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15 забавных комиксов от художницы, которая живёт в доме с четырьмя котами

15 забавных комиксов от художницы, которая живёт в доме с четырьмя котами

Автор:
09 июля 2023 09:53
Сообщество : Комиксы
Метки: Жизнь   Прикол   Юмор   животные   комиксы   кот   
3292
17

Художница Лена Соломонова рисует смешные комиксы о своей жизни с несколькими котами.

Художница Лена Соломонова, создавшая популярный проект «Лакшери-Котакшери», рисует комиксы о своей жизни с четырьмя (а уже и с пятью) котами. Совсем недавно у девушки и её мужа появилась Малявочка — новая героиня рисованных историй о выживании в таком обширном кошачьем коллективе. Помимо неё главными героями являются Белочка, Артурчик, Долечка и Арчибальд.

Классификация когтеточек

×
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Дай понюхать!

Достойна похвалы за то, что кошка

Кстати, это Малявочка — новая кошечка в семействе. Перспективная героиня этих рисованных историй.

Настоящая вкусняшка

Когда покормили, но как-то без души

Звук открывающейся еды уникален

А вот и Арчибальд!

Домашняя кошка — не уличная, но есть нюанс

Так вот оно в чём дело

Дело о ненависти котов к ёлкам закрыто!

Подлиза

Расписание на сутки

Это другое!

Ты достойна лучшего

Специальная миска

Спасибо, но не требуется.

Шкаф! ШКААААФ!!

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Метки: Жизнь   Прикол   Юмор   животные   комиксы   кот   
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11  комментариев
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19k
сеньор Леонсио 7 часов назад
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37k
Александр 5 часов назад
Что, прамо совсем совсем никто не трахает?
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23k
Валерий 6 часов назад
Комментарий к фото
О, блин, это и к детям относится.
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25k
Сталкер 6 часов назад
Как-то не очень...
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1k
Николай 6 часов назад
Я последний месяц жил с девушкой которая жила с двумя котами и двумя собаками.
Для кота нормально прыгнуть в 5 утра мне на голову или начать меня лапой бить в 5:30... В общем, дал я коту подзатыльник автоматически спросони... С девушкой больше не встречаемся... Остерегайтесь подобных дам)
Кстати, собаки вели себя идеально.
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21k
иванов дмитрий 7 часов назад
Кошки не глупые . Будут делать и манипулировать хозяевами ровно до той границы , которые сами хозяева разрешают.
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19k
сеньор Леонсио 7 часов назад
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