Глава города в Ростовской области сломал ногу на крыльце администрации

Виной всему оказались скользкие ступеньки.
Глава города Каменск-Шахтинский Михаил Ухин из-за нечищенного снега подскользнулся на крыльце городской администрации из-за нерасчищенного снега. Об этом сообщает ТАСС.
Председатель Каменск-Шахтинской городской Думы ездил по административным делам, а когда вернулся в родную администрацию - скатился по ступенькам. Итог - двойной открытый перелом со смещением, который будут оперировать. Падение главы увидели коллеги и бросились ему на помощь. Они и вызвали скорую помощь.
Интересно, что коллеги главы города сообщают, что крыльцо у здания администрации чистое.
Да, голеностоп сломал, со смещением. Сейчас разговаривал с ним, он находится в больнице, в отделении травматологии. Ждет, будут делать операцию. Это произошло на территории администрации города, он выходил из здания администрации, шел в сторону городской думы. У нас там все почищено и убрано, была замерзшая лужа, он неаккуратно наступил на эту лужу и неудачно упал. Это не производственная травма, - сказал управляющий делами городской думы Алексей Шпильков.
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И это-таки производственная травма. Таковыми считаются даже травмы по пути на работу.
на работу и на костылях ходить можно.