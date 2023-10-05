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«Это неприемлемо»: российским и белорусским спортсменам предложили поехать на Олимпиаду-2024 в составе «сборной беженцев»

«Это неприемлемо»: российским и белорусским спортсменам предложили поехать на Олимпиаду-2024 в составе «сборной беженцев»

Автор:
05 октября 2023 15:28
Сообщество : Спорт
Метки: Олимпиада-2024   Париж   беженцы   допуск   нейтральный флаг   сборная россии   
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5

Пожалуй, такого ещё не было.

В прошлом году Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил россиян и белорусов от международных соревнований. Никаких внятных объяснений этому не было. Просто нельзя и всё. А если очень хочется - выступайте под нейтральным статусом и даже тогда не всех допустят.

Но самое «ядрёное» предложение прозвучало на заседании комиссии спортсменов МОК. Там обсуждали допуск наших спортсменов к Олимпиаде-2024 и заявили, что  российские атлеты могут уехать из страны, тогда из них можно будет сформировать «сборную беженцев».

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Вроде как их тогда допустят к «святая святых» - выступлению на Олимпиаде.

Предложение, мягко говоря, необычное. И на него отреагировали в Олимпийском комитете России (ОКР):

Это заявление неприемлемо. Не рой другому яму, сам в нее попадёшь. Советую им самим не оказаться в этой команде, - заявил глава ОКР Станислав Поздняков.

И добавил:

Российское олимпийское движение продолжает поступательно развиваться, несмотря ни на что. Наращивает обороты международная деятельность. Не ослабевает внешнее давление, в нашем случае идет речь о недружественных шагах отдельных международных руководителей, в том числе и Всемирного антидопингового агентства (WADA). Мы не получили приглашение на Олимпиаду. Нам навязывают условия нейтрализации по признаку паспорта.

МОК собирается менять хартию, пытаясь узаконить свои последние действия. Изменение хартии — очень показательный момент. Олимпийское движение уже не выдерживает политического давления, и Лозанна заняла одну из политических сторон. Они избегают любого решения. На Олимпиаде наших спортсменов не ждут. А кто туда сможет пробраться, их не ждет справедливое судейство, не гарантирована безопасность, ничего.

Также Поздняков заявил о материальной компенсации атлетам:

Сегодня мы пришли к решению по выплатам спортсменам, которые терпят финансовые убытки от недопуска. Речь идет о 500 тысячах рублей для золотых медалистов, 350 для серебряных и 250 для бронзовых. Для участников Олимпийских игр будут выплачивать 150 тысяч рублей.

Что касается «нейтрального флага» и спортсменов, которые захотят под ним выступить - с этим пока есть вопросы.

Об этом ранее высказалась Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер:

Нас обложили санкциями со всех сторон, я считаю, что это неприемлемо для интеллигентных и культурных людей, которые говорят о демократии.

Нейтральный флаг? Мы великая страна. В Париже будут болельщики, ценители, но наших никого не будет, а наши дети привыкли выступать для публики. Это унизительно, статус беженцев - это слишком. Не думаю, что кто‑то из моих детей будет выступать под такими условиями.

Источник:

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Метки: Олимпиада-2024   Париж   беженцы   допуск   нейтральный флаг   сборная россии   
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19  комментариев
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12k
Copycat 39 минут назад
забейте уже на эту олимпиаду - тупо трата бюджетных денег профита с неё ноль
спортсмены туда поедут за унижениями
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7k
Marlboro Минуту назад
А че так, давайте сразу за коклов выступать? Чего уж там мелочится..
Удивительно, что не заставляют целовать в жопу явропу, чтобы попасть на олимпиаду.
Олимпиада уже не та.. все пропитано гнилой политикой.
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4k
Феликс Дзержинский 4 минуты назад
Да пошлите вы на}{уй этот мок, проявите к себе уважение.
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1k
Igor Grishaev 6 минут назад
Бах совсем с прибабахом. Пускай там европейские педерасты, трансвеститы и норвежские допинговые наркоманы сами с собой соревнуются.
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328
Михаил 10 минут назад
Да нечего нашим красавицам и настоящим мужчинам делать среди тех п.дарасов, лесбиянок и остальных неопределившихся троглодитов обдолбанных всякой дурью... Мы Великая страна! Давно уже пора их послать прямым текстом! Те бабки что платили за то, чтобы нас смешивали с гумном можно было вложить в наш спорт, но лучше поздно чем никогда... А трансляцию их так сказать игр под названием "Шоу фриков" показывать в разделе юмор...
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4k
Волот 13 минут назад
СКОРО ВСЕ ПОМЕНЯЕТСЯ. Будет приятно смотреть как эти комитеты начнут спешно переобуваться и приносить свои глубочайшие извинения.
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59k
Олег 19 минут назад
Пусть еще предложат в тюремных полосатых робах выступать. Вообще страх потеряли твари. Слать нахер! А кто поедет позориться под белым флагом - есть статья "измена Родине"
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9k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> 19 минут назад
ИДУТ ОНИ НА ХЕР СО СВОЕЙ ГОМО-ОЛИМПИАДОЙ !
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13k
..: Атеист :.. Полчаса назад
Вот пусть МОК соберется в сборную с названием "гомосеки гейропы", засунет свой флаг себе туды и утопится в ближайшем болоте.
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1k
Илья Полчаса назад
Следующее предложение будет поехать в клетках и в костюмах БДСМ?
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56k
dima423 Полчаса назад
Почему их за такие предложения не шлют НАКУЙ отрытым текстом? Я бы еще сказал что Россия расценивает олимпиаду без допуска Российских спортсменов как военную цель, и готова применить против нее высокоточное оружие!
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95
ruslan d Полчаса назад
Отличная идея... Может сразу с колами в заду туда поедем ? Нафиг нужна такая олимпиада , где спорт стал политикой ... Можно еще голосовать за спортсменов как на Евровидении - тоже варик
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22k
Слепой Пью 37 минут назад
А с какого хэ общественные организации указывают входящим в них спортсменам, под каким флагом им выступать?
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5k
Дмитрий ! 37 минут назад
Предлагаю им ехать нах...(с)
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32k
БамбарбияКиргуду 41 минуту назад
Российским спортсменам не привыкать.Они же всю жизнь тренировались.Им насут в глаза,а они божья роса.Пусть пи.здуют.
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3k
Наталья 44 минуты назад
как хоче тся русских денежек
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August

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