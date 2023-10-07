18 знаменитостей со всего мира снялись в обнажённой фотосессии с морскими обитателями в защиту природы

Портреты, на которых изображены обнажённые знаменитости со всего мира (актёры, предприниматели, дизайнеры и т.д.), привлекают внимание общественности к этой проблеме.

Рыба, участвующая в фотосессии, не вылавливается специально, а отбирается из тех, что уже готова для приготовления, а затем отдаётся в специальные заведения для употребления в пищу.

Проект начал осуществляться в 2009 году, и вот 18 лучших фотографий за всё время.

Джуди Денч и лобстер