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Аналитики подсчитали, что для покупки однокомнатной квартиры в России нужно отложить минимум 70 зарплат

Аналитики подсчитали, что для покупки однокомнатной квартиры в России нужно отложить минимум 70 зарплат

Автор:
29 января 2024 16:43
Сообщество : Жить в России
Метки: Стоимость   квартира   однушка   покупка   рейтинг   цена   
1126
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Без расходов на еду, проезд и всё остальное. И так несколько лет подряд.

Чтобы купить квартиру в России, придётся работать как минимум 5 лет и надо будет отложить 70 зарплат. Это чтобы приобрести однушку, площадью от 30 до 40 квадратных метров.

Эксперты долго кряхтели с расчётами и решили взять для анализа медианную зарплату и такую же  стоимость жилплощади. Они вывели ЗП в 50 тысяч рублей и однушку за 4,3 миллиона. Чтобы купить такую «радость» в панельном доме, понадобится около 7 лет работы и 86 зарплат.

На этом эксперты не остановились и сделали рейтинг доступности недвижимости по городам РФ.

Самые дорогие квартиры в Москве - тут ничего нового. Чтобы купить в столице клетушечку с душем и унитазом, придётся работать больше 14 лет и отложить 164 зарплаты. Да и цена квартир в Москве почти в два раза больше, чем в других городах.

Потом идёт Казань: тут за недвижимость надо будет вкалывать больше 10 лет и пустить на покупку 126 кровных зарплат.

В Питере цены почти не отличаются от казанских. Если не досталось квартиры от бабушки, о пыхтеть за недвижимость придётся долгие годы.

Ну а самые доступные квартиры оказались в Челябинске - всего за 73 зарплаты. Понятно, что рейтинга не брали Воркуту или Карабаш - только крупные города с неплохой инфраструктурой и жильём, на которое есть покупатели.

Понятно, что это «сферический конь в вакууме» - цифры просто чтобы оценить масштаб вложений в покупку. Большинству доступна только ипотека: там к стоимости квартиры надо добавить проценты по кредиту и всё станет ещё веселей.

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Метки: Стоимость   квартира   однушка   покупка   рейтинг   цена   
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19  комментариев
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59k
dima423 Час назад
А в Москве московские зарплаты учитывали или челябинские?)) ЗП то тоже разные по регионам...
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10k
soar 47 секунд назад
До того, как взлетели цены на металл и стройматериалы, критерием возможности покупки жилья была его стоимость в 60 зарплат. С учетом ипотек и прочих радостей. За 70 и уж тем более за 100 зарплат квартиру покупать никто не будет, все перейдут на съем жилья. А это потянет за собой схлопывание строительной отрасли. И вряд ли отрасль останется на плаву даже за счет восстановления городов на новых территориях. Во-первых, возить стройматериалы через пол страны довольно дорого, во-вторых, за это все равно придется кому-то платить, и платежи эти будут переложены с плеч бесквартирных граждан на плечи государства, т.е. бюджет.
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4k
Walther 13 минут назад
Да ваще фигня! Вот, прям, завтра кофею с утра попью и начну откладывать!
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10k
insaider 49 минут назад
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7k
_zmeeed Час назад
Есть Метеорологи,
Есть Росстат,
А есть Аналитики.
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35k
Fat Lynx Час назад
С введением всяческих уловок типа льготных / семейных / сельских ипотек, малых первоначальных взносов и пр. ипотека стала просто золотой... люди переплачивают три, четыре, пять стоимостей квартир, при этом сама стоимость "от застройщика" выросла в два, а то и три раза.
Продать ипотечную квартиру не в убыток - без шансов!
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August

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