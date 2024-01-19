Глава города в Ростовской области сломал ногу на крыльце администрации

Глава города Каменск-Шахтинский Михаил Ухин из-за нечищенного снега подскользнулся на крыльце городской администрации из-за нерасчищенного снега. Об этом сообщает ТАСС.

Председатель Каменск-Шахтинской городской Думы ездил по административным делам, а когда вернулся в родную администрацию - скатился по ступенькам. Итог - двойной открытый перелом со смещением, который будут оперировать. Падение главы увидели коллеги и бросились ему на помощь. Они и вызвали скорую помощь.

Интересно, что коллеги главы города сообщают, что крыльцо у здания администрации чистое.