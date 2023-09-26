15 сравнений, демонстрирующих невероятные перевоплощения яиц различных насекомых во взрослых особей

Насекомые — потрясающие создания, которые нередко с нами соседствуют. Их жизненный цикл — это удивительная магия перевоплощения из яйца во взрослую особь. Этот процесс называется метаморфозом и является одним из самых зрелищных явлений в природе.
У каждой группы насекомых метаморфоз происходит по-разному и включает различные стадии развития.
Любители природы решили показать, как выглядят взрослые насекомые по сравнению с яйцами, из которых они появляются. Они настолько крошечные, что поначалу даже и не верится, что продемонстрированные ниже трансформации реальны.
Из крошки в гигантскую улитку
Голубая бабочка Морфо Пелеида
Это одна из самых красивых в мире бабочек. Её главная отличительная особенность — переливающиеся крылья.
Mecynorhina torquata из семейства бронзовок
Бронированный кустарниковый сверчок
Тропический палочник
Паук-скакун
Пауки-скакуны — настоящие обаяшки. Они пушисты и практически безобидны.
Бабочка Парусник поликсена
Загадочный богомол
Палочник
Жук-геркулес
Не смотрите на грозный вид этого парня. Он абсолютно безобиден. Массивный рог ему нужен только для сражения с соперниками.
Жук-голиаф
Вы знали, что голиафы являются самыми тяжёлыми жуками в мире? Их вес может достигать 47 граммов.
Листотел
Разнокрылый гетероптерикс
Просто удивительно, как из такого крошечного яйца может со временем вырасти насекомое, которое едва помещается на ладони.
Бабочка Калиго
Павлиноглазка
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