«Это неприемлемо»: российским и белорусским спортсменам предложили поехать на Олимпиаду-2024 в составе «сборной беженцев»

Пожалуй, такого ещё не было.
В прошлом году Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил россиян и белорусов от международных соревнований. Никаких внятных объяснений этому не было. Просто нельзя и всё. А если очень хочется - выступайте под нейтральным статусом и даже тогда не всех допустят.
Но самое «ядрёное» предложение прозвучало на заседании комиссии спортсменов МОК. Там обсуждали допуск наших спортсменов к Олимпиаде-2024 и заявили, что российские атлеты могут уехать из страны, тогда из них можно будет сформировать «сборную беженцев».
Вроде как их тогда допустят к «святая святых» - выступлению на Олимпиаде.
Предложение, мягко говоря, необычное. И на него отреагировали в Олимпийском комитете России (ОКР):
Это заявление неприемлемо. Не рой другому яму, сам в нее попадёшь. Советую им самим не оказаться в этой команде, - заявил глава ОКР Станислав Поздняков.
И добавил:
Российское олимпийское движение продолжает поступательно развиваться, несмотря ни на что. Наращивает обороты международная деятельность. Не ослабевает внешнее давление, в нашем случае идет речь о недружественных шагах отдельных международных руководителей, в том числе и Всемирного антидопингового агентства (WADA). Мы не получили приглашение на Олимпиаду. Нам навязывают условия нейтрализации по признаку паспорта.
МОК собирается менять хартию, пытаясь узаконить свои последние действия. Изменение хартии — очень показательный момент. Олимпийское движение уже не выдерживает политического давления, и Лозанна заняла одну из политических сторон. Они избегают любого решения. На Олимпиаде наших спортсменов не ждут. А кто туда сможет пробраться, их не ждет справедливое судейство, не гарантирована безопасность, ничего.
Также Поздняков заявил о материальной компенсации атлетам:
Сегодня мы пришли к решению по выплатам спортсменам, которые терпят финансовые убытки от недопуска. Речь идет о 500 тысячах рублей для золотых медалистов, 350 для серебряных и 250 для бронзовых. Для участников Олимпийских игр будут выплачивать 150 тысяч рублей.
Что касается «нейтрального флага» и спортсменов, которые захотят под ним выступить - с этим пока есть вопросы.
Об этом ранее высказалась Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер:
Нас обложили санкциями со всех сторон, я считаю, что это неприемлемо для интеллигентных и культурных людей, которые говорят о демократии.
Нейтральный флаг? Мы великая страна. В Париже будут болельщики, ценители, но наших никого не будет, а наши дети привыкли выступать для публики. Это унизительно, статус беженцев - это слишком. Не думаю, что кто‑то из моих детей будет выступать под такими условиями.
Источник:
- Российские спортсмены будут участвовать в Олимпийских играх-2024 в Париже
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спортсмены туда поедут за унижениями
Удивительно, что не заставляют целовать в жопу явропу, чтобы попасть на олимпиаду.
Олимпиада уже не та.. все пропитано гнилой политикой.