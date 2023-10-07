18 знаменитостей со всего мира снялись в обнажённой фотосессии с морскими обитателями в защиту природы

Fishlove — проект, создающий яркие фотографии, в основе которых лежит глобальное движение по защите водоёмов от разрушительных последствий незаконного рыболовства и загрязнения природы.
Портреты, на которых изображены обнажённые знаменитости со всего мира (актёры, предприниматели, дизайнеры и т.д.), привлекают внимание общественности к этой проблеме.
Рыба, участвующая в фотосессии, не вылавливается специально, а отбирается из тех, что уже готова для приготовления, а затем отдаётся в специальные заведения для употребления в пищу.
Проект начал осуществляться в 2009 году, и вот 18 лучших фотографий за всё время.
Джуди Денч и лобстер
Мелани Лоран и осьминог
Имельда Стонтон и короткохвостый скат
Изабелла Феррари и маленькие осьминожки
Хелена Бонем Картер и большеглазый тунец
Экологическую катастрофу, сравнимую с изменением климата, можно предотвратить, считают основатели движения, но только совместными усилиями всего мирового сообщества.
Тревор Лэйд и тихоокеанский парусник
Джиллиан Андерсон
Видимо, мы не всё знаем о «Секретных материалах»…
Асли Байрам и лисья акула
Шон Пенн и махи-махи
Стивен Вебстер и барракуда
Стивен Вебстер — британский дизайнер ювелирных изделий, владелец одноимённого бренда.
Мелани Лоран и краб
Компания не просто привлекает внимание к проблеме, но также продвигает реформы по сохранению морской жизни. Например, её основатели считают, что следует уменьшить потребление трески, заменив её килькой и сельдью.
Вольф Калер и морской волк
Николас Бро и балтийская треска
Эмили Бичем и красный гурнард
Эмили Бичем — английская актриса, сыгравшая главную роль в популярном сериале «1899» (2022).
Жан-Марк Барр c акулой
Фиона Шоу
Фиона Шоу — ирландская актриса, известная по роли Петуньи Дурсль в серии фильмов о Гарри Поттере.
Эмма Томпсон и Грег Уайз с чёрными рыбами-саблями
Хью Бонневиль с норвежской красной рыбой
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Желаю автору и копипастеру - рак всей родни!