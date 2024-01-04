Медик из Британии в одиночку пересекла Антарктиду и установила мировой рекорд

Пока народ в большинстве своём доедал салаты и планировал выйти на улицу, чтобы не потерять навыки прямохождения, эта девушка не теряла зря времени.
Британка Харприт Чанди, как сообщает The Guardian, на лыжах пересекла в одиночку Антарктиду. Физиотерапевту, состоящему на службе в британской армии, пришлось взять для этого отпуск. Преодолеть расстояние в 1130 километров 34-летняя женщина смогла за 31 день и 13 часов.
О своих ощущениях от похода офицер рассказала следующее:
Я устала до изнеможения, но искренне рада, что предприняла этот шаг, и у меня всё получилось. Антарктида – удивительное место, быть в котором – абсолютная привилегия. Это не то место, которое может покорить любой человек, это место, к которому следует относиться с уважением и надеяться, что оно позволит вам безопасно для себя его пройти.
Она обошла предыдущую рекордсменку, канадку Каролину Коте, на полтора дня. На подтверждение нового рекорда может уйти несколько месяцев.
Чанди покинула бухту Геркулес на шельфовом леднике Ронне 26 ноября и прибыла на Южный полюс в 2.24 утра по британскому времени в четверг. Надо сказать, что это уже не первый опыт девушки. В 2021 году она уже совершила аналогичный одиночный поход, немного не дотянув до рекорда. Поход оказался не самым лёгким: путешественница потеряла 20 килограммов веса и получила несколько незначительных травм. Из-за одной даже пришлось перенести операцию и долго восстанавливаться.
В этот раз Чанди максимально сосредоточилась и завершила самую длинную одиночную полярную лыжную экспедицию без поддержки в один конец. Она шла на лыжах по 12-13 часов в сутки и везла за собой сани весом 75 килограммов, куда были загружены предметы первой необходимости для любой непредвиденной ситуации.
Британка рассказала, что ей приходилось тщательно рассчитывать свои силы и возможности. Внешние факторы – слепящее солнце, метель и температуру -30 °C она контролировать не могла. Но зато сумела правильно рассчитать время и силы, чтобы идти в оптимальном темпе – не слишком быстро и не слишком медленно и в итоге достичь поставленной цели.
Источник:
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афтар, чини балду..
И не пересекла Антарктиду, а дошла до полюса, от туда на самолёте.
Наверняка та же хрень, что полёты американцев на Луну.
Типа группы поддержки человек 20 и трёх вездеходов.
А вы верите в безгрешных победительниц теннисных турниров, братьев Уильямс, не потребляющих полезные таблетки?
Не пересекла Антарктиду, а дошла до Южного полюса.
Там её ждали, надо так понимать... "завершила лыжную экспедицию без поддержки в один конец."
Кто то ведь выключил секундомер, зафиксировал время. Британские учёные надо полагать.
В цифрах это почти 14 миллионов квадратных километров, что больше и Китая, и США, и Канады. Есть только один "герой", способный победить эту площадь – наша матушка Россия:
Разница между ними – "пустяковая", всего 3 млн км2. Так что Антарктическая пустыня вполне сопоставима с Россией.
Если же просто для хайпа или потешить собственное самолюбие (как "героиня" поста) – это просто дурь.