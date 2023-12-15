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Загадка психоза двойняшек Эрикссон

Загадка психоза двойняшек Эрикссон

Автор:
15 декабря 2023 10:53
Сообщество : Криминал
Метки: Эрикссон   близнец   бред   криминал   поведение   преступление   психика   психоз   связь   сестра   
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Ежегодно в мире рождается около полутора миллионов пар близнецов. Поэтому в появлении на свет в шведском городе Сунне двух девочек в ноябре 1967 года никого не удивило.

Сабина и Урсула росли совершенно обычными. В семье уже были дети – старшие сестра и брат, поэтому не приходится говорить о каком-то особенном воспитании или отношении. Не отмечалось в семье и психических заболеваний.

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Повзрослев, женщины разделились. Урсула Эрикссон перебралась в Штаты, а Сабина вместе с мужем и двумя детьми жила в Ирландии. В мае 2008 года сёстры решили встретиться. Урсула отправилась к своей близняшке. И с этого момента начались странности.

Первой стала незапланированная поездка в Ливерпуль, о которой женщины не предупредили родных. Потом Эрикссон отправились в Лондон. По показаниям водителя автобуса, они уже выглядели неадекватными: отказались сдавать вещи в багаж и сидели, прижимая сумки к себе, словно чего-то боялись.

Урсулу и Сабину высадили на технической остановке в Стаффордшире. И они бесцельно побрели по дороге, двигаясь, словно изломанные марионетки. Поведением женщин заинтересовались полицейские. Вдруг они находились под действием запрещённых препаратов? А в сумках могла быть взрывчатка.

Как раз в это время неподалёку находилась съёмочная группа, готовившая телевизионное шоу. Поэтому ей удалось зафиксировать дальнейшие события. Полицейские попросили женщин сойти с трассы, поскольку они мешали движению транспорта. Но те начали сопротивляться. Урсула бросилась через дорогу, за ней сразу помчалась сестра. Женщина попала под машину, ей буквально раздавило ноги. Травмы получила и вторая сестра.

Когда пострадавших привели в чувство, они начали нести откровенный бред, крича, что полицейские – фальшивки. А они спасаются от сущностей, которые хотят завладеть их внутренними  органами.

Эрикссон с трудом скрутили, поскольку они демонстрировали какую-то нечеловеческую силу. И доставили в больницу Сток-он-Трента. Физически Сабина восстановилась быстро. И её, не проводя никаких психиатрических исследований, выписали. Но женщина ничего не помнила ни о нападении, ни о его последствиях. Она начала бесцельно блуждать вокруг здания медицинского учреждения.

Местный житель – 54-летний Гленн Холлинсхед предложил ей помощь – переночевать у него дома, пока не приедут родственники. Той же ночью женщина, которая сначала вела себя дружелюбно и адекватно, нанесла мужчине пять ножевых ранений, от которых он скончался.

Прибывшие полицейские с трудом поймали убийцу, которая оставалась у дома жертвы и била себя по голове молотком. Потом она  помчалась к мосту и прыгнула, сломав ноги и расколов череп. Но ухитрилась выжить.

После лечения состоялся суд, на котором Сабина признала вину и получила очень мягкое наказание – всего 5 лет лишения свободы. Свою позицию суд аргументировал состоянием преступницы, которая, как предположили, страдала бредовым расстройством – болезнью, характеризующейся  наличием хорошо систематизированного доминирующего бреда.

Она вышла из тюрьмы в 2011 году. После этого следы женщины затерялись. Урсула после лечения уехала домой. Ей не предъявили никаких обвинений. Никаких комментариев по поводу своего и поведения близняшки она не давала.

Дискуссии после этого резонансного дела не прекращались ещё долгое время. Основной версией стало предположение, что у одной из сестёр случился приступ временного помешательства, а вторая моментально «настроилась» на аналогичную волну из-за  сильной эмоциональной связи между близнецами. Обе женщины были признаны вменяемыми, следов алкоголя или наркотиков в организме выявлено не было.

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Метки: Эрикссон   близнец   бред   криминал   поведение   преступление   психика   психоз   связь   сестра   
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