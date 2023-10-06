Спортивные красотки! Кто здесь бабушка, а кто внучка?

Лесли Максвелл, культуристка из Мельбурна, Австралия, любит посещать спортзал вместе со своей дочерью Ванессой Кристофи и внучкой Тией Кристофи. Все они носят один размер одежды, так что часто делятся друг с другом нарядами. Окружающие не верят Лесли, когда та озвучивает свой возраст.
65-летняя Лесли говорит, что фитнес - секрет ее молодости.
"Люди в шоке, когда узнают, что у меня есть внуки. Видимо, непривычно видеть бабушку в тренажерном зале за подтягиваниями и отжиманиями, - рассказывает Максвелл. - Однако я рекомендую заниматься силовыми тренировками женщинам любого возраста, так как они приносят много пользы для здоровья".
Лесли работает фитнес-тренером и рекомендует своим клиентам поднимать тяжести: "Это укрепляет наши кости и помогает привести тело в тонус за счет увеличения мышечной массы. Я бы хотела, чтобы больше женщин всех возрастов поднимали тяжести".
"Обычно у меня четыре силовые тренировки в неделю, а поскольку я тренер и нахожусь в тренажерном зале большую часть дня, можно сказать, что я ежедневно делаю упражнения, поскольку часто ношу тяжести или "страхую" своих клиентов", - добавила она.
Когда Лесли приходит в зал со своей семьей, люди не могут поверить, что у них такая большая разница в возрасте.
"Люди всегда удивляются, узнав, что на самом деле мы - три поколения одной семьи. Хотя мы всегда прекрасно проводим время вместе: общаемся, смеемся, тренируемся. Я очень счастлива, что у меня такая прекрасная семья", - признается бабушка.
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"Мне повезло, что я могу делиться одеждой со своей дочерью и внучкой. Когда мы проводим совместные съемки, большую часть одежды берем из гардероба Тии. Ей нравится делать укладку и подбирать цветовую гамму", - добавила она.
Тиа владеет маркетинговым агентством и ведет активный образ жизни, посещая тренажерный зал и занимаясь чирлидингом. Многие думают, что Лесли ее мать.
"Они очень удивляются, когда я поправляю их и говорю, что это моя бабушка", - говорит Тиа.
"Я снимаю, как мы с бабушкой тренируемся, и наши видео пользуются популярностью. Она старше меня на 43 года, и мы обе в похожей одежде поднимаем тяжести и следуем одной и той же программе тренировок", - сказала внучка.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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это похоже у них семейное.