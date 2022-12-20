FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7046 постов • 794 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
В Израиле задержали чиновников, незаконно выдавших паспорт Собчак

В Израиле задержали чиновников, незаконно выдавших паспорт Собчак

Автор:
20 декабря 2022 08:08
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Ynews   Израиль   даркон   загранпаспорт   полиция   пугачева   расследование   собчак   шоу бизнес   
1280
3

Наши соотечественницы, чьи имена на слуху, получили загранпаспорта в крайне сжатые сроки и вопреки законодательству. После шумихи в Сети пошли задержания.

В Израиле началось расследование о незаконной выдаче репатриантам из России загранпаспортов. Сначала по 13-му каналу Израиля прошёл сюжет о том, что Ксения Собчак незаконно получила загранпаспорт на пять лет вместо временного на один год. И всё заверте...


×
×

Сейчас СМИ сообщают о том, что отдел по борьбе с мошенничеством полиции Тель-Авива задержал пятерых: их подозревают в махинациях с оформлением израильских загранпаспортов гражданам России, которые вместо временного документа сроком действия на один год сразу получили даркон - постоянный, пятилетний паспорт. Последний дают лишь при условии проживания в стране в течение одного года. Собчак так долго в Израиле не находилась, однако паспорта обрела.


У представителей закона есть вопросы и по обзаведению документами А.Б. Пугачевой, ради которой открыли офис "Натива" 17 апреля - в официальный выходной. Туда даже прибыл высокопоставленный чиновник. Впрочем, если у Примадонны есть хотя бы какие-то зацепки в виде мужа, имеющего гражданство страны, то в случае госпожи Собчак никаких обстоятельств, способствующих получению постоянного загранника, не было. Все эти манипуляции являются нарушением правил и законов, а потому требуют расследования.


Сообщается, что задержаны трое сотрудников МВД и два частных посредника - жители Герцлии и Шореша. И это еще не конец славной истории. Возможно, подозреваемых будет больше.


В этой истории интересен и другой аспект. Собчак, как ярый борец за демократию, не гнушается давать взятки - ведь вряд ли чиновники нарушили закон ради красивых глаз россиянки. Интересно, сколько стоил даркон и как будет выкручиваться Ксения?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Ynews   Израиль   даркон   загранпаспорт   полиция   пугачева   расследование   собчак   шоу бизнес   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
21k
ЦСКА 10 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 13 секунд назад
ой итаки как такое могло случится то ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
Игорь 4 минуты назад
1. Кто в курсе, скажите, чем годичный паспорт отличается от пятилетнего, что ради этого надо идти на нарушение закона?

2. С чиновниками понятно. А с поуехавшими что делать будут?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
AlcoVolk 4 минуты назад
Лишить ее паспорта, запретить въезд в израиль на 50 лет, если есть счета там, арестовать и пустить на благотворительность.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
RIZ deadening 5 минут назад
Там вам, не тут ! И где-то плачет , пошивая трусы , один борцун с коррупцей !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Radugananebe Полчаса назад
Вот так борцыца за демократию! И нашла же, кому на лапу сунуть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
сеньор Леонсио 38 минут назад
Депортировать её прямо в ГУЛАг!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

172392



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Нежность
Нежность
В Челябинске задержали&nbsp; кавказского фуд-блогера - он выстрелил в лицо владельцу одного из ресторанов
В Челябинске задержали  кавказского фуд-блогера - он выстрелил в лицо владельцу...
Набирающие популярность в сообществах
Уссурийский бурый медведь: Их ареал пересекается с ареалом амурских тигров. И в этом месте начинается настоящая война титанов
Уссурийский бурый медведь: Их ареал пересекается с ареалом амурских тигров. И в этом...
Вещи времен СССР, при виде которых ностальгия пробивает потолок
Вещи времен СССР, при виде которых ностальгия пробивает потолок
6 заблуждений об агентах недвижимости, в которые пора перестать верить
6 заблуждений об агентах недвижимости, в которые пора перестать верить
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
О ужас...

Лучшие демотиваторы
Сельская мото – карусель

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#в мире#фотографии#красота#интересное#дтп#комментарии#удивительно#природа
#Юмор#Прикол#животные#Ynews#картинки#полиция#задержание#Мемы#новый год#автомобили
#люди#история#забавно#факты#СССР#дети#кино#Приколы#подборка#катар
6 заблуждений об агентах недвижимости, в которые пора перестать верить 6 заблуждений об агентах недвижимости, в которые пора перестать верить В багажнике авто в Мытищах взорвался ручной гранатомет В багажнике авто в Мытищах взорвался ручной гранатомет "Тем, кто открещивается от страны, надо облегчить жизнь": Милонов предложил лишить Пугачеву звания народной артистки "Тем, кто открещивается от страны, надо облегчить жизнь": Милонов предложил лишить Пугачеву... Таки да: в Сети появилось фото израильского паспорта Пугачёвой Таки да: в Сети появилось фото израильского паспорта Пугачёвой Собчак подалась в "инфоцыгане", и пытается продавать курсы за 600 тысяч рублей Собчак подалась в "инфоцыгане", и пытается продавать курсы за 600 тысяч рублей "Предатели!": Пугачёва посидела в ресторане с Макаревичем и Гребенщиковым, разозлив россиян "Предатели!": Пугачёва посидела в ресторане с Макаревичем и Гребенщиковым, разозлив россиян

На что жалуетесь?

Вернуться