Девочка на фото: неуловимого преступника удалось найти с помощью семейной фотографии и номера социального страхования

В обычном представлении преступники – это какие-то посторонние монстры с психическими проблемами либо зависимые люди, которые творят свои злодейства больше на эмоциях, нежели руководствуясь разумом. Но реальность такова, что наибольшую опасность представляют те, кто находится рядом. И кому веришь.
Сандра Чипмен не отличалась образцовым поведением. Поэтому в 1975 году женщина ожидаемо попала в тюрьму за подделку чека. Дети (а их у Сандры было четверо) остались с её мужем Брендоном Уильямсом, который был малышам отчимом, а не родным отцом.
Когда женщина вышла из тюрьмы, то с удивлением обнаружила, что дом пуст. Дочерей Элисон и Эми Чипмен обнаружила в приюте, а местонахождение старшей дочери пятилетней Сюзанны и малыша Майкла, которому было около года, так и осталось неизвестным. И на распутывание хитросплетений клубка, который создал Брендон, понадобились годы.
Прошло 10 лет. В школе Атланты появилась новенькая – Шэрон Маршалл. 15-летнняя девушка продемонстрировала склонность к точным наукам при тестировании и попала в класс для одарённых детей. Девочка была общительной и доброй, быстро нашла общий язык с одноклассниками. Хотя и росла без матери, которая погибла в аварии много лет назад.
Отец – Уоррен Маршалл воспитывал дочь в строгости. Никаких друзей и прогулок, только занятия и домашние обязанности. Даже по телефону с одноклассниками дочери поболтать было нельзя, это раздражало мужчину.
Будучи в выпускном классе, Шэрон влюбилась в ровесника, парня по имени Кертис Флуорной. И парочка решила сбежать. Отец моментально отыскал беглецов, забрал дочь и покинул город. Следы Шэрон затерялись.
Новый виток истории случился уже в 1990 году. Водитель заметил на обочине в окрестностях Оклахома-Сити девушку без признаков жизни. Мужчина с друзьями отвёз несчастную в ближайшую больницу. Девушка бредила и звала отца.
Утром к пострадавшей приехал муж Кларенс Хьюз. Мужчина сообщил, что его жена Тоня вышла вечером в магазин, но не вернулась. Медиков насторожило, что муж был значительно старше. Но это ещё не самое подозрительное. Тоню, которую не удалось спасти из-за множественных травм, регулярно и методично истязали. Эксперты обнаружили несчётное количество старых переломов и свежих травм.
Несмотря на наличие возрастного мужа, явно патриархальных взглядов, и маленького сынишки молодая женщина выбрала специфическую профессию – стриптизёрши. Видимо, Кларенс ревновал жену, и бедняжка регулярно подвергалась с его стороны насилию. Помимо этого эксперты обнаружили признаки многочисленных беременностей и некачественной пластики.
Во время церемонии прощания Кларенс поставил на гроб жены маленькое фото. На нём малышка Тоня сидела на коленях у отца. Видимо, очень его любила, ведь звала даже в бреду.
От присутствующих (в основном это были коллеги Тони) не укрылся факт явного сходства мужчины на фото с Кларенсом. Получается, он знал свою жену ещё с детства?
Полицейские вели расследование, ведь Тоня явно погибла в результате аварии. Рядом с ней на обочине был найден пакет с продуктами и плеер. Фото из часовни добавили в перечень улик. Полицейский эксперт-психолог при изучении снимка сообщил, что девочка не была счастлива. И детство у неё было очень сложным.
Между тем «безутешный» супруг отправился получать страховку. Жизнь Тони была застрахована на солидную сумму 80 тыс. долларов. Первый номер социального страхования не прошёл. Мужчина заявил, что скорбит и плохо соображает. И назвал второй. Ситуация повторилась. Тогда Кларенс продиктовал третий номер, который давно не использовался. Клерк вышел на несколько минут, а когда вернулся, то сообщил, что всё в порядке. Вдовец получил страховку и спешно бросился паковать вещи. Ведь третья последовательность цифр принадлежала Франклину Делано Флойду – человеку, который вот уже 20 лет был в розыске.
Мужчина выкрал сына, находившегося в приёмной семье. Хотя Карен – подруга погибшей умоляла не отдавать ребёнка отцу. В розыске Флойд находился за побег из тюрьмы, которому предшествовала попытка похищения человека и распространение запрещённых препаратов.
Когда Флойд сбежал, то раздобыл липовые документы на имя Брендона Уильямса. Познакомился с матерью-одиночкой Сандрой Чипман, женился на ней и оформил опеку над детьми женщины. Теми самыми Элисон, Эми, Сьюзан и Майклом.
После побега и похищения преступник избавился от Майкла. Судьба мальчика так и осталась неизвестной. Одни источники утверждали, что он отдал мальчика в приёмную семью. И с ним всё хорошо. Другие, что Флойд убил ребёнка и избавился от тела.
Сьюзан мужчина растил как собственную дочь. Мать и семью девочка вскоре забыла, ведь ей было всего пять лет. После отъезда из Атланты похититель сменил имена. И вместо отца и дочери появилась семейная пара. Флойд заставил девушку стать стриптизёршей и сделать несколько дешёвых пластических операций, чтобы привлекать больше внимания и, соответственно, зарабатывать.
Преступника после получения страховки быстро вычислили и нашли. В ходе расследования всплыла вся грустная правда. Что примечательно, Франклин Флойд настоял на суде присяжных, заявив, что не доверяет судьям. Слушания по делу продлились меньше двух недель. Расчёт преступника не оправдался. В 1995 году присяжные признали Флойда виновным. Суд приговорил мужчину, результатом деяний которого стало несколько смертей и множество растоптанных жизней, к 52 годам лишения свободы. Преступник умер в тюрьме 23 января 2023 года.
Источник:
- "Ничего святого!": трогательная история про анорексию от Алёны Шишковой просто была прогревом перед рекламой
- 9 любопытных фактов о Джеффри Раше
- Пользователи рассказали, как в школе терпели унижения от учителей
- "Ненавижу самокатчиков!": истории от тех, кто от них ещё и пострадал
- "250 000 рублей в колл-центре?!": сколько зарабатывают продажники