Аналитики подсчитали, что для покупки однокомнатной квартиры в России нужно отложить минимум 70 зарплат

Без расходов на еду, проезд и всё остальное. И так несколько лет подряд.
Чтобы купить квартиру в России, придётся работать как минимум 5 лет и надо будет отложить 70 зарплат. Это чтобы приобрести однушку, площадью от 30 до 40 квадратных метров.
Эксперты долго кряхтели с расчётами и решили взять для анализа медианную зарплату и такую же стоимость жилплощади. Они вывели ЗП в 50 тысяч рублей и однушку за 4,3 миллиона. Чтобы купить такую «радость» в панельном доме, понадобится около 7 лет работы и 86 зарплат.
На этом эксперты не остановились и сделали рейтинг доступности недвижимости по городам РФ.
Самые дорогие квартиры в Москве - тут ничего нового. Чтобы купить в столице клетушечку с душем и унитазом, придётся работать больше 14 лет и отложить 164 зарплаты. Да и цена квартир в Москве почти в два раза больше, чем в других городах.
Потом идёт Казань: тут за недвижимость надо будет вкалывать больше 10 лет и пустить на покупку 126 кровных зарплат.
В Питере цены почти не отличаются от казанских. Если не досталось квартиры от бабушки, о пыхтеть за недвижимость придётся долгие годы.
Ну а самые доступные квартиры оказались в Челябинске - всего за 73 зарплаты. Понятно, что рейтинга не брали Воркуту или Карабаш - только крупные города с неплохой инфраструктурой и жильём, на которое есть покупатели.
Понятно, что это «сферический конь в вакууме» - цифры просто чтобы оценить масштаб вложений в покупку. Большинству доступна только ипотека: там к стоимости квартиры надо добавить проценты по кредиту и всё станет ещё веселей.
Источник:
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Есть Росстат,
А есть Аналитики.
Продать ипотечную квартиру не в убыток - без шансов!