Наоми Джейкобс: женщина, которая легла спать в 32 года, а проснулась 15-летней девушкой

30 апреля 2008 года британка Наоми Джейкобс, которая жила в Манчестере, легла спать, как и в любую другую ночь. Но молодая мать-одиночка, воспитывающая 10-летнего мальчика, Лео, даже не подозревала, что проснётся спустя несколько часов и забудет половину своей жизни.
В то время она не имела работы, но изучала психологию, чтобы получить более высокооплачиваемую работу, чем та, которую она имела ранее. Помимо этого, у Наоми имелись проблемы с бывшем мужем и долги, но всё это меркнет в сравнении с тем, что случилось утром - ведь она проснулась 1 мая 1992 года.
Вернее будет сказать, она верила, что проснулась в 15-летнем возрасте и не помнила ни об одном событии, произошедшем за последние 17 лет своей жизни.
- Я лежала в постели, которую не узнавала и не понимала в каком доме нахожусь, - вспоминает Джейкобс. - Я думала, что всё еще сплю.
Поняв, что это не сон, Наоми пригляделась. Ей было незнакомо всё: начиная от самой комнаты, заканчивая занавесками на окнах, одеялом и даже вещами, лежавшими на прикроватной тумбочке. Самое поразительное - девушка была убеждена, что на дворе был 1992 год и она подросток, который ходит в школу.
- Взглянув в зеркало я ожидала увидеть 15-летнюю девушку, но не узнала лицо, которое смотрело на меня. Оно был взрослым. Я не понимала, что произошло, поэтому закричала: "Нет! Боже мой, я... я СТАРАЯ!", - рассказывает Наоми Джейкобс.
С её точки зрения всё произошедшее было неким "путешествием во времени": она уснула 17 лет назад, а проснулась в будущем. К сожалению, всё было не так. На самом деле, она пережила редкую транзиторную глобальную амнезию.
Жизнь во сне
- Я встала и начала бегать по дому, - говорит Наоми. - Мое сердце колотилось, а во рту пересохло. Меня трясло. Потом мой взгляд зацепился за фотографии на стене - там был изображён маленький мальчик.
Мне стало интересно, кто это: мой младший брат? Потому что он был очень похож на меня. Уже потом я узнала, что это был мой сын, Лео.
Затем она взяла в руки телефон и, не думая, набрала чей-то номер. Наоми не знала, кто был на другом конце линии, но все равно решила нажать кнопку вызова, чтобы узнать, кто этот человек и может ли он ей помочь.
Трубку подняла её лучшая подруга, Кэти… которую она не помнила. В первые минуты разговора она подумала, что Наоми её разыгрывает, но, услышав страх в её голосе, пришла к выводу, что с ней действительно случилось что-то очень странное.
Кэти вскоре приехала к ней и начала настаивать на том, чтобы они вместе направились к врачу. Но Наоми почему-то была уверена, что на следующий день она проснется в своем "настоящем" доме. К сожалению, ни завтра, ни послезавтра её память так и не вернулась. Она снова и снова просыпалась 15-летней девушкой.
- Я была уверена, что проснусь завтра и вернусь в 1992 год, - говорит она. - Но всякий раз видела в отражении взрослое незнакомое лицо.
Наоми решилась пойти к врачу только на четвёртый день. Но выяснилось, что её терапевт находится в отпуске, а замещающий врач ничем не смог помочь Джейкобс.
Они решили дождаться возвращения её врач из отпуска, чтобы начать расследование того, что с ней случилось и почему она не помнит последние 17 лет своей жизни.
- Кажется, все мои знакомые выросли за один день. Всё было новым и необычным. Супермаркеты - огромными. Google и YouTube были для меня загадкой, а мой телевизор с плоским экраном выглядел как неведомое устройство, появившееся из фильма "Назад в будущее, часть 2", - делится воспоминаниями Наоми.
В этот сложный период адаптации Наоми ничего не хотела говорить сыну, не желая его беспокоить. Но она постоянно сталкивалась с некоторыми трудностями. К пример, необходимость спрашивать его, что он любит есть или во сколько он обычно ложится спать. К счастью, ей на помощь пришла сестра, которая рассказала ей основы, а дальше женщине пришлось справляться самой.
