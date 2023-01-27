"У меня в этой стране больше не осталось недвижимости": Алла Пугачёва заявила, что с Россией её больше ничего не связывает

Алла Борисовна окончательно разорвала все связи с Родиной и намерена остаться жить в Израиле. Теперь певица может спокойно поливать грязью страну, благодаря которой стала знаменитой.
Примадонна раздаёт интервью направо и налево. Недавно она призналась она в интервью русскоязычному изданию в Берлине, что в России у неё ничего не осталось, сообщает StarHit.
«Я откуда знаю? Проводите журналистские расследования, ищите и изучайте документы... У меня в этой стране больше не осталось недвижимости. Ни квартир, ни домов, ни замков», - заявила Пугачёва.
Судя по всему, Пугачёва возвращаться не собирается. Теперь она живёт в Израиле и может спокойно поливать грязью родную Россию, в которой в свое время получила уважение и славу.
В этом же интервью Пугачёва высказалась о политиках которые считают ее предательницей.
«Обратите внимание на то, кто ратует за то, чтобы все отобрать и поделить. Среди них нет известных политиков, знаменитых народных ведущих... Потому что это умные и думающие люди. Хайпуют депутаты, которые или за деньги, или случайно получили мандат, ни черта для России не сделали, доверия народа не заслужили», — заявила она.
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Тот случай, когда с Родиной тебя связывает только недвижимость
Слишком далека от народа, эта "народная".
..не жить, а доживать
2 надо было замок в стоп-лист поставить, чтобы доживать было не так сладко...