В Москве фонтан убил током 20-летнего студента

Парень решил окунуться в фонтан на площади Академика Курчатова - и не выжил.
В ночь на 11 июля студент второго курса МГТУ им. Н.Э. Баумана вместе с 18-летней сестрой поехали прокатиться на велосипедах. Добравшись из Строгино до района Щукино, они остановились в скверике у фонтана близ Щукинского парка. Молодой человек захотел охладиться и влез в фонтан. Уровень воды ему был по колено, и утонуть при любом раскладе он бы не мог. Однако сделав несколько шагов, получил удар тока. Как предполагают в СМИ, возможно, он наступил на электрический провод для подсветки фонтана, участок которого был оголён.
Осторожно! Видео содержит сцену смерти!
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Сестра пыталась вытащить брата из фонтана, на помощь ей пришли отдыхающие, которые находились рядом. На место ЧП также бросиилсь работники поливальной машины, которые стали искать, где можно отключить электроснабжение фонтана.
Кому-то из прохожих удалось остановить полицейскую машину. К спасению пострадавшего вскоре присоединились медики - они пытались реанимировать студента, но безуспешно.
После инцидента фонтан огородили лентой и поставили наспех изготовленную табличку. Жители этого района утверждают, что ранее никаких предупреждений о запрете купания в фонтане не было. Частые поветители парка уверяют, что раньше в этом фонтане купались, и всё было нормально.
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В СМИ сообщают, что погибший "готовился стать специалистом по авиации, проходил практику на оборонных предприятиях Москвы".
Правоохранительные органы выясняют детали случившегося.
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