Как брутальный австралийский эндемик против своей воли стал профессиональным спортсменом

Приди сейчас подобная идея кому-то в голову, зоозащитники, конечно, не разорвут его на лоскутки. Но по судам затаскают. А чуть больше ста лет тому назад бои людей с кенгуру были вполне себе обычным и очень популярным видом развлечений.
Конечно, полноценным поединком сражение человека и сумчатого назвать нельзя. Но коварные двуногие, жаждущие зрелищ, сыграли на природных опциях животного.
Когда, кому и где впервые взбрела в голову эта идея – неизвестно. Возможно, дело и было в самой Австралии, где много диких кенгуру. Но одно из первых упоминаний о бое между животным и человеком, датированное 1890 годом, относится к Филадельфии. Шуточные сражения проходили между безвестным обитателем зоопарка и его служителями.
А уже годом позднее в самой Австралии взошла настоящая звезда – Боевой Джек. Сначала брутальный зверь боксировал с дрессировщиком профессором Лендерманном. Парочка дважды в неделю устраивала показательные бои в Мельбурне, на каждом из которых был аншлаг. А потом отправилась в тур по стране.
Судя по сохранившимся записям, Джек получал своеобразное удовольствие от действа. Не смущался и с радостью позировал на ринге. Серьёзного вреда противники друг другу не причиняли. Весь цимес заключался в действе, ведь животное мастерски имитировало боксёрские приёмы, а порой даже прибегало к запрещённым.
Но кто обвинит сумчатое в сознательном кусании, лягании, ударах ниже пояса и попытке выдавливания глаз, пусть готовится ловить камни. Ведь это просто обычное поведение животного. В живой природе вожаки так дерутся с конкурентами за стаю. Проиграл – всё потерял.
Парочка строила грандиозные планы по покорению США. Но им не суждено было сбыться: на пике карьеры Джек заболел и умер. Лендерманн натаскал ещё парочку собратьев покойного напарника и всё же побывал в Штатах. Заложив фундамент популярного шоу, которое потом докатилось и до Европы.
Публика несколько пресытилась и хотела классической реалистичной техники боя. Но это было уже за пределами возможностей и профессора, и его подопечных. И популярность поединков стала сходить на нет.
Полноценной индустрии развлечений на этом не построить: всё же возможности животного ограничены. Но образ кенгуру-спортсмена потихоньку эксплуатировался и фигурировал на экране.
Источник:
Вишенкой на торте стала комедия 1978 года «Матильда». Правда, роль кенгуру там исполнял актёр, но фильм довольно точно отразил саму идею боксирующего животного, мечтающего о чемпионском титуле.
К началу XX века интерес к шоу почти сошёл на нет. Но кенгуру впоследствии стал одним из символов олимпийской сборной Австралии. Почему нет, ведь как спортсмен он этичный, корректный и вполне себе адекватный. Словом, у такого боксёра есть чему поучиться в и бою, и в жизни.
Источник:
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Турист случайно снял удар молнии в вершину горы
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет