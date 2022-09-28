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Британка изнасиловала парня с сайта знакомств - а тот подал на неё в суд

Британка изнасиловала парня с сайта знакомств - а тот подал на неё в суд

Автор:
28 сентября 2022 21:54
Сообщество : Истории
Метки: Великобритания   Девушка   девушки   истории   история   люди   странные люди   суд   фото   
1427
5
Суд в Уэльсе разбирает дело 30-летней британки, которая изнасиловала почти незнакомого парня. Они познакомились в приложении, и она просто позвала его выпить к себе домой - вот так невинно всё начиналось.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Великобритания   Девушка   девушки   истории   история   люди   странные люди   суд   фото   
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24  комментария
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1k
Веселый Пук Час назад
Ну хоть не съела и то хорошо.
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7k
serega57_ 3 минуты назад
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Михалыч 6 минут назад
шутки шутками, но у меня был такой случай в конце 90-х! но после этого даже мысли не было сообщать куда либо, принял душ, и с улыбкой на работу.
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58k
Timofey 10 минут назад
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32k
ACU900 10 минут назад
Странный какой то. Он же у нее в гостях, какой тут спать да еще на ее кровати? Или делом занимайся или проваливай к себе домой и там спи сколько хочешь. Ведь только тупому не понять что девушка его к себе пригласила совсем не для того что бы дрыхнуть на ее постели...
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1k
Vadim Balabanov 10 минут назад
Да я только поспать к ней домой пошел. И да, у меня стоял выше подоконника. И да, я-негр...
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6k
GROMOZEKA 20 минут назад
Чет вспомнилось - Мы не можем ждать милостей от природы. Взять их самим, наша задача
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399
Gigantes 24 минуты назад
Вот это Валькирия )))
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24k
ПаганецЪ Полчаса назад
Этот парень был безногий, что ли? От такой туши можно не то, что убежать, а уйти прогулочным шагом - не догонит.
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14k
Алан★Z★ Полчаса назад
30 летняя студентка техникума. охренеть
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15k
Александр Полчаса назад
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87k
Феофан Полчаса назад
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9k
Василенко Татьяна Полчаса назад
Этому слонопотаму 30? Тогда у меня вопрос - а какого хрена парень не сбежал, как только увидел её вживую? Повелся на халявную выпивку? Пришлось отработать)))
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41k
Инопланетянин 38 минут назад
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51k
smakido 43 минуты назад
В 30 лет она только студентка колледжа?!
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26k
Юрьевич 48 минут назад
Я думаю всё было по-другому. Нажрались, порезвились... А когда парень проспался и увидел её с собой в пастели без макияжа и, возможно, без одежды, то понял, что его изнасиловали
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3k
Peter Griffin 51 минуту назад
При виде этой "девушки" эрекция не просто должна пропасть-она должна уйти в минус.
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854
Arti 51 минуту назад
Думал отстрапонила, а тут ...
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28
александр ломовицкий Час назад
видимо много выпил раз она осуществила свой план
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2k
просто программист Час назад
Ох, ну и чудище!
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