Илон Маск уволил менеджера Twitter, которая спала на полу в офисе из-за большой загруженности

Предыдущие сокращения в Twitter, по итогам которых были уволены около 50% сотрудников соцсети, эта менеджер называла необходимыми для выживания.
Глава Twitter Илон Маск в рамках очередной волны сокращений штата уволил менеджера по продукту Эстер Кроуфорд, которая руководила в том числе разработкой платной подписки на соцсеть Twitter Blue.
Помимо Кроуфорд, Маск 25-26 февраля также уволил большую часть оставшейся команды разработчиков. По данным СМИ, четвертая с ноября волна сокращений лишила работы более 50 сотрудников Twitter.
«Худшее, что вы могли сделать, наблюдая, как я иду ва-банк в Twitter 2.0, — это то, что мой оптимизм или упорный труд оказались ошибкой. Издеваются и насмехаются только те, кто находится в стороне. Я очень горжусь командой, которая смогла преодолеть столько шума и хаоса», — прокомментировала свое увольнение Кроуфорд.
The Verge отмечает, что она стремилась «занять более высокую должность» после покупки соцсети Маском. Предыдущие сокращения в Twitter, по итогам которых были уволены около 50% сотрудников соцсети, Кроуфорд называла необходимыми для выживания.
Кроуфорд также получила известность после того, как один из сотрудников Twitter опубликовал фотографию, на которой она спит в офисе в спальном мешке. «Когда ваша команда работает круглосуточно, чтобы уложиться в сроки, иногда вы #SleepWhereYouWork ("спите там, где работаете")», — прокомментировала снимок Кроуфорд.
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Пост на Фишках был вроде.