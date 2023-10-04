25 дурацких надписей в общественных местах от горе-философов

1613
26
Тот факт, что на заборе всегда что-то написано, давно известен. И явление это повсеместное... Вот, например, какие случайные, глупые и бессмысленные надписи можно увидеть на стенах и в общественных местах Европы и США. Встречаются довольно забавные и даже оригинальные, но по большей части всё это наскальное творчество вызывает один вопрос: «Зачем?».
×
×
4. «Людям иногда проще назвать тебя плохим человеком, чтобы не чувствовать себя виноватыми за то, что они с тобой сделали»
17. Нет лучшего места, чем туалет в лондонском пабе, чтобы оценить универсальную истину человеческого существования: «Все люди какают»
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Говорящие стены: 14 забавных надписей, которые заставляют задуматься
- 15 забавных комиксов от художницы, которая живёт в доме с четырьмя котами
- 30 странных фото с Гугл-карт, которые вызывают много вопросов
- 16 указателей, которые были придуманы, чтобы довести вас до пункта назначения и безумного хохота
- 30 людей, которые пережили неудачный день — но не потеряли чувство юмора
Новости партнёров
реклама
Увы, мой друг, не мудрено.
Среди говна вы все поэты,
Среди поэтов вы говно.