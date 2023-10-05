«Это неприемлемо»: российским и белорусским спортсменам предложили поехать на Олимпиаду-2024 в составе «сборной беженцев»

В прошлом году Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил россиян и белорусов от международных соревнований. Никаких внятных объяснений этому не было. Просто нельзя и всё. А если очень хочется - выступайте под нейтральным статусом и даже тогда не всех допустят.

Но самое «ядрёное» предложение прозвучало на заседании комиссии спортсменов МОК. Там обсуждали допуск наших спортсменов к Олимпиаде-2024 и заявили, что российские атлеты могут уехать из страны, тогда из них можно будет сформировать «сборную беженцев».