В Израиле задержали чиновников, незаконно выдавших паспорт Собчак

Сейчас СМИ сообщают о том, что отдел по борьбе с мошенничеством полиции Тель-Авива задержал пятерых: их подозревают в махинациях с оформлением израильских загранпаспортов гражданам России, которые вместо временного документа сроком действия на один год сразу получили даркон - постоянный, пятилетний паспорт. Последний дают лишь при условии проживания в стране в течение одного года. Собчак так долго в Израиле не находилась, однако паспорта обрела.

У представителей закона есть вопросы и по обзаведению документами А.Б. Пугачевой, ради которой открыли офис "Натива" 17 апреля - в официальный выходной. Туда даже прибыл высокопоставленный чиновник. Впрочем, если у Примадонны есть хотя бы какие-то зацепки в виде мужа, имеющего гражданство страны, то в случае госпожи Собчак никаких обстоятельств, способствующих получению постоянного загранника, не было. Все эти манипуляции являются нарушением правил и законов, а потому требуют расследования.

Сообщается, что задержаны трое сотрудников МВД и два частных посредника - жители Герцлии и Шореша. И это еще не конец славной истории. Возможно, подозреваемых будет больше.