Медик из Британии в одиночку пересекла Антарктиду и установила мировой рекорд

Чанди покинула бухту Геркулес на шельфовом леднике Ронне 26 ноября и прибыла на Южный полюс в 2.24 утра по британскому времени в четверг. Надо сказать, что это уже не первый опыт девушки. В 2021 году она уже совершила аналогичный одиночный поход, немного не дотянув до рекорда. Поход оказался не самым лёгким: путешественница потеряла 20 килограммов веса и получила несколько незначительных травм. Из-за одной даже пришлось перенести операцию и долго восстанавливаться.