Спасатели не умели плавать: появились подробности об утонувшей девушке во время шторма

Однако, море было не спокойно. Андрей начал уговаривать подругу не подходить к воде и указал на большие волны, но Диана не испугалась.

— Ты понимаешь, что тебя смоет? — Нет, не смоет! Я всего на одну минуту.

Сначала девушка действительно решила помочить ноги. Но потом полезла в море. Парень пытался остановить её и повалил на песок, но вода затянула Диану. Позже друзья рассказали следователям, что видели Диану в воде около пяти минут, но потом она исчезла. Когда парни подбежали к мужчине в спасательной будке, он отказался лезть в воду и сказал, что не умеет плавать, уточняет Baza. Спасательных кругов тоже нигде не было.