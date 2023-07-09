15 забавных комиксов от художницы, которая живёт в доме с четырьмя котами

Художница Лена Соломонова рисует смешные комиксы о своей жизни с несколькими котами.
Художница Лена Соломонова, создавшая популярный проект «Лакшери-Котакшери», рисует комиксы о своей жизни с четырьмя (а уже и с пятью) котами. Совсем недавно у девушки и её мужа появилась Малявочка — новая героиня рисованных историй о выживании в таком обширном кошачьем коллективе. Помимо неё главными героями являются Белочка, Артурчик, Долечка и Арчибальд.
Классификация когтеточек
Дай понюхать!
Достойна похвалы за то, что кошка
Кстати, это Малявочка — новая кошечка в семействе. Перспективная героиня этих рисованных историй.
Настоящая вкусняшка
Когда покормили, но как-то без души
Звук открывающейся еды уникален
А вот и Арчибальд!
Домашняя кошка — не уличная, но есть нюанс
Так вот оно в чём дело
Дело о ненависти котов к ёлкам закрыто!
Подлиза
Расписание на сутки
Это другое!
Ты достойна лучшего
Специальная миска
Спасибо, но не требуется.
Шкаф! ШКААААФ!!
Источник:
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Для кота нормально прыгнуть в 5 утра мне на голову или начать меня лапой бить в 5:30... В общем, дал я коту подзатыльник автоматически спросони... С девушкой больше не встречаемся... Остерегайтесь подобных дам)
Кстати, собаки вели себя идеально.