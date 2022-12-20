В Израиле задержали чиновников, незаконно выдавших паспорт Собчак

Наши соотечественницы, чьи имена на слуху, получили загранпаспорта в крайне сжатые сроки и вопреки законодательству. После шумихи в Сети пошли задержания.
В Израиле началось расследование о незаконной выдаче репатриантам из России загранпаспортов. Сначала по 13-му каналу Израиля прошёл сюжет о том, что Ксения Собчак незаконно получила загранпаспорт на пять лет вместо временного на один год. И всё заверте...
Сейчас СМИ сообщают о том, что отдел по борьбе с мошенничеством полиции Тель-Авива задержал пятерых: их подозревают в махинациях с оформлением израильских загранпаспортов гражданам России, которые вместо временного документа сроком действия на один год сразу получили даркон - постоянный, пятилетний паспорт. Последний дают лишь при условии проживания в стране в течение одного года. Собчак так долго в Израиле не находилась, однако паспорта обрела.
У представителей закона есть вопросы и по обзаведению документами А.Б. Пугачевой, ради которой открыли офис "Натива" 17 апреля - в официальный выходной. Туда даже прибыл высокопоставленный чиновник. Впрочем, если у Примадонны есть хотя бы какие-то зацепки в виде мужа, имеющего гражданство страны, то в случае госпожи Собчак никаких обстоятельств, способствующих получению постоянного загранника, не было. Все эти манипуляции являются нарушением правил и законов, а потому требуют расследования.
Сообщается, что задержаны трое сотрудников МВД и два частных посредника - жители Герцлии и Шореша. И это еще не конец славной истории. Возможно, подозреваемых будет больше.
В этой истории интересен и другой аспект. Собчак, как ярый борец за демократию, не гнушается давать взятки - ведь вряд ли чиновники нарушили закон ради красивых глаз россиянки. Интересно, сколько стоил даркон и как будет выкручиваться Ксения?
Источник:
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2. С чиновниками понятно. А с поуехавшими что делать будут?