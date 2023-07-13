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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 416 постов • 25 подписчиков подписаться
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В Москве фонтан убил током 20-летнего студента

В Москве фонтан убил током 20-летнего студента

Автор:
13 июля 2023 09:04
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Ynews   Видео   Москва   парк   смерть   удар током   фонтан   электрический провод   
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Парень решил окунуться в фонтан на площади Академика Курчатова - и не выжил.

В ночь на 11 июля студент второго курса МГТУ им. Н.Э. Баумана вместе с 18-летней сестрой поехали прокатиться на велосипедах. Добравшись из Строгино до района Щукино, они остановились в скверике у фонтана близ Щукинского парка. Молодой человек захотел охладиться и влез в фонтан. Уровень воды ему был по колено, и утонуть при любом раскладе он бы не мог. Однако сделав несколько шагов, получил удар тока. Как предполагают в СМИ, возможно, он наступил на электрический провод для подсветки фонтана, участок которого был оголён.


Сестра пыталась вытащить брата из фонтана, на помощь ей пришли отдыхающие, которые находились рядом. На место ЧП также бросиилсь работники поливальной машины, которые стали искать, где можно отключить электроснабжение фонтана.


Кому-то из прохожих удалось остановить полицейскую машину. К спасению пострадавшего вскоре присоединились медики - они пытались реанимировать студента, но безуспешно.


После инцидента фонтан огородили лентой и поставили наспех изготовленную табличку. Жители этого района утверждают, что ранее никаких предупреждений о запрете купания в фонтане не было. Частые поветители парка уверяют, что раньше в этом фонтане купались, и всё было нормально.


В СМИ сообщают, что погибший "готовился стать специалистом по авиации, проходил практику на оборонных предприятиях Москвы".


Правоохранительные органы выясняют детали случившегося.

Источник:

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Метки: Ynews   Видео   Москва   парк   смерть   удар током   фонтан   электрический провод   
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4  комментария
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35k
Опаньки 39 минут назад
С каких пор купаться в фонтане стало у них нормой? )) Вот реально, законы от дураков писаны
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8k
Компьютер DELL с монитором 2 минуты назад
На какую камеру то это снято ???
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6k
Владимир 3 минуты назад
Опять таджики проводку делали...
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34k
Андрей Иванов Час назад
Отличная охранная система. Некуй купаться в фонтанах
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