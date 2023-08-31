40 примеров, когда день действительно не задался

Автор:
31 августа 2023 13:07
В жизни каждого из нас бывают неудачи. Порой достаточно мелочи, чтобы все пошло наперекосяк. Но не стоит забывать, что даже самый ужасный день длится не более 24 часов.
1. "Подвозил подругу до дома, она предложила мне деньги на бензин, но я отказался. Приехал домой и обнаружил в шине шуруп, деньги бы сейчас пригодились"
2. "Позвал девушку познакомиться с моей семьей. Закончилось все хаосом и убийством пиццы"
3. "Когда долгое время сдерживал диарею, а в итоге нашел общий туалет, дверь которого еще и не закрывается на замок"
4. "Качество воздуха в моем доме хуже, чем смог в большинстве городов"
5. "Сегодня мне пришлось это убирать"
6. "Подавился леденцом, потерял сознание и приземлился на лицо с такой силой, что получил перелом носа"
7. "В беспамятстве положил вино в морозилку"
8. "Аэрофритюрница сдула последние 2 кусочка сыра с моих бургеров"
9. "Моя жена пыталась переставить прицеп, не сняв предварительно блокировку колес"
11. "Случайно оставил молоко в машине на неделю. Теперь в салоне пахнет сыром"
12. "Думал, у меня пищевое отравление, а оказалось, мне нужно удалить аппендикс"
14. "Коллеги устроили в офисе "вечеринку" по случаю моего дня рождения. Они не знали, что я работаю в ночную смену. Они ели и праздновали без меня"
15. "Видимо, кто-то опоздает на работу"
16. "Олень прыгнул на мою машину в тот день, когда я должен был везти жену в роддом"
17. "Один дождь - и вся пыль из дымохода теперь в нашем доме"
18. "У моей мамы взорвалась кастрюля, прослужившая 16 лет"
19. "В пироге только крошки и никаких ягод"
20. "Мои друзья хотели посмотреть реслинг. Купили билеты за 250 фунтов стерлингов"
23. "Мои соседи кое-что забыли"
26. Когда протекла ручка в кармане
27. "3 часа утра, все спят. А я взаперти"
28. Забыл снять пластиковую упаковку
29. Хотел посыпать пирог кунжутом
30. "В мою машину залез медведь"
31. В этом самолете подлокотник размером с палец
32. "В тренажерном зале парень оставил после себя сиденье в таком виде"
34. "Пробежал свой первый марафон, и попросил незнакомца сфотографировать меня"
35. "Кажется, ужин придется заказывать в ресторане"
37. Сломал протез о корочку пиццы
38. "Мое помолвочное кольцо сломалось"
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— переведено специально для fishki.net
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