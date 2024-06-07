Амелия Дайер – знаменитая, но неизвестная серийная убийца

Амелия Дайер родилась в 1837 году в небольшой деревушке Пайл Марш недалеко от Бристоля в Великобритании. Она происходила из довольно зажиточной семьи, её отец был мастером-сапожником, и девочка научилась читать и писать. Однако нельзя сказать, что юность не была омрачена трагедией.

Её мать была психически больна (последствия тифа) и часто испытывала приступы ярости. Амелия была вынуждена ухаживать за больной матерью до самой её смерти в 1848 году. За это время Амелия также потеряла двух младших сестер из-за болезни.

После смерти отца в 1849 году семья Амелии распалась. Она решила переехать в Бристоль, где встретила своего будущего мужа Джорджа Томаса. Вскоре после знакомства с Джорджем она начала учиться на медсестру.

Именно во время работы медсестрой она познакомилась с недобросовестной акушеркой по имени Эллен Дейн. Дейн познакомила Амелию с обычной для того времени практикой выращивания детей. Вскоре Амелия оставила работу медсестры и перешла на гораздо более прибыльную должность нянюшки.