Красота — страшная сила: 10 известных спортсменок показали, как они выглядят в платьях

Мы привыкли видеть их на футбольном поле, на льду, со штангой или ракеткой в руках. Но как эти знаменитые девушки-спортсменки выглядят в изящных платьях?
В своих социальных сетях дамы делятся фотографиями их рабочих будней, а также с отдыха и вечеринок. Заметно, что они умеют разделять спорт и личную жизнь, включая материнство, и остаются девушками, несмотря на мускулистость и привычный образ сильных женщин. Мы собрали самые неожиданные преображения!
Брук Энс (кроссфит)
Серена Уильямс (теннис)
Американская теннисистка занимает второе место среди самых высокооплачиваемых спортсменок.
Ён Ву Джи (культуризм)
Джейд Каргилл (рестлинг)
Кэндис Паркер (баскетбол)
Кэндис — олимпийская чемпионка 2008 и 2012 годов.
Рея Рипли (рестлинг)
Меган Рапино (футбол)
Симона Байлиз (спортивная гимнастика)
Американская спортсменка — одна из самых высокооплачиваемых по версии Forbes.
Анна Пругова (хоккей)
Юлия Винс (пауэрлифтинг)
Источник:
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