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68-летняя женщина совершила около 500 полетов на параплане вместе со своими собаками

68-летняя женщина совершила около 500 полетов на параплане вместе со своими собаками

Автор:
19 сентября 2023 13:47
Сообщество : Путешествия
Метки: Спорт   горы   женщина   параплан   парапланеризм   собака   
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У 68-летней Коринн Денен из Швейцарии есть две главные страсти в жизни - полеты на параплане и ее собаки Фиби и Мегабайт. За 15 лет бабушка четверых внуков осуществила более 500 воздушных приключений со своими четвероногими друзьями.


"Я начинала с небольших склонов вместе с Мегабайтом, впервые мы пролетели всего метр, - рассказывает Коринн. - Затем мы поднимались с ней все выше и выше. В конце концов, мы стали совершать полеты с высоты около 900 метров. Когда люди узнают, что я летаю с собакой, их реакция сводится к тому, что это нечестно по отношению к животному. Я хочу пояснить, что моей собаке нравится летать со мной".

Жительница Швейцарии впервые занялась дельтапланеризмом в 1981 году. Но из-за сложности этого вида спорта она переключилась на параплан, и сейчас за ее плечами более 1300 полетов.

Авантюристка даже совершила перелет из Франции в Марокко на микролайте - дельтаплане с бензиновым двигателем.

Когда Мегабайт стала слишком стара для полетов, женщина взяла в путешествие своего боксера Фиби.

"Когда я впервые взяла Фиби в полет, ей было шесть месяцев. Собака была пристегнута ко мне спереди, она запаниковала и попыталась взобраться на меня. Но вскоре поняла, что с ней все в порядке и она не падает, - делится Денен. - И теперь, в ее полет под номером 230, она уже не боится".


Сейчас мама троих детей на пенсии, поэтому большую часть времени она посвящает полетам, альпинизму, лыжному спорту.

На сегодняшний день Коринн покорила 200 горных вершин и преодолела в общей сложности около 205 000 метров по вертикали.

По ее словам, парапланеристы редко берут с собой в полет крупных собак, а ее боксер весит 30 кг. Поэтому стоит ли удивляться, что Фиби еще и занимается альпинизмом?


"Каждый раз, когда Фиби видит, что я готовлю снаряжение, она встает у двери и не пускает меня без нее", - говорит спортсменка.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Спорт   горы   женщина   параплан   парапланеризм   собака   
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5  комментариев
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BAMBRA 18 минут назад
Собака то как рада, прям сияет вся. Правда седая почему-то.
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Лютый вам Бетховен 53 минуты назад
Крепкая бабуля.
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714
Шурман 2 часа назад
Похожа на жену Лужкова :)
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67
ruslan d 2 часа назад
Зоозащитники, вам слово
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