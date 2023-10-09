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Заложники ситуации: певица Глюкоза с семьёй - в бомбоубежище, а Галкин* покинул Израиль

Заложники ситуации: певица Глюкоза с семьёй - в бомбоубежище, а Галкин* покинул Израиль

Автор:
09 октября 2023 08:13
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Бен-Гурион   Видео   Галкин*   Глюкоза   Израиль   Наталья Ионова   пугачева   шоу бизнес   
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Артистка с мужем и дочерьми прилетела в Тель-Авив на концерт Бруно Марса, но вместо праздника попала в бомбоубежище.А вот господин Галкин* вовремя понял, что пора "делать ноги" - и улетел из страны.

Наталья Ионова, как и многие другие туристы, приехав в Израиль, стали заложниками ситуации. В стране начались военные действия, и люди вынуждены уже не думать об экскурсиях, а спасать свои жизни.


Семья Ионовой, известной под псевдонимом Глюкоза, едва успев добраться до отеля, в полной мере ощутила, что значит жить на пороховой бочке. Прозвучали сигналы воздушной тревоги, и всем постояльцам гостиницы пришлось спускаться бомбоубежище.


По словам Ионовой, сейчас они живут в отеле, выполняя все предприсания из памятки, выданной в отеле. Они с радостью ждут возвращения в Россию. Билеты на родину удалось купить с большим трудом.


А в вэропорту Бен-Гурион - настоящее столпотворение из желающих покинуть страну, среди выезжающих - и туристы, и и граждане Израиля.




Росавиация ввела ограничения на ночные вылеты из РФ в Изаиль до особых распоряжений. Однако российский посол в Израиле Анатолий Викторов считает, что паниковать рано и об эвакуации граждан РФ речь пока не идёт. По его словам, одна израильская авиакомпания продолжает функционировать в полном объеме, а две российские авиакомпании работают с некоторым ограничением в ночное время.


Так что, кто хочет уехать - уедет. К примеру, иноагента Галкина* с А.Пугачёвой ранее заметили в аэропорту Бен-Гурион.


А позже появилось сообщение, что семейная пара покинула Израиль, перед этим опубликовав в Instagram** (владелец компания Meta* признана в России экстремистской и запрещена) пост с соболезнованиями семьям погибших.



Сам Галкин после огромной волны хейта более не комментировал ситуацию и не сообщал, где намеревается отсидеться. В СМИ предполагают, что семейная пара может вернуться в Латвию, где у Галкина*-Пугачевой есть жилье или улететь в Майами - в США у артистов тоже есть недвижимость. Впрочем, интернет-пользователи полагают, что уж эти-то ребята не пропадут ни при каком режиме. А там, глядишь, и в России появятся.


*  признан в РФ иностранным агентом

**  признан в РФ иностранным агентом

* Запрещены в РФ

Источник:

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Метки: Бен-Гурион   Видео   Галкин*   Глюкоза   Израиль   Наталья Ионова   пугачева   шоу бизнес   
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12  комментариев
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65k
Александр Ломовицкий 37 минут назад
короче Палестина просто ударила кувалдой по куче говна и полетело оно во все стороны.
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283
cmacy 9 секунд назад
Я бы на месте США этих не пускал. Карма у них порченая )))
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17k
Мистер Фикс 7 минут назад
Как тараканы.
Чубайс тоже, небось, тревожный узелок собрал
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3k
Pioner76 8 минут назад
Так им и надо.
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17k
Голос Вселенной 13 минут назад
"Посол Анатолий"
Звучит как какой-то мультяшный персонаж...
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17k
Голос Вселенной 14 минут назад
Глюкозу с детьми жалко... Ее дочке в бомбоубежище даже покурить негде...
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13k
Андрей А 14 минут назад
Галкины давно не навещали своего старого дружбана Леонтьева.
К нему двигать надо!
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5k
Alex Полчаса назад
Это все, что нужно знать об этих ган**нах.
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1k
Ksenia2 Полчаса назад
А вот молодых переселенцнв, внезапно сорвавшихся из РФ, сейчас, наверное, плющит. Получили паспорт Израиля и встали под ружье. Есть хорошая картинка на злобу дня.
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1k
Ksenia2 38 минут назад
Ну за Галкина я не волнуюсь. Это перекати-поле всегда выйдет сухим из воды. Чуть жареным запахнет, пожелает удачи - и свалит.
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1k
Илья 40 минут назад
Вообще не жалко данных персонажей.
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