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18 знаменитостей со всего мира снялись в обнажённой фотосессии с морскими обитателями в защиту природы

18 знаменитостей со всего мира снялись в обнажённой фотосессии с морскими обитателями в защиту природы

Автор:
07 октября 2023 10:07
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: fishlove   в защиту природы   животные   знаменитости   красота   морские обитатели   фото   
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Fishlove — проект, создающий яркие фотографии, в основе которых лежит глобальное движение по защите водоёмов от разрушительных последствий незаконного рыболовства и загрязнения природы.

Портреты, на которых изображены обнажённые знаменитости со всего мира (актёры, предприниматели, дизайнеры и т.д.), привлекают внимание общественности к этой проблеме.

Рыба, участвующая в фотосессии, не вылавливается специально, а отбирается из тех, что уже готова для приготовления, а затем отдаётся в специальные заведения для употребления в пищу.

Проект начал осуществляться в 2009 году, и вот 18 лучших фотографий за всё время.


Джуди Денч и лобстер

×

Мелани Лоран и осьминог


Имельда Стонтон и короткохвостый скат


Изабелла Феррари и маленькие осьминожки


Хелена Бонем Картер и большеглазый тунец

Экологическую катастрофу, сравнимую с изменением климата, можно предотвратить, считают основатели движения, но только совместными усилиями всего мирового сообщества.


Тревор Лэйд и тихоокеанский парусник


Джиллиан Андерсон

Видимо, мы не всё знаем о «Секретных материалах»…


Асли Байрам и лисья акула


Шон Пенн и махи-махи


Стивен Вебстер и барракуда

Стивен Вебстер — британский дизайнер ювелирных изделий, владелец одноимённого бренда.


Мелани Лоран и краб

Компания не просто привлекает внимание к проблеме, но также продвигает реформы по сохранению морской жизни. Например, её основатели считают, что следует уменьшить потребление трески, заменив её килькой и сельдью.


Вольф Калер и морской волк


Николас Бро и балтийская треска

Эмили Бичем и красный гурнард

Эмили Бичем — английская актриса, сыгравшая главную роль в популярном сериале «1899» (2022).


Жан-Марк Барр c акулой


Фиона Шоу

Фиона Шоу — ирландская актриса, известная по роли Петуньи Дурсль в серии фильмов о Гарри Поттере.


Эмма Томпсон и Грег Уайз с чёрными рыбами-саблями


Хью Бонневиль с норвежской красной рыбой

Источник:

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Метки: fishlove   в защиту природы   животные   знаменитости   красота   морские обитатели   фото   
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16  комментариев
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3k
Наталья Час назад
изврат какой-то. умертвили животных в защиту природы, а потом голые обнимались с трупами
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624
Миха 41 секунду назад
фигня какая-то ...
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4k
Феликс Дзержинский 7 минут назад
На}{уя я это посмотрел?
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−4
Цъющйчёжшь 9 минут назад
Вроде все съедобно и вкусно, только акула под вопросом. Зачем эти люди в голом виде играются с едой?
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6k
hhwost 13 минут назад
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33k
Slonyash 13 минут назад
Херня какая то, извините за выражение...
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11k
Том Сойер 16 минут назад
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12k
Владимир 21 минуту назад
Зеленского с карасём на х@ю надо, сразу обратят внимание
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9k
sedoisever 42 минуты назад
Интересно, они считают, что если если трусы не снять, то проблема не такая значимая?
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1k
Мария Коненкова 43 минуты назад
Где картинка "жечь огнемётом"? Большего извращения представить трудно. Бабки и дедки с дохлыми рыбами. И это сессия в поддержку морских обителей? Надеюсь, их на рыбном рынке купили, а не специально выловили и умертвили? Ладно, допустим, "ни одно животное не пострадало". Но выбор моделей?? Почему бабки с дедками? И главное, что меня всегда интересует: почему для фотосессий в поддержку кого бы то ни было обязательно нужно сниматься именно голыми? Что, в одежде недостаточно "поддерживающе" получается?
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82k
Доктор Джонс 44 минуты назад
Апофеоз идиотизма: фотосессия с мёртвыми обитателями океана в защиту природы...
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27k
Matrosskin 45 минут назад
Тема защиты морских гадов нераскры... А хотя, посмотрел эти фото - ну оно и к лучшему, что не раскрыто
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76k
Viktor 48 минут назад
А они с живыми обитателями морей и акиянов фоткались!?
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13k
кира Час назад
Фу, мерзко...
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6k
Трям Час назад
Ибать! .нахуй меня вообще родили... Я к такому был не готов.
Желаю автору и копипастеру - рак всей родни!
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