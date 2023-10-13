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Марина Овсянникова заявила, что её пытались отравить в Париже

Марина Овсянникова заявила, что её пытались отравить в Париже

Автор:
13 октября 2023 06:58
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Париж   больница   интересное   марина овсянникова   отравление   происшествие   фото   
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Прокуратура расследует дело о возможном отравлении сбежавший из России экс-редактора Первого канала Марины Овсянниковой.

Марина Овсянникова почувствовала недомогание, когда покидала свой дом в центре французской столицы днем 12 октября. Женщина обнаружила на ручке входной двери своего дома неустановленный порошок, сообщил телеканал France 24 со ссылкой на AFP.

После этого Овсянникова спешно обратилась в правоохранительные органы и заявила, что боится отравления. Женщина попросила доставить её в больницу. Как рассказал один из источников, близких к делу, Овсянникова опасается, что ее «отравили русские», уточняет ТАСС.

В доме журналистки взяли пробы, но пока "нет никаких доказательств отравления".

Марина Овсянникова прославилась после того, как в прямом эфире Первого канала ворвалась в студию Первого канала с антивоенным плакатом. За это её оштрафовали, а после посадили под домашний арест. Однако Овсянникова сбежала в Европу. Яркая выходка стоила Овсянниковой многого. От неё отвернулась мать, бывший муж, коллеги и вся страна. Даже сын Овсянниковой не поддержал мать.

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Метки: Париж   больница   интересное   марина овсянникова   отравление   происшествие   фото   
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20  комментариев
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121k
parallax Час назад
Какая убогая фантазия. Хоть бы что нибудь новое придумали, а то "новичок" уже всем набил оскомину.
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2k
КАКАнгел 3 минуты назад
Она отработанный материал, забытая и не нудная. пробует напомнить о себе и может денег кто отсыпет.
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3k
Anners 5 минут назад
Гниду уже подзабыли, решила напомнить о себе.
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326
Feud 5 минут назад
На первый уже не пустят. К Малахову можно попробовать.. тему обсосать.
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6k
мемфрид 5 минут назад
До чего же мерзкая баба. Уже не знает, как ещё к своей тленной персоне внимание привлечь
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1k
Константин 6 минут назад
Напрашивается анекдот про индейца Джо....
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2k
crownanniversury 8 минут назад
Не отравить,а избавиться от ненужного свидетеля!Использовали и выкинули,зачем платить за молчание.
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385
Михаил 12 минут назад
Да кому ты нужна, дура???
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13k
кот базилий 16 минут назад
Устрицы не свежие попались, "пронесло" и сразу покушение мерещиться.
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191
Ренат 18 минут назад
Кому это убогая нужна. Похайпить решила, все про дуру забыли. Забвение лучшее лекарство для этих идиотов.
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35
Дмитрий 20 минут назад
Опять пирожки не свежие?Пардон...круассаны.
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14k
Antique computer 24 минуты назад
Обнаружила на дверной ручке порошок от клопов и по привычке его снюхала. А потом почувствовала себя плохо.
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4k
OLDer Полчаса назад
Лавры скрипалей не дает покоя
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22k
сеньор Леонсио Полчаса назад
Ещё небось и клопами травили!
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56k
zloykoyot 39 минут назад
Тухлодырый вариант Неуловимого Джо решил о себе напомнить. Интересно, а давно ли в Париже коробки от холодильников стали домами называть?
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10k
Борис Карабанов 48 минут назад
Опять яд в трусы. А что не альпеншток, не подушка, не канделябр? Для редактора как-то не солидно этот выдохшийся яд. Впрочем, для "свободной" прессы вполне достаточно.
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1M
NAZARETH (модер) 48 минут назад
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7k
Echo 56 минут назад
Нахрен она русским сдалась
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13k
gavrosh 57 минут назад
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15k
GROMOZEKA 58 минут назад
А что так слабо?
Надо было написать, что пытались инопланетяне похитить и на тарелке в Россию перевезти.
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