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Сгорела, забрав с собой своих демонов: Елена Майорова

Сгорела, забрав с собой своих демонов: Елена Майорова

Автор:
31 мая 2023 18:28
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Жизнь   актрисы   биография   интересное   смерть   советские актрисы   трагедия   
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Больше четверти века смерть красавицы-актрисы остаётся тайной, как для её поклонников, так и для друзей и коллег. Говорят разное, припоминают и злоупотребление алкоголем, и полумистические совпадения, которые преследовали её всю жизнь.

В рабочей семье города Южно-Сахалинска 30 мая 1958 года родилась будущая актриса Елена Майорова. Мама её работала на мясокомбинате, а отец - на автобазе. В театральной студии Майорова занималась уже с третьего класса, а в 17 лет приехала в столицу. Она подала документы в театральные вузы и в каждом из них провалила конкурс. Чтобы остаться в Москве и получить там прописку, она поступила в строительное ПТУ на специальность "изолировщица труб", окончив его с красным дипломом. А потом, в 1976 году, всё-таки поступила ГИТИС.

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После выпуска она сначала выходила на сцену "Современника", а с 1983 года служила во МХАТе (после раздела - во МХАТе имени Чехова). Режиссёрам она нравилась, недостатка в хороших ролях у талантливой актрисы не было.

В кино актриса впервые снялась в 1981 году - в фильме Фрэза "Вам и не снилось", сыграв там разбитную соседку влюблённой школьницы Кати.

Изящная синеглазая красавица полюбилась зрителям по фильмам "Затерянный в Сибири", "Одиноким предоставляется общежитие", "На ножах", "Забытая мелодия для флейты" и не только.
А последней её работой в кино стал фильм "Послушай, не идёт ли дождь...", где ей выпала роль Смерти. Картина вышла через два года после смерти Майоровой.

Впервые Елена вышла замуж за однокурсника Владимира Чаплыгина. Брак оказался неудачным. По некоторым рассказам очевидцев, Чаплыгин, всегда живший с мамой в комфорте, не выдержал быта МХАТовского общежития и сбежал. Но есть также и версия, что брак был фиктивным, чтобы актрисе не пришлось ехать по распределению на Сахалин.

Вторым мужем Майоровой стал Сергей Шерстюк - художник-гиперреалист. Они познакомились в гостях, и это была настоящая любовь с первого взгляда.
В тяжёлые 90-е годы Майорова содержала и себя, и мужа, который после 1991 года оказался невостребован. Детей у пары не было - Елена не могла родить после туберкулёза, перенесённого в детстве.
К сожалению, Шерстюк пережил свою супругу только на девять месяцев - после похорон Елены он узнал, что у него рак желудка. Лечение проходить он отказался и был похоронен в одной могиле с женой.



Последние годы жизни актриса пребывала в депрессии. Она выпивала, причём стадия алкогольной зависимости была уже такая, что ей хватало буквально рюмки водки, чтобы впасть в тяжёлое депрессивное состояние. Подруга актрисы Татьяна Догилева пыталась отвезти её к наркологу, но против этого выступила и сама Елена, и её муж Сергей.
Майорова немного выпила и в тот страшный день.

23 августа 1997 года обгоревшую Елену Майорову нашли у входа в театр Моссовета. Она была чуть жива и её немедленно доставили в Склифософского - тело было обожжено на 85%. Через несколько часов Майорова, которая всё это время была в сознании, скончалась в реанимации.
Официальной версией гибели актрисы стал несчастный случай. Она вышла на улицу покурить, а незадолго до этого Елена случайно пролила на себя керосин - лечила горло дедовским методом. Выйдя на лестницу, она прикурила и... Шифоновое платье вспыхнуло мгновенно.
Полыхающая Майорова успела добежать до служебного входа в театр, рухнув на пороге.
Врачи сделали всё, что могли, но сгоревшее платье и длинные волосы превратились в корку и обтянули тело несчастной. Это серьёзно осложнило ситуацию.

Актёры весьма суеверные люди и у них есть примета, что "чёрные" роли играть нельзя. Это те роли, у которых плохая энергетика. Влезая в эти проклятые роли актёр может "заразиться".

Незадолго до своей смерти Майорова сыграла убийцу Глафиру в сериале по роману Лескова "На ножах". Набожная актриса каждый день перед съёмками приходила в церковь и истово молилась, чтобы беда обошла её стороной.
В спектакле "Тойбеле и её демон" ей выпало сыграть еврейскую девушку Тойбеле, которую совращает демон страсти. В театре до сих пор вспоминают этот спектакль как "проклятый" - Сергей Шкаликов, который играл демона, умер от сердечного приступа, Вячеслав Невинный, игравший ребе, на одном из прогонов рухнул в люк и сломал себе рёбра. А сама Елена Майорова рассказывала в интервью, что не умеет забывать о роли, покинув сцену или съёмочную площадку, и продолжает жить ими. Опасное качество для актёра...

Усугублял состояние актрисы и роман с Олегом Васильковым, с которым она познакомилась на съёмках "Странного времени". Майорова не понимала, что ей делать, разрывалась между мужчинами и не могла принять окончательное решение. Именно Олегу в день своей смерти она отправила на пейджер несколько лихорадочных сообщений, но он был далеко от Москвы.


Похороны Елены Майровой прошли на Троекуровском кладбище. На совместной могиле актрисы и её мужа стоит самый обычный деревянный крест, а рядом два небольших валуна, где выбиты годы жизни и смерти Сергея и Елены.


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Метки: Жизнь   актрисы   биография   интересное   смерть   советские актрисы   трагедия   
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3  комментария
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29k
Ваня 47 минут назад
актеры вообще народ очень суеверный... знаю не только по своей семье, по многим...
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87k
Taras Kozalupko Полчаса назад
Крест старообрядческий, по мужу или по ней?
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9k
Billi_Bons Полчаса назад
Догилева не пыталась отвести её к наркологу, т.к. была собутыльницей.
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