Британка изнасиловала парня с сайта знакомств - а тот подал на неё в суд

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Суд в Уэльсе разбирает дело 30-летней британки, которая изнасиловала почти незнакомого парня. Они познакомились в приложении, и она просто позвала его выпить к себе домой - вот так невинно всё начиналось.
30-летняя британка по имени Имоджен Брук изнасиловала парня, которого встретила на сайте знакомств. Тот подал на неё в суд, где сейчас рассматривают её дело. По данным присяжных, всё началось довольно невинно: двое познакомились в приложении, и девушка позвала парня к себе домой выпить. После выпивки и разговоров, дама разошлась..
"Немного выпив, они отправились в постель, где пострадавший хотел лишь поспать. Но мисс Брук хотела заняться с ним сексом, и силой перевернула его на спину. Она оседлала его, опираясь на его плечи. Заявитель сказал следователям, что девушка была намного больше и сильнее его, и он не мог ничего сделать - хотя хотел, чтобы это прекратилось. Когда у него ослабла эрекция, она слезла и легла спать," - рассказал следователь по делу, Роберт Брайан.
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Все продолжалось около 15 минут, но парню казалось вечностью... В итоге студентке колледжа выдвинули обвинение в принуждении к сексуальной активности без согласия второй стороны. Это отличается от обвинения в изнасиловании, у которого другое юридическое определение. По словам следователя Брайана, "представление о том, что жертвами сексуальных преступлений всегда являются женщины - неправильное".
Свою вину студентка отрицает - по ее словам, она не помнит, как произошел инцидент. Но рассмотрение дела все равно продолжается.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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