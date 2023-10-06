Спортивные красотки! Кто здесь бабушка, а кто внучка?

Когда Лесли приходит в зал со своей семьей, люди не могут поверить, что у них такая большая разница в возрасте.

"Люди всегда удивляются, узнав, что на самом деле мы - три поколения одной семьи. Хотя мы всегда прекрасно проводим время вместе: общаемся, смеемся, тренируемся. Я очень счастлива, что у меня такая прекрасная семья", - признается бабушка.