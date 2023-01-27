"У меня в этой стране больше не осталось недвижимости": Алла Пугачёва заявила, что с Россией её больше ничего не связывает

Примадонна раздаёт интервью направо и налево. Недавно она призналась она в интервью русскоязычному изданию в Берлине, что в России у неё ничего не осталось, сообщает StarHit.

«Я откуда знаю? Проводите журналистские расследования, ищите и изучайте документы... У меня в этой стране больше не осталось недвижимости. Ни квартир, ни домов, ни замков», - заявила Пугачёва.

Судя по всему, Пугачёва возвращаться не собирается. Теперь она живёт в Израиле и может спокойно поливать грязью родную Россию, в которой в свое время получила уважение и славу.