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15 сравнений, демонстрирующих невероятные перевоплощения яиц различных насекомых во взрослых особей

15 сравнений, демонстрирующих невероятные перевоплощения яиц различных насекомых во взрослых особей

Автор:
26 сентября 2023 09:07
Сообщество : Животные
Метки: животные   красота   насекомые   природа   удивительно   фото   яйца   
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Насекомые — потрясающие создания, которые нередко с нами соседствуют. Их жизненный цикл — это удивительная магия перевоплощения из яйца во взрослую особь. Этот процесс называется метаморфозом и является одним из самых зрелищных явлений в природе.

У каждой группы насекомых метаморфоз происходит по-разному и включает различные стадии развития.


Любители природы решили показать, как выглядят взрослые насекомые по сравнению с яйцами, из которых они появляются. Они настолько крошечные, что поначалу даже и не верится, что продемонстрированные ниже трансформации реальны.


Из крошки в гигантскую улитку

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Голубая бабочка Морфо Пелеида

Это одна из самых красивых в мире бабочек. Её главная отличительная особенность — переливающиеся крылья.


Mecynorhina torquata из семейства бронзовок


Бронированный кустарниковый сверчок


Тропический палочник


Паук-скакун

Пауки-скакуны — настоящие обаяшки. Они пушисты и практически безобидны.


Бабочка Парусник поликсена


Загадочный богомол


Палочник


Жук-геркулес

Не смотрите на грозный вид этого парня. Он абсолютно безобиден. Массивный рог ему нужен только для сражения с соперниками.


Жук-голиаф

Вы знали, что голиафы являются самыми тяжёлыми жуками в мире? Их вес может достигать 47 граммов.


Листотел

Разнокрылый гетероптерикс

Просто удивительно, как из такого крошечного яйца может со временем вырасти насекомое, которое едва помещается на ладони.


Бабочка Калиго

Павлиноглазка

Источник:

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Метки: животные   красота   насекомые   природа   удивительно   фото   яйца   
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Оксид Бетона 45 минут назад
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