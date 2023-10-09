Заложники ситуации: певица Глюкоза с семьёй - в бомбоубежище, а Галкин* покинул Израиль

Наталья Ионова, как и многие другие туристы, приехав в Израиль, стали заложниками ситуации. В стране начались военные действия, и люди вынуждены уже не думать об экскурсиях, а спасать свои жизни.





Семья Ионовой, известной под псевдонимом Глюкоза, едва успев добраться до отеля, в полной мере ощутила, что значит жить на пороховой бочке. Прозвучали сигналы воздушной тревоги, и всем постояльцам гостиницы пришлось спускаться бомбоубежище.



