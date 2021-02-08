Мужчина проглотил во сне Airpods

По прибытии в больницу его быстро осмотрели сотрудники учреждения, которые сначала предположили, что причиной его дискомфорта была еда с празднования дня рождения его жены накануне вечером.



Однако вскоре рентген доказал, что это не так.



«Это было довольно забавно, когда она вышла из комнаты, я услышал снаружи немного их болтовни — «Нет, этого не может быть?», — вспомнил мужчина.

«Она вернулась, посмотрела на меня и сказала: «Будь я проклята, ты проглотил это».»

«У них у всех отвисли челюсти, когда они смотрели на рентгеновский снимок на экране, где его можно было весьма чётко наблюдать. К счастью, она смогла отвезти меня прямо в связанный с больницей эндоскопический центр.»

Брэд считает, что после того, как он лёг спать в наушниках, чтобы не разбудить свою 6-месячную дочь Авианну (Avianna), AirPods каким-то образом во время сна проник ему в рот.



Оказалось, что ему невероятно повезло, наушник просто застрял в положении, которое не позволило нанести мужчине серьёзного ущерба.



«Если бы я вдохнул его, или он застрял или сузил мои дыхательные пути, это, безусловно, могло бы привести к более серьёзным последствиям…»

«Мне действительно повезло, что всё прошло именно так, и проблема разрешилась так быстро, и при этом он застрял в том положении, в котором застрял», — добавил Брэд.