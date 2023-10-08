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Жительница Британии с&nbsp;"синдромом спящей красавицы" спит по&nbsp;20 часов в&nbsp;сутки

Жительница Британии с "синдромом спящей красавицы" спит по 20 часов в сутки

Автор:
08 октября 2023 09:31
Сообщество : Истории из жизни
Метки: болезнь   в мире   люди   синдром Кляйне-Левина   сон   усталость   
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24-летняя девушка страдала от недостатка энергии с подросткового возраста и только месяц назад узнала, что у неё редкое заболевание - синдром Кляйне-Левина

24-летняя жительница Великобритании начала страдать от приступов неконтролируемого сна с подросткового возраста. Она могла внезапно уснуть на уроках в школе, на концерте и даже в разгар празднования собственного дня рождения. Девушка спит по 20 часов в сутки в течение двух недель, а потом может какое-то время вести обычный образ жизни, но потом это состояние возвращается. И так снова и снова. Об этом пишет издание Mirror.


Начиная с 2016 года, Белла Андреу из Ньюкасла живет с синдромом Кляйне-Левина, который называют "синдромом спящей красавицы". Когда она была девочкой, то педиатр сказал ей и родителям, что таким образом она просто ищет внимания, которого ей не хватает, и не нашел никаких отклонений. Так Белла и жила, пока не узнала, что на самом деле у неё редкий недуг, из-за которого она потеряла уже около года своей жизни.

"Я знала, что со мной что-то не то. Мои родители описали это моё состояние: "Свет горит, но никого нет дома", - поделилась воспоминаниями Андреу.


Никого нет дома

Действительно молодая женщина может внезапно провалиться в сон в самом неподходящем месте в любое время. Иногда состояние Беллы ухудшается - тогда она беспробудно спит по 20 часов, так может длиться по, плюс-минус, 14 дней. После пробуждения от такого сна, объяснила девушка, её голова словно в тумане.


- Чувствуешь себя, как будто встал с тяжелым похмельем, - рассказывает Белла.

Синдром Кляйне-Левина не дал Белле получить образование, она не может долго тусоваться и проводить время с друзьями. Также она не смогла построить и личные отношения. А однажды, переехав на новое место жительства, проспала после этого 10 дней подряд.


- Она как привидение, и действительно не понимает, что происходит. Ее глаза открыты, но вы можете видеть сквозь них, - рассказала близкая подруга Мэг, наблюдавшая эпизод провала в сон у Беллы.

Диагноз

Современная медицина еще не до конца изучила эту болезнь, и на данный момент лекарства, которое помогло бы британке и другим "спящим красавицам" вести полноценную жизнь и чувствовать себя нормально, нет.

Девушка месяцами исследовалась у лучших врачей, они проводили тесты, чтобы исключить опухоли, рак, эпилепсии. В итоге ей поставили неофициальный диагноз - синдром Кляйне-Левина или СКЛ. По мнению врачей, обострение симптомов СКЛ может быть вызвано реакцией на противозачаточные таблетки, алкоголь, стресс, гормоны. По словам самой Андреу, ее первый приступ произошел с ней в возрасте 17 лет, утром, в день ее первого похмелья.

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Метки: болезнь   в мире   люди   синдром Кляйне-Левина   сон   усталость   
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11  комментариев
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10k
MakDag 2 часа назад
Когда холод, дождь и надо идти на работу, у меня начинается синдром Кляйне-Левина.
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32k
Teodor Полчаса назад
Где, как получить справку, что у меня СКЛ.!?
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4k
americos Полчаса назад
Не знаю как у кого, а у меня приступы этой болезни регулярно наступают после сытного обеда.
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1k
Alexandr 56 минут назад
Кольцо в нос спать не хотелось, кто то здесь врет.
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955
Гера Час назад
Колумбийская фарма хорошо от этого лечит
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11k
Властелин Час назад
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magic32 2 часа назад
"...пока не узнала, что на самом деле у неё редкий недуг.." - да не такой уж и редкий
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