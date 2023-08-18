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Красота — страшная сила: 10 известных спортсменок показали, как они выглядят в платьях

Красота — страшная сила: 10 известных спортсменок показали, как они выглядят в платьях

Автор:
18 августа 2023 11:00
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Спорт   женственность   знаменитости   красота   платья   сила   фото   
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Мы привыкли видеть их на футбольном поле, на льду, со штангой или ракеткой в руках. Но как эти знаменитые девушки-спортсменки выглядят в изящных платьях?

В своих социальных сетях дамы делятся фотографиями их рабочих будней, а также с отдыха и вечеринок. Заметно, что они умеют разделять спорт и личную жизнь, включая материнство, и остаются девушками, несмотря на мускулистость и привычный образ сильных женщин. Мы собрали самые неожиданные преображения!


Брук Энс (кроссфит)

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Серена Уильямс (теннис)

Американская теннисистка занимает второе место среди самых высокооплачиваемых спортсменок.


Ён Ву Джи (культуризм)


Джейд Каргилл (рестлинг)


Кэндис Паркер (баскетбол)

Кэндис — олимпийская чемпионка 2008 и 2012 годов.


Рея Рипли (рестлинг)


Меган Рапино (футбол)


Симона Байлиз (спортивная гимнастика)

Американская спортсменка — одна из самых высокооплачиваемых по версии Forbes.


Анна Пругова (хоккей)

Юлия Винс (пауэрлифтинг)

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Метки: Спорт   женственность   знаменитости   красота   платья   сила   фото   
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6  комментариев
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Едондер пуп 2 часа назад
Не задалось с преображениями: платья диссонируют с горой мышц. Только хоккейная вратарша (звучит)) более-менее преобразилась.
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Крайняя плоть Суслова 8 минут назад
Зинаида Тракторенко
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523
Vergüenza Ajena Полчаса назад
Некоторые и в платьях страшные.
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673
Куруш Час назад
Зачем такие такие платья у Серены и Симоны? Яйца же видно будет
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29k
Ваня 2 часа назад
симона бейлис эта та, которой запретили ввоз наркоты, ибо она не устойчива психически?..
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alertol 2 часа назад
- У вас в деревне изнасилования бывают?
- Да поэтому мужики дома сидят.
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