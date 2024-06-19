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Спасатели не умели плавать: появились подробности об утонувшей девушке во время шторма

Спасатели не умели плавать: появились подробности об утонувшей девушке во время шторма

Автор:
19 июня 2024 19:46
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Снесло   ЧП   интересное   море   смыло   утонула   фото   чрезвычайное происшествие   
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Девушка до последнего была уверена, что не утонет.

16 июня туристы из Липецкой области прогуливались по сочинскому пляжу «Ривьера». Baza сообщает, что в Сочи девушка прилетела вместе с друзьями. После приезда в Лазаревское, Диана отправилась гулять по сочинским барам вместе с двумя друзьями — Андреем и Денисом. После прогулки по барам девушка решила помочить ноги в воде.

Однако, море было не спокойно. Андрей начал уговаривать подругу не подходить к воде и указал на большие волны, но Диана не испугалась.

— Ты понимаешь, что тебя смоет?

— Нет, не смоет! Я всего на одну минуту.

Сначала девушка действительно решила помочить ноги. Но потом полезла в море. Парень пытался остановить её и повалил на песок, но вода затянула Диану. Позже друзья рассказали следователям, что видели Диану в воде около пяти минут, но потом она исчезла. Когда парни подбежали к мужчине в спасательной будке, он отказался лезть в воду и сказал, что не умеет плавать, уточняет Baza. Спасательных кругов тоже нигде не было.

Тело девушки ищут до сих пор, но пока безрезультатно. Спасатели говорят, что обследовали акваторию Лазаревского района, но результата нет. Поиск усложняется штормом. В Twitter сёрфер @Gol_D_Retweeter рассказал, как спастись, если тебя тянет море.

Главная задача - выбраться из отходящего потока, чтобы попасть в поток воды, несущийся на берег. Если не можете плыть - дрейфуйте, стремитесь выйти из потока. Он унесёт вас обратно на берег волной.

Ещё одно правило - не кричать и не паниковать. Не тратьте силы!

В сезон отпусков нужно быть особенно внимательным и осторожным. Никогда не заходите в море в состоянии алкогольного опьянения или если плохо себя чувствуете.

Источник:

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Метки: Снесло   ЧП   интересное   море   смыло   утонула   фото   чрезвычайное происшествие   
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5  комментариев
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19k
Kucher 41 минуту назад
Ну вот и найден виновный в гибели липчанки. Спасатель оказывается не стал лезть в штормовое море. Растерзать его, расстрелять и повесить. Активные идиоты уже создали подобную петицию?
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17
Оля Минуту назад
у сочи океан имеется ? не знали
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2k
Aleksei 2 минуты назад
жаль глупую девчонку...а особенно её родителей...
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PokemonKa
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Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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