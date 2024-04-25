Российские фехтовальщики отказались от участия в Олимпийских играх в Париже

Спортсмены не примут участия в Играх в том числе из-за малого числа лицензий, которые выделили для россиян.
Сегодня стало известно, что российские фехтовальщики не явились на квалификационный турнир в люксембургском Дифферданже, где с 26 по 28 апреля будут разыгрываться путёвки на Олимпиаду в Париже. Об этом сообщил глава Европейской конфедерации фехтования Джорджио Скарсо.
"К сожалению, ни российских, ни белорусских спортсменов нет. Дата регистрации прошла. Причина их отсутствия неизвестна, официального письма с объяснениями не было", - заявил президент EFC.
Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов объяснил, что ехать на квалификационные соревнования не было смысла, и не только из-за нейтрального статуса.
"Не заявились, потому что вместо 24 лицензий можно взять только шесть. Разве это справедливо? Мы на двух Олимпиадах подряд брали максимальное количество лицензий, в отличие от всех других иностранных федераций. Максимум был только у нас. И как объяснить всем спортсменам, которые не могут участвовать в квалификации? Что, посидите дома?" — прокомментировал решение Федерации фехтования Мамедов.
Добавим, что ранее конгресс Международной федерации фехтования (FIE) большинством голосов поддержал допуск белорусских и российских спортсменов до международных соревнований в нейтральном статусе. Однако в то же время члены FIE запретили выступать ведущим российским фехтовальщикам и олимпийским чемпионам. В их число вошли София Позднякова, Софья Великая и Яна Егорян.
Российская сборная по фехтованию является одной из самых сильных в мире. На Олимпийских играх в Токио в 2021 году российские спортсмены завоевали больше всех медалей в фехтовании — три золота, четыре серебра и одну бронзу.
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Какой непонятливый президент EFC
И так уже лет 400...
Т.е. если бы дали 24 лицензии, то на всё в России можно было бы насрать и с гордо поднятой над головой белой тряпкой отправиться на олимпиаду?
Так себе патриотизм, с душком.
Т.е. если бы вместо 6 было 24, то поехали бы?
И в каком месте они молодцы?
вместо этого надо вместе с Китаем и другими желающими странами СНГ организовать свои Евразийские соревнования какие нибудь, где будет всё честно и ни кого не будут заставлять выступать под нейтральным флагом и т.д.
надо абстрагироваться от европы рас уж она не раз плевала в нашу сторону
Молодцы ребята,нечего Вам там делать,вы и так лучшие.
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Может, вам еще письмо с извинениями? Извольте глаголить напрямую, чего ж стесняться?