Наоми Джейкобс: женщина, которая легла спать в 32 года, а проснулась 15-летней девушкой

С её точки зрения всё произошедшее было неким "путешествием во времени": она уснула 17 лет назад, а проснулась в будущем. К сожалению, всё было не так. На самом деле, она пережила редкую транзиторную глобальную амнезию.

Жизнь во сне

- Я встала и начала бегать по дому, - говорит Наоми. - Мое сердце колотилось, а во рту пересохло. Меня трясло. Потом мой взгляд зацепился за фотографии на стене - там был изображён маленький мальчик.

Мне стало интересно, кто это: мой младший брат? Потому что он был очень похож на меня. Уже потом я узнала, что это был мой сын, Лео.

Затем она взяла в руки телефон и, не думая, набрала чей-то номер. Наоми не знала, кто был на другом конце линии, но все равно решила нажать кнопку вызова, чтобы узнать, кто этот человек и может ли он ей помочь.

Трубку подняла её лучшая подруга, Кэти… которую она не помнила. В первые минуты разговора она подумала, что Наоми её разыгрывает, но, услышав страх в её голосе, пришла к выводу, что с ней действительно случилось что-то очень странное.