугами к косметологам певица точно обращалась. Скорее всего, для смягчения контуров лица ей вводили наполнители: возможно, это был собственный жир ( процедура липофилинга), вряд ли филлер. "Плюс добавлен ботокс, чтобы приподнять брови", — поясняет врач.
А вот "переподтянутое лицо" - результат пластической хирургии: скорее всего пугачёвой выполнили эндоскопическую подтяжку средней зоны лица, лба и височных областей, SMAS-подтяжку лица с имплантом в подбородок, а также подтяжку верхней губы (булхорн). Ну и заплывшие глаза - результат хирургического вмешательства. Возможно, певице пришлось возвращать симметрию в черты лица, когда у неё вывернулось веко - отсюда такие неестественные глаза с фактически "выключенной" круговой мышцей.
В общем, умение стареть красиво - это не про Пугачёву, не так ли?
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