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Российские фехтовальщики отказались от участия в Олимпийских играх в Париже

Российские фехтовальщики отказались от участия в Олимпийских играх в Париже

Автор:
25 апреля 2024 14:32
Сообщество : Спорт
Метки: Париж   допуск   квалификационный турнир   олимпийские игры   участие   фехтовальщики   
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Спортсмены не примут участия в Играх в том числе из-за малого числа лицензий, которые выделили для россиян.

Сегодня стало известно, что российские фехтовальщики не явились на квалификационный турнир в люксембургском Дифферданже, где с 26 по 28 апреля будут разыгрываться путёвки на Олимпиаду в Париже. Об этом сообщил глава Европейской конфедерации фехтования Джорджио Скарсо.

"К сожалению, ни российских, ни белорусских спортсменов нет. Дата регистрации прошла. Причина их отсутствия неизвестна, официального письма с объяснениями не было", - заявил президент EFC.

Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов объяснил, что ехать на квалификационные соревнования не было смысла, и не только из-за нейтрального статуса.

"Не заявились, потому что вместо 24 лицензий можно взять только шесть. Разве это справедливо? Мы на двух Олимпиадах подряд брали максимальное количество лицензий, в отличие от всех других иностранных федераций. Максимум был только у нас. И как объяснить всем спортсменам, которые не могут участвовать в квалификации? Что, посидите дома?" — прокомментировал решение Федерации фехтования Мамедов.

Добавим, что ранее конгресс Международной федерации фехтования (FIE) большинством голосов поддержал допуск белорусских и российских спортсменов до международных соревнований в нейтральном статусе. Однако в то же время члены FIE запретили выступать ведущим российским фехтовальщикам и олимпийским чемпионам. В их число вошли София Позднякова, Софья Великая и Яна Егорян.

Российская сборная по фехтованию является одной из самых сильных в мире. На Олимпийских играх в Токио в 2021 году российские спортсмены завоевали больше всех медалей в фехтовании — три золота, четыре серебра и одну бронзу.

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Метки: Париж   допуск   квалификационный турнир   олимпийские игры   участие   фехтовальщики   
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22  комментария
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611
DuckTales 2 часа назад
Это конечно правильно и по людски , но хорошо бы тогда создать нечто похожее на олимпиаду чтоб спортсмены не засиживались
А так, я эту хренотень смотреть перестал, как только нас флага лишили, даже хоккей...
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2k
raael13 38 секунд назад
Можно провести олимпийские игры в Москве, без олимпийского комитета. Думаю будет актуально для многих стран.
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12k
Трив 4 минуты назад
""Причина их отсутствия неизвестна, официального письма с объяснениями не было", - заявил президент EFC." - бессовестные, лживые нацисты.
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8k
КремлеКот 10 минут назад
"Причина их отсутствия неизвестна"
Какой непонятливый президент EFC
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33k
Юрьевич 47 минут назад
Примерно раз в 100 лет у европейцев наступает обострение... они наезжают на Россию, получают звездюлей и успокаиваются на 100 лет.
И так уже лет 400...
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13k
Karelian Час назад
"Не заявились, потому что вместо 24 лицензий можно взять только шесть. Разве это справедливо?"

Т.е. если бы дали 24 лицензии, то на всё в России можно было бы насрать и с гордо поднятой над головой белой тряпкой отправиться на олимпиаду?
Так себе патриотизм, с душком.
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7k
Харон ( Χάρων) Час назад
Ага, не поедут все-таки не потому что противно, а потому что мало лицензий?
Т.е. если бы вместо 6 было 24, то поехали бы?
И в каком месте они молодцы?
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13k
Copycat Час назад
Да и правильно! я не раз уже говорил что нафиг эти все спортивные соревнования организуемые европой, они на столько политизированы что позорно на них ехать уже!

вместо этого надо вместе с Китаем и другими желающими странами СНГ организовать свои Евразийские соревнования какие нибудь, где будет всё честно и ни кого не будут заставлять выступать под нейтральным флагом и т.д.

надо абстрагироваться от европы рас уж она не раз плевала в нашу сторону
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1k
Darki Час назад
Письмо захотел чмошник EFC,а огромный .х.у.й. на плече не заметил?)))
Молодцы ребята,нечего Вам там делать,вы и так лучшие.
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2k
Лютый вам Бетховен 2 часа назад
Причина их отсутствия неизвестна, официального письма с объяснениями не было", - заявил президент EFC.
=====================
Может, вам еще письмо с извинениями? Извольте глаголить напрямую, чего ж стесняться?
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8k
tamin 2 часа назад
Красавицы! Западный Мир простото не достоин вашего мастерства!
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6k
TirAn 2 часа назад
Молодцы, правильно
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Burzum
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  • 2029 постов (2037 в горячем)
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