Девушка рассказала о работе русалкой в китайском океанариуме

Переехавшая в Китай девушка рассказала о работе в океанариуме русалкой, дыхании и болезнях из-за частых погружений.
Девушка с никнеймом @darusalka ведёт блог о работе русалкой в Китае. Даша узнала о шоу в океанариумах во время учёбы в университете – в соцсети девушки начали попадаться вакансии аниматора заграницей. Даша с детства любила плавать, занималась гимнастикой и вокалом, что помогло ей адаптироваться к нагрузкам под водой.
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Изначально девушка накопила денег на курсы фридайвинга и сняла видео для портфолио. Решающими факторами, повлиявшими на переезд Даши в Китай, стали высокая зарплата и короткий рабочий день.
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Работодателям важно, чтобы девушки умели задерживать дыхание под водой на несколько минут. Даша делит своё выступление в океанариуме на три части – в первой активно двигается, всплывая каждые 15 секунд, затем экономит силы и готовится к более длительному погружению. Русалка показала на видео, как выныривает и дышит во время представления.
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Спустя полгода Даша записала видео, как работа русалкой отражается на её здоровье. За первые два месяца у девушки нормализовался цикл и ушли проблемы с ЖКТ. Позже девушка ощутила все минусы ежедневного погружения в воду – частый отит и синусит. Больше всего её пугают не болезни, а проводка, висящая над аквариумами.
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