12 раз, когда природа создала чудовищные вещи

Обычно в природе мы находим утешение и успокоение: прогулки в лесу, морские закаты, поход в горы. Но иногда во всех этих умиротворяющих местах нас подстерегают угрозы. В природе действительно полно монстров, и они всегда были и будут вдохновением для режиссеров всяческих триллеров: например, «Птицы» Альфреда Хичкока или «Челюсти» Стивена Спилберга. Конечно, в фильмах всегда все преувеличено. Однако в реальности мало приятного во встречах с монстрами, которые создала матушка-природа.

Паук, забравшийся в дверной глазок