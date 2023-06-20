Как брутальный австралийский эндемик против своей воли стал профессиональным спортсменом

Но кто обвинит сумчатое в сознательном кусании, лягании, ударах ниже пояса и попытке выдавливания глаз, пусть готовится ловить камни. Ведь это просто обычное поведение животного. В живой природе вожаки так дерутся с конкурентами за стаю. Проиграл – всё потерял.

Парочка строила грандиозные планы по покорению США. Но им не суждено было сбыться: на пике карьеры Джек заболел и умер. Лендерманн натаскал ещё парочку собратьев покойного напарника и всё же побывал в Штатах. Заложив фундамент популярного шоу, которое потом докатилось и до Европы.