В Москве фонтан убил током 20-летнего студента

Сестра пыталась вытащить брата из фонтана, на помощь ей пришли отдыхающие, которые находились рядом. На место ЧП также бросиилсь работники поливальной машины, которые стали искать, где можно отключить электроснабжение фонтана.

Кому-то из прохожих удалось остановить полицейскую машину. К спасению пострадавшего вскоре присоединились медики - они пытались реанимировать студента, но безуспешно.