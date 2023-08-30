Девочка на фото: неуловимого преступника удалось найти с помощью семейной фотографии и номера социального страхования

Прошло 10 лет. В школе Атланты появилась новенькая – Шэрон Маршалл. 15-летнняя девушка продемонстрировала склонность к точным наукам при тестировании и попала в класс для одарённых детей. Девочка была общительной и доброй, быстро нашла общий язык с одноклассниками. Хотя и росла без матери, которая погибла в аварии много лет назад.

Отец – Уоррен Маршалл воспитывал дочь в строгости. Никаких друзей и прогулок, только занятия и домашние обязанности. Даже по телефону с одноклассниками дочери поболтать было нельзя, это раздражало мужчину.

Будучи в выпускном классе, Шэрон влюбилась в ровесника, парня по имени Кертис Флуорной. И парочка решила сбежать. Отец моментально отыскал беглецов, забрал дочь и покинул город. Следы Шэрон затерялись.