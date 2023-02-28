Илон Маск уволил менеджера Twitter, которая спала на полу в офисе из-за большой загруженности

Помимо Кроуфорд, Маск 25-26 февраля также уволил большую часть оставшейся команды разработчиков. По данным СМИ, четвертая с ноября волна сокращений лишила работы более 50 сотрудников Twitter.

«Худшее, что вы могли сделать, наблюдая, как я иду ва-банк в Twitter 2.0, — это то, что мой оптимизм или упорный труд оказались ошибкой. Издеваются и насмехаются только те, кто находится в стороне. Я очень горжусь командой, которая смогла преодолеть столько шума и хаоса», — прокомментировала свое увольнение Кроуфорд.