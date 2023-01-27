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"У меня в этой стране больше не осталось недвижимости": Алла Пугачёва заявила, что с Россией её больше ничего не связывает

"У меня в этой стране больше не осталось недвижимости": Алла Пугачёва заявила, что с Россией её больше ничего не связывает

Автор:
27 января 2023 11:59
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Израиль   Пугачёва   Россия   знаменитости   недвижимость   фото   шоу бизнес   
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Алла Борисовна окончательно разорвала все связи с Родиной и намерена остаться жить в Израиле. Теперь певица может спокойно поливать грязью страну, благодаря которой стала знаменитой.

Примадонна раздаёт интервью направо и налево. Недавно она призналась она в интервью русскоязычному изданию в Берлине, что в России у неё ничего не осталось, сообщает StarHit.

«Я откуда знаю? Проводите журналистские расследования, ищите и изучайте документы... У меня в этой стране больше не осталось недвижимости. Ни квартир, ни домов, ни замков», - заявила Пугачёва.

Судя по всему, Пугачёва возвращаться не собирается. Теперь она живёт в Израиле и может спокойно поливать грязью родную Россию, в которой в свое время получила уважение и славу.


В этом же интервью Пугачёва высказалась о политиках которые считают ее предательницей.

«Обратите внимание на то, кто ратует за то, чтобы все отобрать и поделить. Среди них нет известных политиков, знаменитых народных ведущих... Потому что это умные и думающие люди. Хайпуют депутаты, которые или за деньги, или случайно получили мандат, ни черта для России не сделали, доверия народа не заслужили», — заявила она.

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Метки: Израиль   Пугачёва   Россия   знаменитости   недвижимость   фото   шоу бизнес   
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32  комментария
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8k
Мариус 40 минут назад
"У меня в этой стране больше не осталось недвижимости. Ни квартир, ни домов, ни замков" (с)

Тот случай, когда с Родиной тебя связывает только недвижимость
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23k
Добрый Алабай Минуту назад
Дайте ей барабан, пусть возглавит колонну идущих на хер.
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1k
Alex 2 минуты назад
То-то воздух чище стал
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472
Андрей 2 минуты назад
надо уже установить жёсткий запрет на упоминание пугачёвых и галкиных во всех сми
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306
Data Tutashija 3 минуты назад
Хоть бы какой кирпич бы упал на бошку этой старой и давно уже выжившей из ума дуры...
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5k
Компьютер DELL монитором 5 минут назад
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2k
Pioner76 11 минут назад
Ой, ой, ой. Сейчас все разрыдаемся. Скатертью дорога, старая клюшка.
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2
Johnny 11 минут назад
Ехай нах!!!й Прошмандовка!!!
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9k
Juli 13 минут назад
поехавшая старая шаболка удивлена, что плохо отработала бабки западных спонсеров и не может оказывать никакого реального влияния на мнение людей?

Слишком далека от народа, эта "народная".
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1k
Mil-ast 17 минут назад
Не верно. Пугачева поливат грязью совсем не Россию, а государство. И скорее выражает свое мнение по политическому курсу этого государства.
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472
Андрей Mil-ast 7 минут назад
перечитайте её перлы, "хорошая" есть у неё есть фраза про холопов и рабов, ага это точно про государство
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4k
Евгений Д Полчаса назад
Сидела бы уж и молчала, не надо срать на страну. Вякает-это чтобы помнили. Ну чисто для России эта алла тоже ничего конкретного не сделала. Зарабатывала для себя. Ее все знали как алла пугачева а не как русская певица алла, да и известность у нее только среди русскоязычных и в странах бывшего СССР
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1k
Татьяна Баженова Полчаса назад
Увезла своих инкубаторских детишек неизвестно куда, дети без родины, без родителей (потому что неизвестно кто и от кого - это не родители). Всё через ....пу.
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3k
Leonid Полчаса назад
1 "Алла Борисовна окончательно разорвала все связи с Родиной и намерена остаться жить в Израиле."
..не жить, а доживать
2 надо было замок в стоп-лист поставить, чтобы доживать было не так сладко...
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1k
investas Полчаса назад
"Теперь певица может спокойно поливать грязью страну, благодаря которой стала знаменитой." Она не Россию поливает, а зажравшихся котов, которые на нее собак спустили, а сами бабосики моют под видом патриотизма. )
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14k
sonic24a Полчаса назад
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4k
foggen2 36 минут назад
Если человека с Родиной связывает только наличие недвижимости-такому человеку грош цена в базарный день.......
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253
Vargo Vargo 38 минут назад
А как же деньги которые она заработала в России ?
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174
Вася Васильев 40 минут назад
хорошая новость про пугачёву будет только одна и эта новость будет называться некролог.
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124k
DeOrio 45 минут назад
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5k
A 46 минут назад
Ну а россияне теперь могут спокойно поливать грязью бездарность, которую они же сделали,почему то, знаменитой.
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73k
Максим 48 минут назад
Неужели кто-то купил таки Грязь?
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