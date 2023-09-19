68-летняя женщина совершила около 500 полетов на параплане вместе со своими собаками

"Я начинала с небольших склонов вместе с Мегабайтом, впервые мы пролетели всего метр, - рассказывает Коринн. - Затем мы поднимались с ней все выше и выше. В конце концов, мы стали совершать полеты с высоты около 900 метров. Когда люди узнают, что я летаю с собакой, их реакция сводится к тому, что это нечестно по отношению к животному. Я хочу пояснить, что моей собаке нравится летать со мной".

Жительница Швейцарии впервые занялась дельтапланеризмом в 1981 году. Но из-за сложности этого вида спорта она переключилась на параплан, и сейчас за ее плечами более 1300 полетов.