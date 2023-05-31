Сгорела, забрав с собой своих демонов: Елена Майорова

Актёры весьма суеверные люди и у них есть примета, что "чёрные" роли играть нельзя. Это те роли, у которых плохая энергетика. Влезая в эти проклятые роли актёр может "заразиться".

Незадолго до своей смерти Майорова сыграла убийцу Глафиру в сериале по роману Лескова "На ножах". Набожная актриса каждый день перед съёмками приходила в церковь и истово молилась, чтобы беда обошла её стороной.

В спектакле "Тойбеле и её демон" ей выпало сыграть еврейскую девушку Тойбеле, которую совращает демон страсти. В театре до сих пор вспоминают этот спектакль как "проклятый" - Сергей Шкаликов, который играл демона, умер от сердечного приступа, Вячеслав Невинный, игравший ребе, на одном из прогонов рухнул в люк и сломал себе рёбра. А сама Елена Майорова рассказывала в интервью, что не умеет забывать о роли, покинув сцену или съёмочную площадку, и продолжает жить ими. Опасное качество для актёра...