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Глава города в Ростовской области сломал ногу на крыльце администрации

Глава города в Ростовской области сломал ногу на крыльце администрации

Автор:
19 января 2024 19:21
Сообщество : Жить в России
Метки: ЖКХ   Ростовская область   интересное   перелом   происшествие   фото   чиновник   
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Виной всему оказались скользкие ступеньки.

Глава города Каменск-Шахтинский Михаил Ухин из-за нечищенного снега подскользнулся на крыльце городской администрации из-за нерасчищенного снега. Об этом сообщает ТАСС.

Председатель Каменск-Шахтинской городской Думы ездил по административным делам, а когда вернулся в родную администрацию - скатился по ступенькам. Итог - двойной открытый перелом со смещением, который будут оперировать. Падение главы увидели коллеги и бросились ему на помощь. Они и вызвали скорую помощь.

Интересно, что коллеги главы города сообщают, что крыльцо у здания администрации чистое.

Да, голеностоп сломал, со смещением. Сейчас разговаривал с ним, он находится в больнице, в отделении травматологии. Ждет, будут делать операцию. Это произошло на территории администрации города, он выходил из здания администрации, шел в сторону городской думы. У нас там все почищено и убрано, была замерзшая лужа, он неаккуратно наступил на эту лужу и неудачно упал. Это не производственная травма, - сказал управляющий делами городской думы Алексей Шпильков.


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Метки: ЖКХ   Ростовская область   интересное   перелом   происшествие   фото   чиновник   
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7  комментариев
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10k
sedoisever Полчаса назад
Ну, если он подаст на себя (администрацию) в суд, то есть шанс, что он отсудит компенсацию. )
И это-таки производственная травма. Таковыми считаются даже травмы по пути на работу.
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6k
hhwost 11 минут назад
а что, глава администрации не человек, ногу сломать не может? это жизнь, чо...
на работу и на костылях ходить можно.
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10k
Дмитрий 13 минут назад
Так "глава города" или всё таки "председатель городской думы"? Это 3.14...ц какие разные должности!
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14k
кот базилий 20 минут назад
Не было спец.реагентов с содержанием серебра для администрации и членов их семей.
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1k
Веселый Пук Полчаса назад
Ну если не производственная значит шел в нерабочее время. И вообще то крыльцо администрации упало на ногу главе.А ток то хрен с ним.В Питере сосульки людей убивают а здесь так... мелочь.
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