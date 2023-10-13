Марина Овсянникова заявила, что её пытались отравить в Париже

Марина Овсянникова почувствовала недомогание, когда покидала свой дом в центре французской столицы днем 12 октября. Женщина обнаружила на ручке входной двери своего дома неустановленный порошок, сообщил телеканал France 24 со ссылкой на AFP.

После этого Овсянникова спешно обратилась в правоохранительные органы и заявила, что боится отравления. Женщина попросила доставить её в больницу. Как рассказал один из источников, близких к делу, Овсянникова опасается, что ее «отравили русские», уточняет ТАСС.

В доме журналистки взяли пробы, но пока "нет никаких доказательств отравления".