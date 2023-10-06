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Спортивные красотки! Кто здесь бабушка, а кто внучка?

Спортивные красотки! Кто здесь бабушка, а кто внучка?

Автор:
06 октября 2023 13:55
Сообщество : Спорт
Метки: Австралия   Спорт   женщина   молодость   семья   тренер   
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Лесли Максвелл, культуристка из Мельбурна, Австралия, любит посещать спортзал вместе со своей дочерью Ванессой Кристофи и внучкой Тией Кристофи. Все они носят один размер одежды, так что часто делятся друг с другом нарядами. Окружающие не верят Лесли, когда та озвучивает свой возраст.

65-летняя Лесли говорит, что фитнес - секрет ее молодости.

"Люди в шоке, когда узнают, что у меня есть внуки. Видимо, непривычно видеть бабушку в тренажерном зале за подтягиваниями и отжиманиями, - рассказывает Максвелл. - Однако я рекомендую заниматься силовыми тренировками женщинам любого возраста, так как они приносят много пользы для здоровья".

Лесли работает фитнес-тренером и рекомендует своим клиентам поднимать тяжести: "Это укрепляет наши кости и помогает привести тело в тонус за счет увеличения мышечной массы. Я бы хотела, чтобы больше женщин всех возрастов поднимали тяжести".

"Обычно у меня четыре силовые тренировки в неделю, а поскольку я тренер и нахожусь в тренажерном зале большую часть дня, можно сказать, что я ежедневно делаю упражнения, поскольку часто ношу тяжести или "страхую" своих клиентов", - добавила она.

Когда Лесли приходит в зал со своей семьей, люди не могут поверить, что у них такая большая разница в возрасте.

"Люди всегда удивляются, узнав, что на самом деле мы - три поколения одной семьи. Хотя мы всегда прекрасно проводим время вместе: общаемся, смеемся, тренируемся. Я очень счастлива, что у меня такая прекрасная семья", - признается бабушка.

"Мне повезло, что я могу делиться одеждой со своей дочерью и внучкой. Когда мы проводим совместные съемки, большую часть одежды берем из гардероба Тии. Ей нравится делать укладку и подбирать цветовую гамму", - добавила она.

Тиа владеет маркетинговым агентством и ведет активный образ жизни, посещая тренажерный зал и занимаясь чирлидингом. Многие думают, что Лесли ее мать.

"Они очень удивляются, когда я поправляю их и говорю, что это моя бабушка", - говорит Тиа.

"Я снимаю, как мы с бабушкой тренируемся, и наши видео пользуются популярностью. Она старше меня на 43 года, и мы обе в похожей одежде поднимаем тяжести и следуем одной и той же программе тренировок", - сказала внучка.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Австралия   Спорт   женщина   молодость   семья   тренер   
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8  комментариев
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1k
Александр Час назад
ну чо почитал я ваши комменты. сделайте лучше если сможете
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9k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> 14 минут назад
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1k
Илья 48 минут назад
Понятно где дедушка и папа этим мдам , они пашут как каторжные что бы обеспечить это всё . Сколько надо времени уделять в день на тренировки ? И сколько надо денег на препараты, питание и пластических хирургов ?
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Teodor Час назад
Силиконовые лица у вех троих одинаковые, а вот живот бабуле лучше бы не светить...
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Lexx Час назад
Кожа дряблая.
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