12 раз, когда природа создала чудовищные вещи

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Иногда природа становится пугающим местом.
Обычно в природе мы находим утешение и успокоение: прогулки в лесу, морские закаты, поход в горы. Но иногда во всех этих умиротворяющих местах нас подстерегают угрозы. В природе действительно полно монстров, и они всегда были и будут вдохновением для режиссеров всяческих триллеров: например, «Птицы» Альфреда Хичкока или «Челюсти» Стивена Спилберга. Конечно, в фильмах всегда все преувеличено. Однако в реальности мало приятного во встречах с монстрами, которые создала матушка-природа.
Паук, забравшийся в дверной глазок
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Кто-то стал невольным свидетелем жуткого сражения
Одно из самых жутких существ, выловленных в море
Артишок отрастил зубы
Когда оставил свой мопед на пару часов возле рисового поля
Паутина, покрытая сажей
Картофель, давший корни через пакет
На пикник к австралийцам заглянул гость
Плюшевый мишка, на котором выросли грибы
От этого пня мурашки по коже
Растение, которое похоже на гигантского паука, готовящегося к нападению
Еще один глубоководный монстр
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Из-за своего страха называть какую-то тварь чудовищем?)