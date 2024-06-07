Амелия Дайер – знаменитая, но неизвестная серийная убийца

Располагающая внешность, убаюкивающий голос и прямо-таки обволакивающая забота – это ли не образ идеальной нянюшки?
Тётушка Амелия такой и была. Точнее, носила такую маску. А за ней скрывался бездонный ужас.
Когда мы думаем о серийных убийцах, то представляем себе психопатов, убивающих ради удовольствия, - людей, которые получают извращённое удовольствие от лишения жизни других. Но одни из самых страшных серийных убийц в истории - это те, кто убивал исключительно ради наживы.
Считается, что Амелия Дайер – медсестра викторианской эпохи, за 30 лет убила сотни младенцев. Зачем ей понадобилось совершать столь чудовищный поступок? Всё просто и даже примитивно: чтобы быстро заработать.
Амелия Дайер родилась в 1837 году в небольшой деревушке Пайл Марш недалеко от Бристоля в Великобритании. Она происходила из довольно зажиточной семьи, её отец был мастером-сапожником, и девочка научилась читать и писать. Однако нельзя сказать, что юность не была омрачена трагедией.
Её мать была психически больна (последствия тифа) и часто испытывала приступы ярости. Амелия была вынуждена ухаживать за больной матерью до самой её смерти в 1848 году. За это время Амелия также потеряла двух младших сестер из-за болезни.
После смерти отца в 1849 году семья Амелии распалась. Она решила переехать в Бристоль, где встретила своего будущего мужа Джорджа Томаса. Вскоре после знакомства с Джорджем она начала учиться на медсестру.
Именно во время работы медсестрой она познакомилась с недобросовестной акушеркой по имени Эллен Дейн. Дейн познакомила Амелию с обычной для того времени практикой выращивания детей. Вскоре Амелия оставила работу медсестры и перешла на гораздо более прибыльную должность нянюшки.
Матерям-одиночкам в то время приходилось нелегко: они должны были заботиться о своих детях и при этом зарабатывать достаточно, чтобы выжить. Очень часто оставалось только два варианта: проституция (которая таила в себе множество опасностей, включая повторную беременность) или избавление от ребёнка.
К сожалению, службы по воспитанию и усыновлению детей в викторианской Англии практически не контролировались правительством. Это привело к появлению таких нянек. Они приходили к несчастной матери и предлагали забрать малыша на выращивание за плату.
Они брали с матери плату и обещали, что ребёнок проживёт счастливую жизнь. В действительности же детей часто ждало гораздо худшее будущее, чем если бы они оставались с голодающими матерями.
Дайер обращалась к матерям-одиночкам и давала объявление о том, что будет выхаживать и усыновлять ребёнка в обмен на крупную единовременную выплату. Плата варьировалась от 10 фунтов стерлингов (1000 фунтов стерлингов в современных деньгах) до 80 фунтов стерлингов (для богатых семей, желающих избавиться от плода запретной любви).
Она производила нужное впечатление: располагающая, замужем, медсестра. Но её «клиенты» не могли знать, какие ужасные судьбы она уготовила детям.
Судя по всему, поначалу Амелия держала слово. Возможно, она не была очень заботливой, но не собиралась убивать младенцев. К сожалению, в какой-то момент Амелия поняла, что бизнес будет гораздо выгоднее, если она просто позволит несчастным умереть. Отказ от кормления детей значительно сократил расходы. Она стала позволять малышам погибать от отсутствия ухода и голода.
В 1879 году Дайер поймали в первый раз. Один врач что-то заподозрил, когда Амелия попросила его прийти и засвидетельствовать огромное количество детских смертей. Он сообщил властям.
Идея о том, что женщина способна на массовое убийство детей, была настолько чужда викторианским судам, что Дайер отделалась лёгким испугом. Она была осуждена только за грубую небрежность и отделалась шестимесячным заключением. Предположительно, этот опыт почти сломил её психику. Когда она вышла из тюрьмы, то была ещё более невменяемой, чем когда попала туда.
