Жительница Британии с "синдромом спящей красавицы" спит по 20 часов в сутки

"Я знала, что со мной что-то не то. Мои родители описали это моё состояние: "Свет горит, но никого нет дома", - поделилась воспоминаниями Андреу.

Никого нет дома

Действительно молодая женщина может внезапно провалиться в сон в самом неподходящем месте в любое время. Иногда состояние Беллы ухудшается - тогда она беспробудно спит по 20 часов, так может длиться по, плюс-минус, 14 дней. После пробуждения от такого сна, объяснила девушка, её голова словно в тумане.

- Чувствуешь себя, как будто встал с тяжелым похмельем, - рассказывает Белла.

Синдром Кляйне-Левина не дал Белле получить образование, она не может долго тусоваться и проводить время с друзьями. Также она не смогла построить и личные отношения. А однажды, переехав на новое место жительства, проспала после этого 10 дней подряд.

- Она как привидение, и действительно не понимает, что происходит. Ее глаза открыты, но вы можете видеть сквозь них, - рассказала близкая подруга Мэг, наблюдавшая эпизод провала в сон у Беллы.