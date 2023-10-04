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25 дурацких надписей в общественных местах от горе-философов

25 дурацких надписей в общественных местах от горе-философов

Автор:
04 октября 2023 15:37
Сообщество : Юмор
Метки: Жизнь   Юмор   граффити   забавные надписи   зачем   надписи   размышления   уличные надписи   философское   
1613
26

Тот факт, что на заборе всегда что-то написано, давно известен. И явление это повсеместное... Вот, например, какие случайные, глупые и бессмысленные надписи можно увидеть на стенах и в общественных местах Европы и США. Встречаются довольно забавные и даже оригинальные, но по большей части всё это наскальное творчество вызывает один вопрос: «Зачем?».

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   Юмор   граффити   забавные надписи   зачем   надписи   размышления   уличные надписи   философское   
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3  комментария
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Viktor Час назад
Смотри-ка, за рубежом тоже дебилов навалом!
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5k
Влад 24 минуты назад
Писать на стенках туалета
Увы, мой друг, не мудрено.
Среди говна вы все поэты,
Среди поэтов вы говно.
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