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Девушка рассказала о работе русалкой в китайском океанариуме

Девушка рассказала о работе русалкой в китайском океанариуме

Автор:
05 октября 2023 08:17
Метки: Видео   Китай   в мире   люди   работа   русалка   
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Переехавшая в Китай девушка рассказала о работе в океанариуме русалкой, дыхании и болезнях из-за частых погружений.

Девушка с никнеймом @darusalka ведёт блог о работе русалкой в Китае. Даша узнала о шоу в океанариумах во время учёбы в университете – в соцсети девушки начали попадаться вакансии аниматора заграницей. Даша с детства любила плавать, занималась гимнастикой и вокалом, что помогло ей адаптироваться к нагрузкам под водой.

Изначально девушка накопила денег на курсы фридайвинга и сняла видео для портфолио. Решающими факторами, повлиявшими на переезд Даши в Китай, стали высокая зарплата и короткий рабочий день.

Работодателям важно, чтобы девушки умели задерживать дыхание под водой на несколько минут. Даша делит своё выступление в океанариуме на три части – в первой активно двигается, всплывая каждые 15 секунд, затем экономит силы и готовится к более длительному погружению. Русалка показала на видео, как выныривает и дышит во время представления.

Спустя полгода Даша записала видео, как работа русалкой отражается на её здоровье. За первые два месяца у девушки нормализовался цикл и ушли проблемы с ЖКТ. Позже девушка ощутила все минусы ежедневного погружения в воду – частый отит и синусит. Больше всего её пугают не болезни, а проводка, висящая над аквариумами.

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Метки: Видео   Китай   в мире   люди   работа   русалка   
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5  комментариев
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82k
Доктор Джонс Час назад
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3k
Saplus 12 минут назад
Трудна работа водных аниматоров

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69
ruslan d 21 минуту назад
В Москвариуме есть такая )))
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5k
Rubiroid_47 Полчаса назад
В итоге, что там с треснувшим топом?
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1k
Igor Grishaev 43 минуты назад
Тема сисек не отражена
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