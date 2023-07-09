15 забавных комиксов от художницы, которая живёт в доме с четырьмя котами

Художница Лена Соломонова, создавшая популярный проект «Лакшери-Котакшери», рисует комиксы о своей жизни с четырьмя (а уже и с пятью) котами. Совсем недавно у девушки и её мужа появилась Малявочка — новая героиня рисованных историй о выживании в таком обширном кошачьем коллективе. Помимо неё главными героями являются Белочка, Артурчик, Долечка и Арчибальд.

Классификация когтеточек