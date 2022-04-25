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Дегустатор воздуха, чистильщик ушей: самые странные работы, за которые хорошо платят

Дегустатор воздуха, чистильщик ушей: самые странные работы, за которые хорошо платят

Автор:
25 апреля 2022 10:01
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   видео   интересно   люди   профессия   работа   факты   
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Нам хорошо знакомы профессии учителя, врача или юриста. Но в мире существуют и такие, о которых вы, возможно, никогда в жизни не слышали. От дегустатора воздуха и сырного слушателя до чистильщика ушей — топ самых странных и необычных работ, за которые можно получить хорошие деньги.

Дегустатор воздуха

У вас чувствительное обоняние? Если вы умеете определять и распознавать запахи, тогда смело можете претендовать на работу профессионального дегустатора воздуха. Эта специальность сравнительно недавно появилась в Китае. Суть работы заключается в том, чтобы с помощью обоняния оценить степень воздушного загрязнения. Учитывая тот факт, что Поднебесная входит в число самых загрязненных стран в мире, появление такой профессии было вопросом времени.

Чистильщик ушей

Следующая профессия нам может показаться чудаковатой, но она очень распространена в азиатских странах: чистильщик ушей. В принципе из названия уже становится понятно, что входит в обязанности работников. Если это обычные уличные трудяги, то заработная плата у них небольшая, однако есть настоящие профессионалы, получающие десятки тысяч долларов в год. Работники очищают уши людей от любых инородных тел, серы и пыли с помощью иглы с ватным тампоном.

Островной смотритель

Эту должность многие могли бы назвать самой лучшей на планете. Несколько лет назад Бену Саутхоллу доверили работу, заключающуюся в том, чтобы присматривать за островом Гамильтон, который расположен на знаменитом Большом Барьерном рифе. Из 34 000 претендентов именно Бену выпала возможность получить пост мечты. В течение шести месяцев парень присматривал за островом: подкармливал местных животных, катался на водных лыжах, писал о пятизвездочных курортах и местных красотах, тем самым привлекая посетителей.

Трудно поверить, но Бен получил примерно 120 тысяч долларов за полгода своей работы. А еще больше об интересных профессиях расскажет автор видеоролика.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире   видео   интересно   люди   профессия   работа   факты   
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