Выйдя из тюрьмы, Дайер попыталась вернуться к работе медсестры. Это продолжалось недолго. Предполагается, что к этому моменту Дайер злоупотребляла алкоголем и опиумом и не могла выполнять нормальную работу. Она несколько раз попадала в неприятности с законом, каждый раз оказываясь в тюрьме.
Есть версия, что Дайер могла симулировать безумие. Она узнала всё о сумасшествии от своей матери, а время, проведённое в качестве медсестры в психушке, означало, что она знала, как извлечь максимум пользы из пребывания там.
В конце концов, Дайер вернулась к содержанию младенцев. На этот раз она стала убивать малышей, как только они попадали в её лапы, чтобы получить максимальную прибыль. Осознав, что при получении свидетельств о смерти её снова могут поймать, женщина просто стала выбрасывать тела в реки.
Огромное количество пропавших детей и ненадёжный способ сокрытия смертей привлекли внимание полиции. В течение многих лет Дайер и её семья прятались, неоднократно переезжая из одного города в другой. Когда ситуация накалялась, Дайер просто пряталась в психушке, пока всё не утихнет.
Удача Дайер отвернулась от неё 30 марта 1896 года, когда в Темзе выловили пакет. Внутри оказалось тело девочки Хелены Фрай.
Дело попало к детективу-констеблю Андерсону. На свёртке он обнаружил ярлык станции Темпл-Мидс, а на обёрточной бумаге – одно имя и адрес: миссис Томас. Томас была фамилией Дайер в браке. Реки исследовали и нашли новые тела. Полиция собрала множество свидетелей и начала собирать пазл по кусочкам. Когда у них было достаточно улик против Дайер, они организовали операцию с использованием подставной матери-одиночки. Это сработало.
Им также удалось связать Дайер со смертью и исчезновением Дорис Мармон. Мармон была буфетчицей, которая обратилась к женщине за помощью по поводу нежеланного ребенка. Когда между ними возникли разногласия по поводу цены, Дайер убила клиентку.
Убийство Дайер Мармон на некоторое время сделало её перспективной подозреваемой в преступлениях Джека Потрошителя, но доказательств этому практически нет. У Дайер был свой собственный и слишком узнаваемо-страшный почерк, и это не было убийство проституток.
22 мая 1896 года Дайер предстала перед судом и признала себя виновной в убийстве Дорис Мармон. Дайер попыталась заявить о своей невменяемости, но судья не принял заявления. К этому моменту её история симулирования психических заболеваний была хорошо известна.
Всего четыре с половиной минуты потребовалось жюри присяжных, чтобы признать Дайер виновной. Она была повешена 10 июня 1896 года. За предыдущие недели она заполнила пять тетрадей своими признаниями.
Несмотря на то, что Дайер была одной из самых плодовитых серийных убийц в истории, сегодня о ней практически забыли. Все знают имя Джека Потрошителя, но Дайер не получила такого яркого прозвища.
Есть мнение, что это потому, что её преступления были слишком ужасны. Жители викторианской Англии просто не могли понять, что женщина (которая, что логично, должна была заботиться о детях) может совершать такие кошмарные поступки. Это бросало вызов всему, что, по их мнению, они знали о различиях между полами.
Сегодня мы знаем правду. И мужчины, и женщины в равной степени способны как на великое добро, так и на великое зло. Но всё же даже сейчас сложно поверить в ту бездну, в которую пала Амелия Дайер во имя лёгкой наживы…
Источник:
- Дети-герои и чудесная история спасения
- Загадка исчезновения и изменения Полин Пикар
- Жуткая история Джудит Барси: сыграла в кино своё будущее
- Софья Жукова: серийная убийца и каннибал
- Луиза ди Жезуш – похитительница невинных душ
)Ну надо сказать что тех же ,,благочестивых,, жителей ни мало не смущали чудовищные зверства мужчин викторианской англии в колониях, безотносительно к возрасту и полу угнетаемых.