- Когда я "впервые" увидела Лео вживую, то подумала: "Вау!". Потом я ощутила огромный прилив любви к нему и сразу поняла, что он мой сын, хотя я даже не помнила, как рожала, - рассказывает Джейкобс.
Вспомнить себя
Прошли годы, прежде чем она узнала свой точный диагноз, а пока её выручали дневники, которые она вела последние 20 лет жизни. Во многом они и помогли женщине узнать о произошедших событиях и приспособиться к "новой" жизни.
Поначалу, ещё не прочитав свои собственные жизнеописания (которые в тот момент казались Наоми рассказами о незнакомом человеке), она испытала сильное разочарование.
В возрасте пятнадцати лет у неё имелись грандиозные мечты и планы относительно своего будущего: она верила, что станет журналисткой, путешествующей по миру или будет писать книги.
Проснувшись 32-летней женщиной с маленьким ребёнком, без мужа, без работы и с кучей долгов, при этом проживая в крошечном домике, рядом с которым стояла её полуразвалившаяся машина - Наоми было очень тяжело возвращаться в реальность.
- Я хотела быть журналистом или даже актрисой, путешествовать по миру и встречаться с разными людьми. Но тут я просыпаюсь и мне говорят: "Подождите, вы живёте в муниципальном доме с двумя спальнями, со старой машиной, кошкой, ребёнком и без работы", - вспоминает Наоми.
Но по мере того, как она читала свои дневники и узнавала историю становления своей личности, Наоми начала лучше понимать женщину, которой, в конечном итоге, она стала.
Джейкобс узнала, что в 16 лет она фактически сбежала из дома, после чего не общалась с матерью, а потом из-за стресса начала употреблять наркотики и даже пыталась покончить с собой.
Она испытала шок, поняв, что долгое время жила с парнем, который относился к ней с явным пренебрежением и никогда её не любил, но несмотря на это Наоми родила от него ребёнка. Оказалось, что появление сына дало ей толчок изменить свою собственную жизнь.
Поэтому она ушла от мужа и открыла свой небольшой бизнес, который увы, прогорел и она едва не оступилась во второй раз. По этим причинам в 2008-м году она погрузилась в глубокую депрессию, которая, вероятно, и стала причиной её амнезии.
Вчитываясь в дневники, к Наоми шаг за шагом приходило понимание причин своего непростого положения. При этом, она никак не могла отделаться от сожаления о своих поступках - многие из которых теперь казались ей ошибочными и абсолютно нелогичными.
Самый трудный опыт, с которым ей пришлось столкнуться - это принятие последствий поступков, о которых она даже не помнила.
Книга
Со временем Наоми напишет книгу о своем необычном случае. В ней она уверяет, что это событие стало прекрасной возможностью для того, чтобы взглянуть на свою жизнь со стороны и с лёгкость решить многие проблемы, на которые она в "прошлой жизни" смотрела совсем с другого угла.
В её случае оказалось, что "15-летний подросток" может поступать куда более рассудительно, что "32-летняя женщина". На страницах своей книги Джейкобс предполагает, что её разум перенёсся в тот возраст, потому что это был последний момент в её жизни, когда она была по-настоящему счастлива и получала удовольствие от жизни.
В конечном итоге, Наоми закончила обучение по специальности "психология" и начала работать по специальности. Это помогло ей лучше понять то состояние, которое она пережила весной 2008 года.
Более того, она стала помогать пациентам, которые и сейчас приходят к ней со сложными случаями амнезии, а Джейкобс, благодаря собственному опыту, помогает людям вспомнить и принять забытое.
Можно сказать, что пережитый кошмар, в конечно счёте, стал спасением для Наоми. Но стоит признать, что ей очень повезло, ведь женщина потеряла только память, но полностью сохранила свои способности, это объясняет, почему она смогла относительно легко справляться с амнезией и значительно улучшить свою жизнь.
Источник:
АНТИФИШКИ
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