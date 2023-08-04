Почти три месяца школьница была в заточении у влюблённого в неё маньяка

Семья Клосс была самой обычной американской семьёй. Дениз и Джеймс трудились на птицефабрике в городе Бэррон. Их дочь Джейми училась в восьмом классе, а в свободное время она занималась танцами, каталась на роликах и играла в волейбол в местном спортивном клубе.

Девочка была долгожданным и единственным ребёнком, надеждой и опорой в жизни родителей, послушной, доброй и заботливой.

Всё изменилось в ночь на 15 октября 2018 года, когда в дом семьи Клосс ворвался Джейк Паттерсон, вооружённый дробовиком. Он застрелил родителей Джейми, потом схватил юную девушку, запихнул её в багажник машины и увёз. Маньяк планировал похищение целых два месяца, с того самого момента, когда впервые увидел Джейми на улице. Он "влюбился" в неё и решил, что она будет его.

