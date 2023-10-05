Девушка рассказала о работе русалкой в китайском океанариуме

Работодателям важно, чтобы девушки умели задерживать дыхание под водой на несколько минут. Даша делит своё выступление в океанариуме на три части – в первой активно двигается, всплывая каждые 15 секунд, затем экономит силы и готовится к более длительному погружению. Русалка показала на видео, как выныривает и дышит во время представления.