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40 примеров, когда день действительно не задался

40 примеров, когда день действительно не задался

Автор:
31 августа 2023 13:07
Сообщество : Юмор
Метки: День   Жизнь   Юмор   неудача   промах   ситуация   
2056
39

В жизни каждого из нас бывают неудачи. Порой достаточно мелочи, чтобы все пошло наперекосяк. Но не стоит забывать, что даже самый ужасный день длится не более 24 часов.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: День   Жизнь   Юмор   неудача   промах   ситуация   
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17  комментариев
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44k
Цыц тут у меня Час назад
Какие то писдострадания по большей части...
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2k
Тупняк 3 минуты назад
Мне одному показалось, что на 17-й картинке на полу пи..да лежит или не я один такой испорченный?
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6k
heta 4 минуты назад
=== 8. "Аэрофритюрница сдула последние 2 кусочка сыра с моих бургеров" ===
Редкая по бестолковости фуета. По сути - горячая сушилка, а не фритюрница.
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2k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 9 минут назад
резина почти лысая!
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1k
Kra 15 минут назад
Комментарий к фото
Это что за материал такой у ручки?
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4k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 23 минуты назад
идиоты 2/3 неприятностей можно избежать обычным ДУМАНИЕМ с помощью МОЗГА.
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50k
Сергей 39 минут назад
С зубами знакомо, расслабился - снял ириской сразу два зуба
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28k
Lehoia Час назад
Мое сегодняшнее утро. Просыпаюсь-идет дождь. А стиралка забита стиранным бельем. На улицу не повесишь. Бегу в сарай за распялкой, получая одновременно заряд бодрости. Бегу обратно в дом, и раскладываю.....гладильную доску. Вместо распялки на автомате цепанул доску).
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4k
Наталья Час назад
Комментарий к фото
Что это за собака?
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55k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
а сразу фото посмотреть не судьба, ип опросить сфотать еще раз?
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55k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
ну это из серии посрал, но забыл снять штаны)
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55k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
ну ложись и тоже спи...)
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dima423 Час назад
Комментарий к фото
взял ложечку, выкинул мушку и пей спокойно, какие проблемы?)
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dima423 Час назад
Комментарий к фото
кто то недотерпел до туалета?)))
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dima423 Час назад
Комментарий к фото
Может надо поменьше курить дома и перестать топить в черную?)))
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