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Медик из Британии в одиночку пересекла Антарктиду и установила мировой рекорд

Медик из Британии в одиночку пересекла Антарктиду и установила мировой рекорд

Автор:
04 января 2024 12:00
Сообщество : Спорт
Метки: Антарктида   Спорт   Харприт Чанди   женщина   лыжи   поход   путешествие   рекорд   южный полюс   
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Пока народ в большинстве своём доедал салаты и планировал выйти на улицу, чтобы не потерять навыки прямохождения, эта девушка не теряла зря времени.

Британка Харприт Чанди, как сообщает The Guardian, на лыжах пересекла в одиночку Антарктиду. Физиотерапевту, состоящему на службе в британской армии, пришлось взять для этого отпуск.  Преодолеть расстояние в 1130 километров 34-летняя женщина смогла за 31 день и 13 часов.  

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О своих ощущениях от похода офицер рассказала следующее:

Я устала до изнеможения, но искренне рада, что предприняла этот шаг, и у меня всё получилось. Антарктида – удивительное место, быть в котором ­– абсолютная привилегия. Это не то место, которое может покорить любой человек, это место, к которому следует относиться с уважением и надеяться, что оно позволит вам безопасно для себя его пройти.

Она обошла предыдущую рекордсменку, канадку Каролину Коте, на полтора дня. На подтверждение нового рекорда может уйти несколько месяцев.

Чанди покинула бухту Геркулес на шельфовом леднике Ронне 26 ноября и прибыла на Южный полюс в 2.24 утра по британскому времени в четверг. Надо сказать, что это уже не первый опыт девушки. В 2021 году она уже совершила аналогичный одиночный поход, немного не дотянув до рекорда. Поход оказался не самым лёгким: путешественница потеряла 20 килограммов веса и получила несколько незначительных травм. Из-за одной даже пришлось перенести операцию и долго восстанавливаться.

В этот раз Чанди максимально сосредоточилась и завершила самую длинную одиночную полярную лыжную экспедицию без поддержки в один конец. Она шла на лыжах по 12-13 часов в сутки и везла за собой сани весом 75 килограммов, куда были загружены предметы первой необходимости для любой непредвиденной ситуации.

Британка рассказала, что ей приходилось тщательно рассчитывать свои силы и возможности. Внешние факторы – слепящее солнце, метель и температуру -30 °C она контролировать не могла. Но зато сумела правильно рассчитать время и силы, чтобы идти в оптимальном темпе – не слишком быстро и не слишком медленно и в итоге достичь поставленной цели.

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Метки: Антарктида   Спорт   Харприт Чанди   женщина   лыжи   поход   путешествие   рекорд   южный полюс   
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20  комментариев
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13k
ron Час назад
Меня всегда удивляют такие вещи. Да, это круто, мощно, презентабельно, но... зачем? Как медик она могла сделать много действительно полезного, а так... но молодец, конечно, да )
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2k
Александр Касаткин 9 минут назад
много вопросов. Во первых кто ее фоткал. скажете, что она ставила там типа треногу и прочее? ну посмотрите на следы. во вторых я не совсем понял, она пересекла антарктиду или все же дошла до центра? все таки это очень разные вещи.
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22k
BiZ 14 минут назад
покинула бухту 26 ноября и прибыла на полюс в 2.24 утра в четверг.
афтар, чини балду..
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1k
Gadova 18 минут назад
Смущает меня куртка незастёгнутая. Там тепло что ли?
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2k
Igor Grishaev 43 минуты назад
"Не верю!"©
Наверняка та же хрень, что полёты американцев на Луну.
Типа группы поддержки человек 20 и трёх вездеходов.
А вы верите в безгрешных победительниц теннисных турниров, братьев Уильямс, не потребляющих полезные таблетки?
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34k
Юрий 52 минуты назад
Больше на индуску похожа, чем на англичанку...

Не пересекла Антарктиду, а дошла до Южного полюса.
Там её ждали, надо так понимать... "завершила лыжную экспедицию без поддержки в один конец."
Кто то ведь выключил секундомер, зафиксировал время. Британские учёные надо полагать.

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17k
Элитный тигр 57 минут назад
Меня всегда удивляет, а кто их фотографирует, если они все делают В ОДИНОЧКУ???? Если с кем-то, то это уже ВДВОЕМ, и рекорд не засчитывается?
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4k
Бровеносец в потёмках Час назад
Сразу видно - чистокровная британка. Ну типичный же англосакс, не?
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2k
Егор Час назад
В центре Антарктиды вот такая вот хрень размером с Россию. И как она там проехала? Объехала?
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111
Lopasin Егор 48 минут назад
Ты в курсе что общая площадь Антарктиды меньше площади России? Кроме того эти долины сравнительно небольшие и находятся не в центре, а ближе к побережью. Ты хоть немного включай мозги, когда дичь из интернетов постишь. А то получается «не выиграл, а проиграл; не в карты, а в домино»
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1M
Великий Немой Час назад
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17k
a_komolow Час назад
Один вечный вопрос " На хрена это надо ? "
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5k
Lexx 2 часа назад
В ихней Британии, с горячей водой проблемы даже в армии. Вот она и решила: "А чего за зря сопли морозить, фиганука я, через всю Антарктиду, глядишь прославлюсь, может начальство зарплату повысит." Мёрзнуть тоже надо с пользой. А так хоть пингвинов на вольной природе повидала, морских леопардов всяких.
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34k
Teodor 2 часа назад
Во даёт... Это вам не на Эверест с шерпами карабкаться.
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