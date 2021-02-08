FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Истории 4545 постов • 1167 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории 
Мужчина проглотил во сне Airpods

Мужчина проглотил во сне Airpods (4 фото)

Автор:
08 февраля 2021 08:09
Сообщество : Истории
Метки: AirPods   в мире   истории   люди   проглотил   рентген   сон   фото   
162
4
Мужчина, проснувшийся от того, что ему было трудно дышать, был ошеломлён, когда оказалось, что он проглотил во сне AirPods.

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: AirPods   в мире   истории   люди   проглотил   рентген   сон   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Том Сойер 46 минут назад

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Головасыр коричнештанник Час назад
сенсация! срочно в номер!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Экс-супруга Аршавина впервые показала, что стало с ее носом (5 фото) Экс-супруга Аршавина впервые показала, что стало с ее носом (5 фото) Что означает локдаун? Что означает локдаун? Как русские создали свою собственную «Калифорнию» в Китае Как русские создали свою собственную «Калифорнию» в Китае Капсула для сна, чтобы защитить бездомных от холода ночью Капсула для сна, чтобы защитить бездомных от холода ночью Вот так улов: мужчина поймал гигантскую рыбу весом более 50 килограммов Вот так улов: мужчина поймал гигантскую рыбу весом более 50 килограммов Призраки в доме помогли мужчине найти секретную дверь Призраки в доме помогли мужчине найти секретную дверь
Serbento

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

355215



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
30 фотосравнений, который помогут на многое посмотреть по-новому
5
77
30 фотосравнений, который помогут на многое посмотреть по-новому
Во Львове осквернили памятник Степану Бандере
0
197
Во Львове осквернили памятник Степану Бандере
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Только 1% людей может назвать, что изображено на фото
0
20
Только 1% людей может назвать, что изображено на фото
Бизнес по уборке снега: американец оборудовал свою «Теслу» отвалом
0
4
Бизнес по уборке снега: американец оборудовал свою «Теслу» отвалом
Экс-супруга Аршавина впервые показала, что стало с ее носом (5 фото)
Экс-супруга Аршавина впервые показала, что стало с ее носом (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
4
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#Россия#жизнь#приколы#настроение#сша#вещи#смешно#подборка
#фото#факты#СССР#китай#девушки#позитив#на различный вкус#комментарии#творчество#красота
#история#животные#прикольные#люди#картинки#смешные#прикол#космос#война#сарказм.

На что жалуетесь?

Вернуться