Британка изнасиловала парня с сайта знакомств - а тот подал на неё в суд

"Немного выпив, они отправились в постель, где пострадавший хотел лишь поспать. Но мисс Брук хотела заняться с ним сексом, и силой перевернула его на спину. Она оседлала его, опираясь на его плечи. Заявитель сказал следователям, что девушка была намного больше и сильнее его, и он не мог ничего сделать - хотя хотел, чтобы это прекратилось. Когда у него ослабла эрекция, она слезла и легла спать," - рассказал следователь по делу, Роберт Брайан.