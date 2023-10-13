Марина Овсянникова заявила, что её пытались отравить в Париже

Прокуратура расследует дело о возможном отравлении сбежавший из России экс-редактора Первого канала Марины Овсянниковой.
Марина Овсянникова почувствовала недомогание, когда покидала свой дом в центре французской столицы днем 12 октября. Женщина обнаружила на ручке входной двери своего дома неустановленный порошок, сообщил телеканал France 24 со ссылкой на AFP.
После этого Овсянникова спешно обратилась в правоохранительные органы и заявила, что боится отравления. Женщина попросила доставить её в больницу. Как рассказал один из источников, близких к делу, Овсянникова опасается, что ее «отравили русские», уточняет ТАСС.
В доме журналистки взяли пробы, но пока "нет никаких доказательств отравления".
Марина Овсянникова прославилась после того, как в прямом эфире Первого канала ворвалась в студию Первого канала с антивоенным плакатом. За это её оштрафовали, а после посадили под домашний арест. Однако Овсянникова сбежала в Европу. Яркая выходка стоила Овсянниковой многого. От неё отвернулась мать, бывший муж, коллеги и вся страна. Даже сын Овсянниковой не поддержал мать.
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Надо было написать, что пытались инопланетяне похитить и на тарелке в Россию перевезти.