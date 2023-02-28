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Илон Маск уволил менеджера Twitter, которая спала на&nbsp;полу в&nbsp;офисе из-за большой загруженности

Илон Маск уволил менеджера Twitter, которая спала на полу в офисе из-за большой загруженности

Автор:
28 февраля 2023 09:10
Сообщество : Истории
Метки: twitter   Илон Маск   в мире   люди   начальник   работа   сон   фото   
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Предыдущие сокращения в Twitter, по итогам которых были уволены около 50% сотрудников соцсети, эта менеджер называла необходимыми для выживания.

Глава Twitter Илон Маск в рамках очередной волны сокращений штата уволил менеджера по продукту Эстер Кроуфорд, которая руководила в том числе разработкой платной подписки на соцсеть Twitter Blue.

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Помимо Кроуфорд, Маск 25-26 февраля также уволил большую часть оставшейся команды разработчиков. По данным СМИ, четвертая с ноября волна сокращений лишила работы более 50 сотрудников Twitter.


«Худшее, что вы могли сделать, наблюдая, как я иду ва-банк в Twitter 2.0, — это то, что мой оптимизм или упорный труд оказались ошибкой. Издеваются и насмехаются только те, кто находится в стороне. Я очень горжусь командой, которая смогла преодолеть столько шума и хаоса», — прокомментировала свое увольнение Кроуфорд.

The Verge отмечает, что она стремилась «занять более высокую должность» после покупки соцсети Маском. Предыдущие сокращения в Twitter, по итогам которых были уволены около 50% сотрудников соцсети, Кроуфорд называла необходимыми для выживания.

Кроуфорд также получила известность после того, как один из сотрудников Twitter опубликовал фотографию, на которой она спит в офисе в спальном мешке. «Когда ваша команда работает круглосуточно, чтобы уложиться в сроки, иногда вы #SleepWhereYouWork ("спите там, где работаете")», — прокомментировала снимок Кроуфорд.

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Метки: twitter   Илон Маск   в мире   люди   начальник   работа   сон   фото   
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6  комментариев
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47k
Андрей Полчаса назад
А в Японии её бы за это не только не уволили, но и премию бы выписали.
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4k
Горожанин 9 минут назад
Мы не сеем и не жнём - мы в твиттере живём!
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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 19 минут назад
что там ТРАМПец...так и не пользуется этой соц.сетью после разблокировки?
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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 21 минуту назад
он же вроде сам недавно комнату отдыха сделал для сотрудников...или даже типа пляжных домиков...чтобы те не тратили время на поездку домой_
Пост на Фишках был вроде.
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28k
Ваня 22 минуты назад
а истинные причины увольнения не названы...
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