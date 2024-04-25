Российские фехтовальщики отказались от участия в Олимпийских играх в Париже

Добавим, что ранее конгресс Международной федерации фехтования (FIE) большинством голосов поддержал допуск белорусских и российских спортсменов до международных соревнований в нейтральном статусе. Однако в то же время члены FIE запретили выступать ведущим российским фехтовальщикам и олимпийским чемпионам. В их число вошли София Позднякова, Софья Великая и Яна Егорян.



Российская сборная по фехтованию является одной из самых сильных в мире. На Олимпийских играх в Токио в 2021 году российские спортсмены завоевали больше всех медалей в фехтовании — три золота, четыре серебра и одну бронзу.