Мужчина проглотил во сне Airpods

Мужчина, проснувшийся от того, что ему было трудно дышать, был ошеломлён, когда оказалось, что он проглотил во сне AirPods.
38-летний Брэд Готье (Brad Gauthier) понял, что что-то пошло не так, после того, как он попытался утром, после сна, выпить стакан воды.
Выяснилось, что один из его крошечных беспроводных наушников застрял в его пищеводе, в результате чего его горло наполнилось водой и он стал задыхаться.
Он смог прийти в себя лишь после того, как наклонился, чтобы извлечь воду изо рта.
Выяснилось, что один из его крошечных беспроводных наушников застрял в его пищеводе, в результате чего его горло наполнилось водой и он стал задыхаться.
Он смог прийти в себя лишь после того, как наклонился, чтобы извлечь воду изо рта.
Несмотря на это, Брэд проходил с наушником внутри весь день, не осознавая серьезности того, что с ним произошло ночью. И тем не менее он всё же чувствовал дискомфорт в груди, когда, находясь на улице, шёл по заснеженной дороге возле своего дома.
Однако частички пазла всё же стали собираться вместе после того, как семья, в том числе его 32-летняя жена Хизер (Heather) и 15-летний сын Оуэн (Owen), помогли найти пропавший наушник, когда услышали, что с его горлом что-то не так — они предположили, что он, возможно, его проглотил.
«Моя жена упомянула об этом, когда я вошёл, и мы посмеялись над этим, но что-то просто щёлкнуло, и у меня появилось странное ощущение того, что я проглотил его во сне, — сказал Брэд из Вустера, штат Массачусетс, США. — В тот момент я ещё 10 минут дурачился, думая об этом, но мы всё же решили, что будет безопаснее лечь в больницу.»
Однако частички пазла всё же стали собираться вместе после того, как семья, в том числе его 32-летняя жена Хизер (Heather) и 15-летний сын Оуэн (Owen), помогли найти пропавший наушник, когда услышали, что с его горлом что-то не так — они предположили, что он, возможно, его проглотил.
«Моя жена упомянула об этом, когда я вошёл, и мы посмеялись над этим, но что-то просто щёлкнуло, и у меня появилось странное ощущение того, что я проглотил его во сне, — сказал Брэд из Вустера, штат Массачусетс, США. — В тот момент я ещё 10 минут дурачился, думая об этом, но мы всё же решили, что будет безопаснее лечь в больницу.»
По прибытии в больницу его быстро осмотрели сотрудники учреждения, которые сначала предположили, что причиной его дискомфорта была еда с празднования дня рождения его жены накануне вечером.
Однако вскоре рентген доказал, что это не так.
«Это было довольно забавно, когда она вышла из комнаты, я услышал снаружи немного их болтовни — «Нет, этого не может быть?», — вспомнил мужчина.
«Она вернулась, посмотрела на меня и сказала: «Будь я проклята, ты проглотил это».»
«У них у всех отвисли челюсти, когда они смотрели на рентгеновский снимок на экране, где его можно было весьма чётко наблюдать. К счастью, она смогла отвезти меня прямо в связанный с больницей эндоскопический центр.»
Брэд считает, что после того, как он лёг спать в наушниках, чтобы не разбудить свою 6-месячную дочь Авианну (Avianna), AirPods каким-то образом во время сна проник ему в рот.
Оказалось, что ему невероятно повезло, наушник просто застрял в положении, которое не позволило нанести мужчине серьёзного ущерба.
«Если бы я вдохнул его, или он застрял или сузил мои дыхательные пути, это, безусловно, могло бы привести к более серьёзным последствиям…»
«Мне действительно повезло, что всё прошло именно так, и проблема разрешилась так быстро, и при этом он застрял в том положении, в котором застрял», — добавил Брэд.
Однако вскоре рентген доказал, что это не так.
«Это было довольно забавно, когда она вышла из комнаты, я услышал снаружи немного их болтовни — «Нет, этого не может быть?», — вспомнил мужчина.
«Она вернулась, посмотрела на меня и сказала: «Будь я проклята, ты проглотил это».»
«У них у всех отвисли челюсти, когда они смотрели на рентгеновский снимок на экране, где его можно было весьма чётко наблюдать. К счастью, она смогла отвезти меня прямо в связанный с больницей эндоскопический центр.»
Брэд считает, что после того, как он лёг спать в наушниках, чтобы не разбудить свою 6-месячную дочь Авианну (Avianna), AirPods каким-то образом во время сна проник ему в рот.
Оказалось, что ему невероятно повезло, наушник просто застрял в положении, которое не позволило нанести мужчине серьёзного ущерба.
«Если бы я вдохнул его, или он застрял или сузил мои дыхательные пути, это, безусловно, могло бы привести к более серьёзным последствиям…»
«Мне действительно повезло, что всё прошло именно так, и проблема разрешилась так быстро, и при этом он застрял в том положении, в котором застрял», — добавил Брэд.
Сама по себе эндоскопия была сопряжена с риском: врачи предупредили Брэда, что, хотя они были уверены в успехе, наушник мог сместиться и попасть в его желудок или лёгкие.
Однако, к счастью, операция прошла успешно, хотя и была непростой. Брэд, конечно же, после поблагодарил медиков за проделанную ими работу. Вскоре после этого он даже смог пообедать со своей женой и даже вернуться домой, чтобы пойти на работу.
К сожалению, позже в шутку сказал мужчина, хотя наушники всё ещё работают, функция микрофона у них функционирует не так, как раньше.
Однако, к счастью, операция прошла успешно, хотя и была непростой. Брэд, конечно же, после поблагодарил медиков за проделанную ими работу. Вскоре после этого он даже смог пообедать со своей женой и даже вернуться домой, чтобы пойти на работу.
К сожалению, позже в шутку сказал мужчина, хотя наушники всё ещё работают, функция микрофона у них функционирует не так, как раньше.
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