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12 раз, когда природа создала чудовищные вещи

12 раз, когда природа создала чудовищные вещи

Автор:
05 сентября 2023 11:47
Сообщество : ФотоМир
Метки: животные   кошмар   красота   природа   удивительно   фото   чудовище   
1938
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Иногда природа становится пугающим местом.

Обычно в природе мы находим утешение и успокоение: прогулки в лесу, морские закаты, поход в горы. Но иногда во всех этих умиротворяющих местах нас подстерегают угрозы. В природе действительно полно монстров, и они всегда были и будут вдохновением для режиссеров всяческих триллеров: например, «Птицы» Альфреда Хичкока или «Челюсти» Стивена Спилберга. Конечно, в фильмах всегда все преувеличено. Однако в реальности мало приятного во встречах с монстрами, которые создала матушка-природа.


Паук, забравшийся в дверной глазок

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Кто-то стал невольным свидетелем жуткого сражения

Одно из самых жутких существ, выловленных в море

Артишок отрастил зубы

Когда оставил свой мопед на пару часов возле рисового поля

Паутина, покрытая сажей

Картофель, давший корни через пакет

На пикник к австралийцам заглянул гость

Плюшевый мишка, на котором выросли грибы

От этого пня мурашки по коже

Растение, которое похоже на гигантского паука, готовящегося к нападению

Еще один глубоководный монстр

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Метки: животные   кошмар   красота   природа   удивительно   фото   чудовище   
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5  комментариев
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Б.Касторский 2 часа назад
А что страшного в зубатке? Очень вкусная рыба. Последнее фото не знаю что такое, но рыба же! На черта похожа, только глаза какие-то большие.
Из-за своего страха называть какую-то тварь чудовищем?)
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671
partners74 36 минут назад
сомнительный пикник однако

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Olxi

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