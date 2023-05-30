"Настоящий рептилоид": в соцсетях ужаснулись внешнему виду Пугачёвой, побывавшей на концерте "Машины времени"

Правда, доска уже проглядывает, а вот красота давно закончилась. Носит то, что осталось.

Пластический хирург Артур Дзотцоев считает, что необычный внешний вид Пугачёвой не слишком отличается от того, как она выглядела раньше, но за услугами к косметологам певица точно обращалась. Скорее всего, для смягчения контуров лица ей вводили наполнители: возможно, это был собственный жир ( процедура липофилинга), вряд ли филлер. "Плюс добавлен ботокс, чтобы приподнять брови", — поясняет врач.

А вот "переподтянутое лицо" - результат пластической хирургии: скорее всего пугачёвой выполнили эндоскопическую подтяжку средней зоны лица, лба и височных областей, SMAS-подтяжку лица с имплантом в подбородок, а также подтяжку верхней губы (булхорн). Ну и заплывшие глаза - результат хирургического вмешательства. Возможно, певице пришлось возвращать симметрию в черты лица, когда у неё вывернулось веко - отсюда такие неестественные глаза с фактически "выключенной" круговой мышцей.

В общем, умение стареть красиво - это не про Пугачёву, не так ли?