Почти три месяца школьница была в заточении у влюблённого в неё маньяка

Джейк Паттерсон, впервые заметив Джейми Клосс, не мог думать больше ни о ком другом. В тот момент ему был 21 год, а Джейми всего 13 лет. Никаких отношений с ней не было и не могло быть. Но Паттерсон настолько зациклился на своей "любви", что решил воссоединиться с ней во что бы то ни стало.
Гордон - это небольшой и спокойный городок в штате Висконсин. И, как это часто бывает, именно за фасадом обычного скромного дома скрывался настоящий маньяк, чем-то напоминавший героя книги "Коллекционер".
Семья Клосс была самой обычной американской семьёй. Дениз и Джеймс трудились на птицефабрике в городе Бэррон. Их дочь Джейми училась в восьмом классе, а в свободное время она занималась танцами, каталась на роликах и играла в волейбол в местном спортивном клубе.
Девочка была долгожданным и единственным ребёнком, надеждой и опорой в жизни родителей, послушной, доброй и заботливой.
Всё изменилось в ночь на 15 октября 2018 года, когда в дом семьи Клосс ворвался Джейк Паттерсон, вооружённый дробовиком. Он застрелил родителей Джейми, потом схватил юную девушку, запихнул её в багажник машины и увёз. Маньяк планировал похищение целых два месяца, с того самого момента, когда впервые увидел Джейми на улице. Он "влюбился" в неё и решил, что она будет его.
Гордон находится в полутора часах езды от Бэррона.
Девочка стала "женой" Паттерсона на долгие 88 дней. Он прятал её под кроватью, обложив тяжеленными сумками, гирями и всем самым тяжёлым, что было в доме. Джейми находилась там практически всё время. А если к похитителю приходили гости, то ей полагалось сидеть очень тихо, а он включал музыку погромче, на случай, если жертва захочет позвать на помощь.
Учителя Джейка Паттерсона вспоминали о нём как о спокойном, даже застенчивом юноше, который много читал и был абсолютно безобиден. Ряд друзей Джейка стали замечать перемены в поведении приятеля, когда в 2007 году (ему было 10 лет) его родители развелись и чуть ли не дрались за право опеки над мальчиком.
Уже не докопаться до истинной причины слома Паттерсона - то ли развод, то ли он изначально родился таким, но с годами его состояние только ухудшалось. Он дистанцировался от людей, стал неразговорчив. К выпуску из школы он превратился в одиночку.
Характерно, что когда в 2015 году юноша записался в американские морпехи, его уволили уже через месяц, написав в рапорте, что характер службы Паттерсона не соответствует стандартам морской пехоты.
Но вернёмся к похищенной девочке. До конца непонятно, что же именно Джейк в итоге хотел сделать со своей жертвой, но если бы Джейми не начала спасать себя самостоятельно, то всё могло бы кончиться очень плохо. К несчастью, полиция за три месяца даже не напала на след преступника.
10 января 2019 года Джейк сунул голову под кровать и сообщил своей пленнице, что отъедет на несколько часов. Он собирался на собеседование, чтобы устроиться работать грузчиком. Джейми собрала остатки сил, оттолкнула от кровати тяжеленную гирю и выбралась из своего импровизированного "гроба". Она надела первое, что попалось под руку и выскочила за порог.
Ей повезло, она сразу же увидела местную жительницу, выгуливавшую свою собаку. Женщина рассказывала, что крик несчастной девочки она не забудет никогда:
Я - Джейми Клосс! Я не знаю, где я! Помогите, я хочу домой!
Паттерсона арестовали уже через несколько часов после побега Клосс.
Ему выдвинули обвинения и через 5 месяцев, 24 мая 2019 года маньяк был приговорён к двум пожизненным заключениям. Без права на УДО.
Вот что он говорил на суде:
Мы просто смотрели телевизор, играли в настольные игры, разговаривали о разных вещах. Мы много готовили. Думаю, ей нравилось проводить время вместе.
Вот только Джейми описывала своё заточение совсем иначе. Школьнице приходилось быть "женой" её похитителя, и она ни на секунду не забывала, что Паттерсон сделал с её папой и мамой.
Джейми живёт со своими тётей и дядей. Она забрала из приюта свою собаку Молли, спасшуюся во время бойни в доме девочки. Школьница долго восстанавливалась, но не пала духом после всего случившегося.
Перед оглашением приговора семейный адвокат семьи Клосс зачитал обращение Джейми. Вот выдержки из её письма:
В октябре прошлого года Джейк Паттерсон отобрал у меня маму и папу
Я очень любила их, а они любили меня. Они сделали всё возможное, чтобы сделать меня счастливой и защитить. Я чувствовала себя в безопасности в своем доме, я любила свою комнату и все свои вещи. Всё это он тоже забрал. Я не хочу даже видеть свой дом или свои вещи из-за воспоминаний о той ночи. Я любила гулять с друзьями. Я любила ходить в школу. Я любила танцевать. Он забрал и это.
Но есть кое-что, что Джейк Паттерсон никогда не сможет отобрать у меня. Он не может забрать мою свободу. Он думал, что может владеть мной, но он был не прав. Я была умнее и сама вернула себе свободу.
Джейк Паттерсон никогда не отнимет у меня смелость. Он думал, что может контролировать меня, но это не так. Он поступил как трус. Я была смелой. Он - нет. Он никогда не сможет забрать мою силу духа. Он не может помешать мне быть счастливой и двигаться вперед. Я смогу совершить многое в жизни, а он - нет. Он должен быть "закрыт" навсегда.
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...
Гордон жил в полутора часах езды от Бэррона"
???