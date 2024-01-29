Аналитики подсчитали, что для покупки однокомнатной квартиры в России нужно отложить минимум 70 зарплат

На этом эксперты не остановились и сделали рейтинг доступности недвижимости по городам РФ.

Самые дорогие квартиры в Москве - тут ничего нового. Чтобы купить в столице клетушечку с душем и унитазом, придётся работать больше 14 лет и отложить 164 зарплаты. Да и цена квартир в Москве почти в два раза больше, чем в других городах.

Потом идёт Казань: тут за недвижимость надо будет вкалывать больше 10 лет и пустить на покупку 126 кровных зарплат.

В Питере цены почти не отличаются от казанских. Если не досталось квартиры от бабушки, о пыхтеть за недвижимость придётся долгие годы.

Ну а самые доступные квартиры оказались в Челябинске - всего за 73 зарплаты. Понятно, что рейтинга не брали Воркуту или Карабаш - только крупные города с неплохой инфраструктурой и жильём, на которое есть покупатели.