Спасатели не умели плавать: появились подробности об утонувшей девушке во время шторма

Девушка до последнего была уверена, что не утонет.
16 июня туристы из Липецкой области прогуливались по сочинскому пляжу «Ривьера». Baza сообщает, что в Сочи девушка прилетела вместе с друзьями. После приезда в Лазаревское, Диана отправилась гулять по сочинским барам вместе с двумя друзьями — Андреем и Денисом. После прогулки по барам девушка решила помочить ноги в воде.
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Однако, море было не спокойно. Андрей начал уговаривать подругу не подходить к воде и указал на большие волны, но Диана не испугалась.
— Ты понимаешь, что тебя смоет?
— Нет, не смоет! Я всего на одну минуту.
Сначала девушка действительно решила помочить ноги. Но потом полезла в море. Парень пытался остановить её и повалил на песок, но вода затянула Диану. Позже друзья рассказали следователям, что видели Диану в воде около пяти минут, но потом она исчезла. Когда парни подбежали к мужчине в спасательной будке, он отказался лезть в воду и сказал, что не умеет плавать, уточняет Baza. Спасательных кругов тоже нигде не было.
В Сочи влюблённая парочка решила прогуляться по берегу во время шторма и девушку смыло в море
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Тело девушки ищут до сих пор, но пока безрезультатно. Спасатели говорят, что обследовали акваторию Лазаревского района, но результата нет. Поиск усложняется штормом. В Twitter сёрфер @Gol_D_Retweeter рассказал, как спастись, если тебя тянет море.
Главная задача - выбраться из отходящего потока, чтобы попасть в поток воды, несущийся на берег. Если не можете плыть - дрейфуйте, стремитесь выйти из потока. Он унесёт вас обратно на берег волной.
Ещё одно правило - не кричать и не паниковать. Не тратьте силы!
В сезон отпусков нужно быть особенно внимательным и осторожным. Никогда не заходите в море в состоянии алкогольного опьянения или если плохо себя чувствуете.
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