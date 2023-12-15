Загадка психоза двойняшек Эрикссон

Первой стала незапланированная поездка в Ливерпуль, о которой женщины не предупредили родных. Потом Эрикссон отправились в Лондон. По показаниям водителя автобуса, они уже выглядели неадекватными: отказались сдавать вещи в багаж и сидели, прижимая сумки к себе, словно чего-то боялись.

Урсулу и Сабину высадили на технической остановке в Стаффордшире. И они бесцельно побрели по дороге, двигаясь, словно изломанные марионетки. Поведением женщин заинтересовались полицейские. Вдруг они находились под действием запрещённых препаратов? А в сумках могла быть взрывчатка.