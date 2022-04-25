Дегустатор воздуха, чистильщик ушей: самые странные работы, за которые хорошо платят

Чистильщик ушей

Следующая профессия нам может показаться чудаковатой, но она очень распространена в азиатских странах: чистильщик ушей. В принципе из названия уже становится понятно, что входит в обязанности работников. Если это обычные уличные трудяги, то заработная плата у них небольшая, однако есть настоящие профессионалы, получающие десятки тысяч долларов в год. Работники очищают уши людей от любых инородных тел, серы и пыли с помощью иглы с ватным тампоном.