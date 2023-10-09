Заложники ситуации: певица Глюкоза с семьёй - в бомбоубежище, а Галкин* покинул Израиль

Артистка с мужем и дочерьми прилетела в Тель-Авив на концерт Бруно Марса, но вместо праздника попала в бомбоубежище.А вот господин Галкин* вовремя понял, что пора "делать ноги" - и улетел из страны.
Наталья Ионова, как и многие другие туристы, приехав в Израиль, стали заложниками ситуации. В стране начались военные действия, и люди вынуждены уже не думать об экскурсиях, а спасать свои жизни.
Семья Ионовой, известной под псевдонимом Глюкоза, едва успев добраться до отеля, в полной мере ощутила, что значит жить на пороховой бочке. Прозвучали сигналы воздушной тревоги, и всем постояльцам гостиницы пришлось спускаться бомбоубежище.
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По словам Ионовой, сейчас они живут в отеле, выполняя все предприсания из памятки, выданной в отеле. Они с радостью ждут возвращения в Россию. Билеты на родину удалось купить с большим трудом.
А в вэропорту Бен-Гурион - настоящее столпотворение из желающих покинуть страну, среди выезжающих - и туристы, и и граждане Израиля.
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Росавиация ввела ограничения на ночные вылеты из РФ в Изаиль до особых распоряжений. Однако российский посол в Израиле Анатолий Викторов считает, что паниковать рано и об эвакуации граждан РФ речь пока не идёт. По его словам, одна израильская авиакомпания продолжает функционировать в полном объеме, а две российские авиакомпании работают с некоторым ограничением в ночное время.
Так что, кто хочет уехать - уедет. К примеру, иноагента Галкина* с А.Пугачёвой ранее заметили в аэропорту Бен-Гурион.
А позже появилось сообщение, что семейная пара покинула Израиль, перед этим опубликовав в Instagram** (владелец компания Meta* признана в России экстремистской и запрещена) пост с соболезнованиями семьям погибших.
Сам Галкин после огромной волны хейта более не комментировал ситуацию и не сообщал, где намеревается отсидеться. В СМИ предполагают, что семейная пара может вернуться в Латвию, где у Галкина*-Пугачевой есть жилье или улететь в Майами - в США у артистов тоже есть недвижимость. Впрочем, интернет-пользователи полагают, что уж эти-то ребята не пропадут ни при каком режиме. А там, глядишь, и в России появятся.
* признан в РФ иностранным агентом
** признан в РФ иностранным агентом
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Чубайс тоже, небось, тревожный узелок собрал
К нему двигать надо!