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"Настоящий рептилоид": в соцсетях ужаснулись внешнему виду Пугачёвой, побывавшей на концерте "Машины времени"

"Настоящий рептилоид": в соцсетях ужаснулись внешнему виду Пугачёвой, побывавшей на концерте "Машины времени"

Автор:
30 мая 2023 07:32
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Израиль   Концерт   ботокс   видео   машина времени   пугачева   реакция соцсетей   стареть надо уметь   шоу бизнес   
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Алла Борисовна, по мнению некоторых пользователей соцсетей, постепенно превратилась в "королеву ботекса". Узнать в личности с монголоидным лицом прежнюю Примадонну можно с великим трудом.

Алла Пугачёва с семейством обосновалась в Израиле, и в Россию наведывается лишь по особым поводам. Она прилетала на похороны Валентина Юдашкина, но практически сразу после них убыла назад. В Израиле Примадонна не скучает и активно посещает концерты коллег - бывших соотечественников.


Недавно Пугачёву заметили на выступлении "Машины времени". Группа отметила день рождения — музыкальному коллективу исполнилось 54 года. Алла Борисовна не могла не поддержать своих друзей. Сначала она сидела в зале, подпевая всем известные хиты, а затем вышла на сцену.


Интернет-пользователи заметили, как сильно изменилась внешность Аллы Борисовны. По мнению некоторых, это результат неумеренной дружбы с пластической хирургией.


А может, просто возраст (артистке идёт 75-й год) плюс желание выглядеть красивой до гробовой доски.


Правда, доска уже проглядывает, а вот красота давно закончилась. Носит то, что осталось.

Пластический хирург Артур Дзотцоев считает, что необычный внешний вид Пугачёвой не слишком отличается от того, как она выглядела раньше, но за услугами к косметологам певица точно обращалась. Скорее всего, для смягчения контуров лица ей вводили наполнители: возможно, это был собственный жир ( процедура липофилинга), вряд ли филлер. "Плюс добавлен ботокс, чтобы приподнять брови", — поясняет врач.


А вот "переподтянутое лицо" - результат пластической хирургии: скорее всего пугачёвой выполнили эндоскопическую подтяжку средней зоны лица, лба и височных областей, SMAS-подтяжку лица с имплантом в подбородок, а также подтяжку верхней губы (булхорн). Ну и заплывшие глаза - результат хирургического вмешательства. Возможно, певице пришлось возвращать симметрию в черты лица, когда у неё вывернулось веко - отсюда такие неестественные глаза с фактически "выключенной" круговой мышцей.


В общем, умение стареть красиво - это не про Пугачёву, не так ли?

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Метки: Израиль   Концерт   ботокс   видео   машина времени   пугачева   реакция соцсетей   стареть надо уметь   шоу бизнес   
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12  комментариев
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16k
Колька Валеркин сын 57 минут назад
А Маруся ее защищает очень рьяно. Боже, у меня бабуля выглядила в 72 года лучше чем это существо, и походу в Израиле реально косметологию отменили, голосом то пугачиха никогда не блестала, а тут еще и еплет ее страшный. Пойду ужасы посмотрю для успокоения.
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29
Wolf Roy 2 минуты назад
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17k
sonic24a 4 минуты назад
Судя по потоку новостей в стране всё фигово.
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45k
Aleksandr 4 минуты назад
Они уже тогда что-то знали...
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6k
Bjornsson 5 минут назад
А что, Кутиков тоже съепался?
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1k
Шершень 12 минут назад
Бивис и Бадхед
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108k
parallax 40 минут назад
Кунсткамера на настролях.
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9k
МихА 49 минут назад
Они с Байденом гармонично бы смотрелись... Два выживших из ума пенсионера.
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14k
Александр 50 минут назад
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10k
Алексей 52 минуты назад
Время всех точит
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429
Евгений Эдельштейн 55 минут назад
Пусть стареет,как ей хочется. А Вы-- как Вам хочется.
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15k
banzai7 55 минут назад
Они там обречены до самой смерти развлекать друг друга.
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